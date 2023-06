Καταιγιστικοί Helloween λίγες μέρες πριν την εμφάνισή τους στο Release Athens

Οι ηγέτες του ευρωπαϊκού power metal ξεκίνησαν με την καλοκαιρινή περιοδεία τους και ετοιμάζονται για Αθήνα και το Release Athens.

Οι Helloween ξεκίνησαν το βράδι του Σαββάτου την καλοκαιρινή μεγάλη περιοδεία τους ως headliners του "Ζ! Live Rock Fest" της Ισπανίας με ένα Greatest hits setlist, γνωρίζοντας την αποθέωση!

Επόμενος σταθμός τους η Αθήνα το Σάββατο 17 Ιουνίου και το Release Athens festival.

Κλασικοί heavy metal ύμνοι σαν τα "I Want Out", "Perfect Gentleman", "Eagle Fly Free", "Mass Pollution¨, "Future World", "Heavy Metal (Is the Law)" και "Keeper of the Seven Keys" ήταν βέβαια στο setlist και "ακούμπησε" τις δύο ώρες διάρκεια.

Μαζί τους, οι Jinjer και οι Beyond The Black και Silent Winter.

