Νορβηγία: Αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

Η Νορβηγία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία «Συμβούλιο Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως αυτή παρουσιάζεται επί του παρόντος, δήλωσε ο Νορβηγός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αντρέας Μότσφελντ Κράβικ στην εφημερίδα Aftenposten την Τρίτη (20/01).

Το συμβούλιο θα προεδρεύει ισόβια ο Ντόναλντ Τραμπ και θα ξεκινήσει με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Γάζα, για να επεκταθεί στη συνέχεια και σε άλλες συγκρούσεις, σύμφωνα με αντίγραφο επιστολής και σχέδιο καταστατικού που είδε το Reuters.

Διαβάστε επίσης