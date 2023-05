Νέο τραγούδι από τους Cure: Το αποκάλυψαν σε συναυλία τους στο Λος Άντζελες

Το νέο τραγούδι των The Cure έχει τίτλο «Another Happy Birthday» και το έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά σε συναυλία τους στο Λος Άντζελες.

Οι The Cure παρουσίασαν ένα νέο τραγούδι κατά την πρώτη τους εμφάνιση στο Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 23 Μαΐου. Το τραγούδι έχει τίτλο «Another Happy Birthday».



Στην εισαγωγή του κομματιού ξεχωρίζει η μελωδία ενός πιάνου προτού ο frontman του συγκροτήματος, Ρόμπερτ Σμιθ τραγουδήσει τους στίχους: «It’s harder to hold on / With every passing year / As the memories fade / You slowly disappear».

Το κομμάτι συνεχίζει με τους στίχους «And your birthday is the worst day / I’m singing to a ghost / Happy birthday / I forget how it goes,” he goes on».



Είναι πιθανό το νέο τραγούδι να χρονολογείται από το 1997, με τον Σμιθ να αναφέρει τον τίτλο του κομματιού σε συνέντευξή του στο MTV εκείνη την εποχή, λέγοντας «Σε αντίθεση με οτιδήποτε είχαν κάνει οι Cure στο παρελθόν, δεν είναι ένα είδος τραγουδιού στίχος-ρεφρέν-στίχος, αλλά πιο ρευστό».



Πέρυσι, οι Cure παρουσίασαν μια σειρά από νέα τραγούδια στην ευρωπαϊκή τους περιοδεία. Στην πρώτη εμφάνιση της περιοδείας στη Λετονία στις 6 Οκτωβρίου, το συγκρότημα παρουσίασε τα «Alone» και «Endsong», σηματοδοτώντας το πρώτο τους νέο υλικό μετά το άλμπουμ «4:13 Dream» του 2008.



Το «And Nothing Is Forever» έκανε το ντεμπούτο του στη Σουηδία, πριν οι Πολωνοί φαν ακούσουν πρώτοι το «I Can Never Say Goodbye». Ένα πέμπτο νέο κομμάτι, το «A Fragile Thing», παρουσιάστηκε τότε στην Ιταλία.



Το συγκρότημα συνεχίζει την περιοδεία του στις ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα αυτό το μήνα.





