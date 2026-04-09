Nέος Κύκλος Αιτήσεων για το Δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Π.Φ.Υ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Πανεπιστήμιο προσφέρει δωρεάν, πιστοποιημένα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστό στην αποστολή του ως πυλώνας αριστείας από το 1938, ενώνει τις δυνάμεις του με το Υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση μιας εθνικής προσπάθειας θωράκισης του έμψυχου δυναμικού της Δημόσιας και Ιδιωτικής Υγείας. Μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Πανεπιστήμιο προσφέρει δωρεάν, πιστοποιημένα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ψηφιακού και διοικητικού μετασχηματισμού.

Το Όραμα της Πρωτοβουλίας

Σε μια εποχή όπου ο ρόλος του επαγγελματία υγείας υπερβαίνει τα όρια της κλινικής πρακτικής, η ανάγκη για ολιστική προσέγγιση είναι επιτακτική. Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς: «Όραμά μας είναι να μεταφέρουμε την ακαδημαϊκή τεχνογνωσία αιχμής απευθείας στην πράξη. Επενδύοντας στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των στελεχών της ΠΦΥ, επενδύουμε ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και την ποιότητα ολόκληρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Δομή και Κατευθύνσεις Σπουδών

Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) εξειδικευμένες Θεματικές Ενότητες, διάρκειας 150 ωρών η καθεμία:

  • Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία: Εστίαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΗΦΥ), τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και την ασφάλεια δεδομένων.
  • Προηγμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής στην Υγεία: Εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα Big Data, η Τηλεϊατρική, Κινητική Υγεία (m-health) και η ανάλυση δεδομένων με Python.
  • Χρηματοοικονομικά και Λογιστική με Σύγχρονες Εφαρμογές στην Υγεία: Επιμόρφωση σε ζητήματα λογιστικής οργάνωσης, οικονομικών και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των μονάδων υγείας, καθώς και την βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας με ξενόγλωσσους συναδέλφους και ασθενείς.
  • Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση με Σύγχρονες Εφαρμογές στην Υγεία: Ανάπτυξη ηγετικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων για τη σύγχρονη μονάδα υγείας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Διαχείριση Προμηθειών.
Καινοτομία και Ευελιξία

Αναγνωρίζοντας το απαιτητικό πρόγραμμα των επαγγελματιών υγείας, η εκπαίδευση παρέχεται 100% εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες έχουν συνεχή πρόσβαση σε διαδραστικό πολυμεσικό υλικό (video, e-books, online tests), με την υποστήριξη έμπειρων μελών ΔΕΠ και εξειδικευμένων εκπαιδευτών.

Πιστοποίηση & Οφέλη

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι απόφοιτοι λαμβάνουν:

  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  • Πιστωτικές μονάδες ECTS, διασφαλίζοντας την επίσημη ακαδημαϊκή αναγνώριση των προσόντων τους.

Πληροφορίες και Αιτήσεις

Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και απευθύνονται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.):

  • Ιατρούς (Ειδικευμένους & Άνευ Ειδικότητας): Απασχολούμενους σε Δημόσιες Δομές Π.Φ.Υ. (Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι., Π.Ι., ΤΟΜΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.λπ.) και σε Ιδιωτικούς Φορείς (Ιατρεία, Πολυιατρεία, Διαγνωστικά Εργαστήρια κ.λπ.).
  • Ειδικευόμενους Ιατρούς: Απασχολούμενους σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.
  • Προσωπικούς Ιατρούς & Παιδιάτρους: Όλες οι κατηγορίες βάσει του ν. 5157/2024.
  • Φαρμακοποιούς: Ιδιώτες (ιδιοκτήτες & εργαζόμενοι) καθώς και απασχολούμενοι σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ.
  • Μη Ιατρικό Προσωπικό
    • Δημοσίων Δομών Π.Φ.Υ.: (Νοσηλευτικό, Διοικητικό, Κοινωνικής Μέριμνας, Πληροφορικής, Τεχνικό, Διατροφικής Μέριμνας).
    • Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ.: (Νοσηλευτικό, Διοικητικό, Λοιπό Επιστημονικό, Πληροφορικής, Διοικητικής Μέριμνας).

Δεύτερη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων με προθεσμία έως και Κυριακή 19/04/2026

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου κύκλου αιτήσεων αποτελεί η διεύρυνση των δικαιούχων, καλύπτοντας πλέον και το μη ιατρικό προσωπικό που απασχολείται σε ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προγράμματα και τις κατηγορίες δικαιούχων στον σύνδεσμο: https://elearning-moh.unipi.gr/.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 19/04/2026 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας :https://training-phc.moh.gov.gr/.

«Η εξειδίκευση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά το κλειδί για να παραμείνει ο επαγγελματίας υγείας αποτελεσματικός, ανταγωνιστικός και προσηλωμένος στη βέλτιστη φροντίδα του πολίτη».

