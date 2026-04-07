30 χρόνια Μήτσος: Ο Μυστακίδης στήνει πάρτι στην Τεχνόπολη

Ο Δημήτρης Μυστακίδης γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με εκλεκτούς καλεσμένους τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τη Μάρθα Φριντζήλα, τους Κοινούς Θνητούς και τον Φώτη Σιώτα.

30 χρόνια Μήτσος: Ο Μυστακίδης στήνει πάρτι στην Τεχνόπολη
H προπώληση ξεκίνησε

Τριάντα χρόνια στη μουσική δεν τα λες και λίγα.

Κι όμως, στην πραγματικότητα, είναι το σημείο εκκίνησης για όσα έρχονται.

Ο Δημήτρης Μυστακίδης ή Μήτσος - όπως τον φωνάζουν όσοι τον γνωρίζουν ή τον νιώθουν κοντά τους μέσα από τα τραγούδια του - μας περιμένει στις 10 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για μία γιορτή. Η σκηνή θα γεμίσει με φίλους, συνθέσεις που δεν φεύγουν από μέσα μας, τραγούδια που έχουν λόγο ύπαρξης, συνεργασίες που αγαπήθηκαν.

Στήνει μια συνάντηση με όλα τα παιδιά που δεν κάθονται καλά, με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τη Μάρθα Φριντζήλα, τους Κοινούς Θνητούς & τον Φώτη Σιώτα. Με την κιθάρα του, τη βαθιά γνώση για τη μουσική, την παράδοση, το ρεμπέτικο, τον σεβασμό στο σήμερα και το χθες, αφήνει πίσω τρεις δεκαετίες αναζήτησης, μετακινεί τα όρια και ετοιμάζεται για νέες διαδρομές.
Και κάπου εδώ, ο λόγος στον Μήτσο

Τριάντα χρόνια.

Το λέω και μου φαίνεται σαν ψέμα.

Ξεκίνησα να παίζω μουσική γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Το ρεμπέτικο και η λαϊκή κιθάρα έγιναν η πρώτη μου γλώσσα. Έτσι έμαθα να καταλαβαίνω τον κόσμο και να νιώθω ότι κάθε τραγούδι κουβαλάει μια ιστορία.

Δεν έμεινα όμως μόνο εκεί. Το ρεμπέτικο ήταν η αφετηρία όχι το σύνορο. Δοκίμασα, συνεργάστηκα, μετακινήθηκα. Άκουσα κι άλλους ήχους κι άλλες μουσικές. Ώσπου άρχισα να γράφω τις δικές μου. Όχι για να απομακρυνθώ από όσα με διαμόρφωσαν, αλλά για να τα συνεχίσω με τον τρόπο που «φώναζε» το μέσα μου. Για να μιλήσω με τη δύναμη που έχει το τραγούδι όταν δεν φοβάται να πάρει θέση. Που ακόμη κι όταν δεν λέει κάτι ευθέως, παίρνει θέση με τον τρόπο που στέκεται. Με το ποιον κοιτάζει. Με το τι επιλέγει να φωτίσει και τι αφήνει στο σκοτάδι.

Αυτή η συναυλία για τα τριάντα χρόνια δεν είναι απολογισμός. Δεν κλείνει έναν κύκλο. Είναι μια στάση, μια γιορτή πριν το επόμενο βήμα. Ένα σημείο όπου συναντιούνται η μνήμη, οι διαδρομές, οι συνεργασίες, αλλά και η ανάγκη να συνεχίσω να ψάχνω.

Και θα σταθώ στη σκηνή όπως στεκόμουν πάντα. Με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και με περιέργεια για όσα έρχονται.

Η διαδρομή δεν τελείωσε. Αυτήν, μόνο ο άγριος τρυγητής μπορεί να τη σταματήσει.

Απλώς προχωρά — λίγο πιο συνειδητά, λίγο πιο βαθιά και πιο ανοιχτή από ποτέ.

Δημήτρης Μυστακίδης

18:21ΚΟΣΜΟΣ

«Καλωσήρθατε στην παλιά μου γειτονιά» - Το συγκινητικό μεταθανάτιο μήνυμα του διοικητή του Apollo 13 στους αστροναύτες του Artemis II

18:20ΥΓΕΙΑ

«Ασπίδα» στην άνοια οι πνευματικά απαιτητικές δουλειές και σπουδές

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντοναλντ Τραμπ: «Η διορία ισχύει» - «Θα υπάρξει επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Οκτώ παραβάσεις την Τρίτη – Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Σκρέκας: Τι σημαίνουν «χεράτα» και «φορετά» - Η καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πάσχα: Με εκπλήξεις η Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα σουβλίσουμε οβελία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τοίχο πολυκατοικίας - Παραλίγο να μπει σε υπόγειο διαμέρισμα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μαστίγωμα μέχρι αναισθησίας - Από 100 μαστιγώματα σε ανύπαντρο ζευγάρι

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς σχηματίζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε γέφυρες - βίντεο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: «Δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το θάνατο του Παναγιώτη», λέει ο δικηγόρος της

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Χτυπήσαμε σιδηροδρομικούς σταθμούς και γέφυρες»

17:28MEETING POINT

Εισηγήσεις για εκλογές-εξπρές και υπέρβαση πιθανών «ατυχημάτων»

17:24ANNOUNCEMENTS

ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας - Θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες

17:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» αναχώρησαν για τη Μαδρίτη (βίντεο & εικόνες)

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 17 μονάδες η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – Τι απαντούν για Καρυστιανού και Τσίπρα

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: H «τρέλα» του Γκραντ τον βάζει στη δωδεκάδα κόντρα στη «Μπάρτσα»

17:10ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινες ασπίδες» με γυναίκες και παιδιά στήνει το Ιράν απέναντι στο τελεσίγραφο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:24ANNOUNCEMENTS

ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας - Θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή προειδοποίηση Ιράν λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο: Θα βυθιστεί στο σκοτάδι όλη η περιοχή

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πάσχα: Με εκπλήξεις η Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα σουβλίσουμε οβελία

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 17 μονάδες η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – Τι απαντούν για Καρυστιανού και Τσίπρα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μαστίγωμα μέχρι αναισθησίας - Από 100 μαστιγώματα σε ανύπαντρο ζευγάρι

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άσχημα νέα για Λουτσέσκου: Πολλαπλά εγκεφαλικά και πνευμονική θρομβοεμβολή

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό: Η αθέατη πλευρά της Σελήνης σε φωτογραφία για πρώτη φορά στην ιστορία

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς σχηματίζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε γέφυρες - βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ