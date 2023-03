Netflix: Το «You» επιστρέφει για πέμπτη και τελευταία σεζόν

To Netflix ανακοίνωσε την πέμπτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς «You».

To τέλος του τηλεοπτικού serial killer Joe Goldberg πλησιάζει, καθώς τo Netflix ανανέωσε τη σειρά «You» για πέμπτη και τελευταία σεζόν. Showrunners του πέμπτου και τελευταίου κύκλου θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί Michael Foley και Justin W. Lo οι οποίοι παίρνουν τη σκυτάλη από την Sera Gamble που οδήγησε τη σειρά στις τέσσερις πρώτες σεζόν.



«Το να κάνουμε το σόου μαζί με τους συγγραφείς, τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, το καστ και το συνεργείο μας ήταν τιμή και αστεία διασκεδαστικό. Και νιώθω τυχερή που δούλεψα με έναν καλλιτέχνη τόσο προικισμένο και στοχαστικό όσο ο Penn Badgely. Είμαι περήφανη για όσα έχουμε καταφέρει όλοι μας και νιώθω τιμή μου που παραδίδω τη σκυτάλη. Είμαι ενθουσιασμένη που θα παρακολουθώ και θα υποστηρίζω την ομάδα του You καθώς οδηγούν το ταξίδι του Joe Goldberg στο απολαυστικά διεστραμμένο του τέλος», δήλωσε η απερχόμενη, Sera Gamble.



Θυμίζουμε ότι το Netflix χώρισε την τέταρτη σεζόν της σειράς σε δύο μέρη, με τα πρώτα 10 επεισόδια να κυκλοφορούν στις 9 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα να βγαίνουν ένα μήνα αργότερα. Το θρίλερ έφτασε στο Νο. 1 στα τσαρτ του Netflix με το δεύτερο μισό της τέταρτης σεζόν του.



«Το You προκάλεσε αμέσως αίσθηση στο Netflix και μια ηχηρή πολιτιστική απήχηση που μεγαλώνει με την κάθε σεζόν», είπε ο Peter Friedlander, αντιπρόεδρος της σειράς σεναρίων στο Netflix. «Είμαστε ενθουσιασμένοι –και λίγο τρομοκρατημένοι– που βλέπουμε πώς τελειώνουν όλα για τον Τζο Γκόλντμπεργκ, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: Το You θα έχει ένα αξέχαστο τέλος».



