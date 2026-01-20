Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Ναν και Γκριγκόνις η αποστολή των γηπεδούχων

Για μία ακόμα βραδιά ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό παιχνίδι με αρκετά αγωνιστικά προβλημάτα.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν θα έχει και απόψε στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, όπως και τον Ντίνο Μήτογλου ο οποίος είναι εκτός λόγω τραυματισμού τις τελευταίες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις και φυσικά εκτός είναι και ο Ματίας Λεσόρ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού αναμένεται να αποτελείται από τους:

Σορτς, Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Γιουρτσέβεν.

