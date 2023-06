Ιούνιος στο Netflix με The Witcher 3, Extraction 2 και την τριλογία του The Bachelor

Τζωρτζίνα Ντούτση

02/06/2023 15:42

To πρώτο κεφάλαιο της τρίτης σεζόν του The Witcher και η δεύτερη ταινία Extraction με τον Κρις Χέσμγουορθ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι δύο από τις πιο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του Ιουνίου στο Netflix και αδιαμφισβήτητα highlights.



Ξεχωρίζει επίσης η σειρά ντοκιμαντέρ Arnold, που ξεδιπλώνει την πολύπλευρη ζωή και καριέρα του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, όπως και η πρώτη ελληνική ταινία που ήδη από την 1η Ιουνίου μπήκε στον κατάλογο του Netflix. O λόγος φυσικά για τις τρεις ταινίες The Bachelor, την πιο επιτυχημένη εμπορικά κωμωδία της τελευταίας δεκαετίας.



Όπως έχει γίνει γνωστό, πολύ σύντομα θα δούμε στο Netflix την έκτη σεζόν της βραβευμένης με Emmy δραματικής sci-fi σειράς, Black Mirror.

Σειρές του Netflix

Οι Ημέρες / The Days

01/06/2023

Άλλοι τους κατηγορούν, άλλοι τους βλέπουν σαν ήρωες, μα όσοι βρίσκονται στο Νταΐτσι της Φουκουσίμα αντιμετωπίζουν μια θανάσιμη, αόρατη απειλή: μια πυρηνική καταστροφή.

Barracuda Queens

05/06/2023

Έχοντας συσσωρεύσει πολλά χρέη, μια παρέα νεαρών γυναικών σε ένα εύπορο προάστιο της Στοκχόλμης, αρχίζει να ληστεύει τα σπίτια των γειτόνων. Από πραγματικά γεγονότα.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία: Σεζόν 3 / Love Is Blind: Brazil: Season 3

07/06/2023

Μπορεί να ανθίσει αληθινή αγάπη μέσα στις κάψουλες; Η Καμίλα Κεϊρός κι ο Κλεμπέρ Τολέδο καθοδηγούν μια νέα ομάδα Βραζιλιάνων σινγκλ στην αναζήτηση για το ταίρι τους.

Εγώ Ποτέ: Σεζόν 4 / Never Have I Ever: Season 4

08/06/2023

Το τελευταίο έτος έφθασε. Ανάμεσα σε κολεγιακά αινίγματα, κρίσεις ταυτότητας και έρωτες που δεν ξεθωριάζουν, είναι η Ντέβι κι η παρέα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το μέλλον;

Human Resources: Σεζόν 2 / Human Resources: Season 2

09/06/2023

Από τις περιπέτειες της μιας βραδιάς μέχρι τα ειδύλλια στη δουλειά, τα πλάσματα που εργάζονται στο Ανθρώπινο Δυναμικό έχουν φουλ δουλειά με μια νέα παρτίδα ανθρώπων.

Glamorous

22/06/2023

Ένα 20χρονο genderqueer άτομο νιώθει βαλτωμένο μέχρι που προσλαμβάνεται σε μια εταιρεία μακιγιάζ ενός πρώην μοντέλου. Θα αντέξει τη σκληρή δουλειά και τα ζόρικα ραντεβού;

Το Κουτί της Πανδώρας / Sleeping Dog

22/06/2023

Ένας πρώην ντετέκτιβ που πλέον ζει στον δρόμο αναζητά την αλήθεια, όταν ένας νέος θάνατος εγείρει ανησυχητικές αμφιβολίες για μια τάχα κλειστή υπόθεση δολοφονίας.

Τιτάνες: Σεζόν 4 / Titans: Season 4

25/06/2023

Ο δρόμος της επιστροφής στην πατρίδα είναι γεμάτος εμπόδια για τους Τιτάνες, καθώς μια ισχυρή και φονική αίρεση στη Μητρόπολη θέλει να καταστρέψει αυτούς και τον κόσμο.

Ο Γητευτής: Σεζόν 3, Τόμος 1 / The Witcher: Season 3 Volume 1

29/06/2023

Η υποψήφια για Emmy δραματική σειρά φαντασίας επιστρέφει για μια νέα σεζόν με τον Χένρι Κάβιλ για τελευταία φορά στο ρόλο του The Witcher.

Ταινίες του Netflix

Μια Ωραία Ζωή / A Beautiful Life

01/06/2023

Όταν μια μουσική παραγωγός ανακαλύπτει έναν νεαρό ψαρά με ένα κρυφό ταλέντο, εκείνος πρέπει να αποφασίσει αν είναι έτοιμος να αφεθεί στη δόξα – και τον έρωτα.

Κι Αν δεν Ήμουν Πλούσιος 2 / Rich in Love 2

02/06/2023

Όταν η Πάουλα αφήνει το Ρίο ντε Τζανέιρο για να πάει ως εθελόντρια γιατρός στον Αμαζόνιο, ο Τέτο καταστρώνει ένα σχέδιο για να την ακολουθήσει – και ξεσπά το χάος.

Σε Ψάχνω / Missed Connections

02/06/2023

Σε Ψάχνω / Missed Connections Netflix

Ύστερα από μια αξέχαστη συνάντηση, μια αθεράπευτα ρομαντική χρησιμοποιεί μια εφαρμογή για να βρει έναν άντρα που μόλις γνώρισε – αλλά είναι πράγματι αυτό που ψάχνει;

Τάιλερ Ρέικ: Η Φυγάδευση 2 / Extraction 2

16/06/2023

Έχοντας ξεφύγει από το χείλος του θανάτου, ο κομάντο Τάιλερ Ρέικ αναλαμβάνει άλλη μια επικίνδυνη αποστολή: να σώσει τη φυλακισμένη οικογένεια ενός αδίστακτου γκάνγκστερ.



Η Τέλεια Ανακάλυψη / The Perfect Find

23/06/2023

Μια fashion editor επιστρέφει στη δουλειά αλλά αντιμετωπίζει αναποδιές: ο γοητευτικός άγνωστος που φίλησε σε ένα πάρτι είναι ο νέος της συνεργάτης και γιος του αφεντικού.

Μέσα απ' το Παράθυρο: Πέρα απ' τη Θάλασσα / Through My Window: Across the Sea

23/06/2023

Μετά από έναν χρόνο χωριστά, η Ρακέλ και ο Άρης ξανασμίγουν για ένα ερωτικό καλοκαιρινό ταξίδι. Μπορεί η αγάπη τους να αντέξει τα φιλικά φλερτ και τις νέες ανασφάλειες;

Κάνε με να Πιστέψω / Make Me Believe

23/06/2023

Δύο ανακατώστρες γιαγιάδες κάνουν τα εγγόνια τους να συναντηθούν τάχα τυχαία και αναζωπυρώνουν παιδικούς έρωτες, αλλά και διαφωνίες τους παρελθόντος.

Nimona

30/06/2023

Ένας ιππότης κατηγορείται άδικα για ένα έγκλημα και στρέφεται σε μια έφηβη κοπέλα ονόματι Νιμόνα που αλλάζει μορφές. Κι αν αυτή είναι το τέρας που ορκίστηκε να σκοτώσει;

Comedy Specials

85 South: Οι Θρύλοι του Γκέτο / 85 South: Ghetto Legends

20/06/2023

Οι DC Young Fly, Κάρλους Μίλερ και Chico Bean φέρνουν στη σκηνή το επιτυχημένο τους podcast για ένα μοναδικό κωμικό event στο οποίο όλα επιτρέπονται.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Γύρος της Γαλλίας: Στην Καρδιά του Πελοτόν / Tour de France: Unchained

08/06/2023

Μέσα από δάκρυα και θριάμβους, αυτή η σειρά παρουσιάζει διάφορες ποδηλατικές ομάδες που συμμετέχουν στον γύρο του 2022 του πιο σκληρού ποδηλατικού αγώνα στον κόσμο.

Άρνολντ / Arnold

07/06/2023

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πολύπλευρη ζωή και καριέρα του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, από τα πρωταθλήματα του μπόντι μπίλντινγκ ως το Χόλιγουντ και την πολιτική.



Κυνηγώντας Φονιάδες: Σεζόν 3 / Catching Killers: Season 3

23/06/2023

Πραγματικοί ερευνητές θυμούνται ιστορίες ψυχρών δολοφόνων, τις απεγνωσμένες προσπάθειες να τους σταματήσουν και τους γενναίους ανθρώπους που τους έφεραν στη δικαιοσύνη.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

My Little Pony: Άφησε το Σημάδι σου: Κεφάλαιο 4 / My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 4

06/06/2023

Η σατανική Όπαλιν θέλει να κλέψει τα χαριτωμένα σημάδια των πόνι και να γίνει ο πιο ισχυρός Ποικιλόκερος. Μόνο η πεντάδα μπορεί να τη σταματήσει εγκαίρως!

H τριλογία του Bachelor διαθέσιμη στο Netflix ήδη από την 1η Ιουνίου Netflix

Μην χάσετε επίσης

01/06/2023

The Bachelor

Ένταση Heat

New Amsterdam New Amsterdam: Season 3

03/06/2023

Κλίφορντ, ο Κόκκινος Σκύλος Clifford the Big Red Dog

09/06/2023

Ο Τελικός Λογαριασμός Final Account

10/06/2023

Το Μεγάλο Σορτάρισμα The Big Short

Το Κορίτσι της Διπλανής Πόρτας The Girl Next Door

Assassin's Creed

15/06/2023

Λος Άντζελες Εμπιστευτικό L.A. Confidential

Τζακ Ποτ στον Έρωτα What Happens in Vegas

Θα Χυθεί Αίμα There Will Be Blood

Λεγεώνα Legion

Όλα τα Λεφτά! Fun with Dick & Jane

16/06/2023

Η Κακή Οικογένεια The Bad Family

Roadrunner: Μια Ταινία για τον Άντονι Μπουρντέν Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain

27/06/2023

Η Πιο Σκοτεινή Ώρα The Darkest Hour



