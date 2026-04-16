efood Capital: Το efood χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των συνεργαζόμενων καταστημάτων του

Προσφέρει στους επιλέξιμους επιχειρηματίες την πρόσβαση σε κεφάλαιο για να υποστηρίξουν ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους

efood Capital: Το efood χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των συνεργαζόμενων καταστημάτων του
  • Το πρόγραμμα efood Capital παρέχει άμεση χρηματοδότηση έως 30.000 ευρώ σε 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε 100 πόλεις της Ελλάδας για ανάπτυξη και αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους.
  • Η διαδικασία αίτησης είναι πλήρως ηλεκτρονική και η έγκριση με εκταμίευση χρημάτων πραγματοποιείται εντός 48 ωρών χωρίς επιτόκιο, μόνο με σταθερή αμοιβή.
  • Η αποπληρωμή γίνεται ως ποσοστό των πωλήσεων στην πλατφόρμα efood και προσαρμόζεται ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Το πρόγραμμα έχει ήδη χρηματοδοτήσει 150 επιχειρήσεις με συνολικό ποσό σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνεργασία με την fintech εταιρεία Finmid.
  • Το efood συνεχίζει να ενισχύει το οικοσύστημά του μέσω καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς, υποστηρίζοντας πάνω από 21.000 καταστήματα και εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες καθημερινά.
To efood Capital είναι το νέο πρόγραμμα του efood, το οποίο επιτρέπει στα 21.000 καταστήματα της πλατφόρμας, σε 100 πόλεις ανά την Ελλάδα, να έχουν άμεση πρόσβαση σε κεφάλαιο χρηματοδότησης. Δημιουργήθηκε για να παρέχει αποκλειστικά, σε όλους τους συνεργάτες του, τη δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, η οποία μπορεί να τους εξασφαλίσει την ανάπτυξή τους. Αυτή μπορεί να αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, την αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού, το κόστος μιας ανακαίνισης, έξοδα μάρκετινγκ, κεφάλαιο κίνησης, ή ακόμη και άνοιγμα νέων σημείων. Με τον τρόπο αυτό βοηθά τη συνεργαζόμενη επιχείρηση να μεγαλώσει, να εξελιχθεί και να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία.

Το efood Capital προσφέρει στους επιλέξιμους επιχειρηματίες την πρόσβαση σε κεφάλαιο για να υποστηρίξουν ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται βάσει των πωλήσεών τους στην πλατφόρμα του efood, μεταξύ και άλλων δεδομένων, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως 30.000 ευρώ και η δυνατότητα αποπληρωμής του έως 12 μήνες.

Με μια εύκολη, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, μπορούν να προχωρήσουν στην τελική αίτηση χρηματοδότησης και να λάβουν την έγκριση όπως και την εκταμίευση των χρημάτων εντός μόλις 48 ωρών.

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει επιτόκιο, αλλά μια αρχική σταθερή αμοιβή, η οποία δεν τροποποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε να παρέχεται στους επιχειρηματίες πλήρης διαφάνεια για όλα τα κόστη.

Επιπλέον, οι πληρωμές για το efood Capital γίνονται αυτόματα και εξαρτώνται πλήρως από τη δραστηριότητα και τις επιδόσεις πωλήσεων της επιχείρησης στο efood, ενώ η αποπληρωμή του κεφαλαίου πραγματοποιείται ως ποσοστό των πωλήσεών τους στην πλατφόρμα.

Ο Κωνσταντίνος Ακρίβος, CFO του efood, δήλωσε: «Το efood διαθέτει ένα πολύ μεγάλο εύρος συνεργαζόμενων καταστημάτων, που -μαζί με τους χρήστες- αποτελούν βασικά στοιχεία του οικοσυστήματός μας. Η δυνατότητα παροχής χρηματοδότησης συμβάλλει στην ανάπτυξη των καταστημάτων με τα οποία συνεργαζόμαστε, διευρύνει το ρόλο του efood και μας καθιστά έναν οργανισμό που συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της αγοράς.»

Ο Max Schertel, Co-founder της Finmid, ανέφερε: «Το efood Capital δείχνει στην πράξη πώς οι πλατφόρμες που διαθέτουν ισχυρές σχέσεις με καταστήματα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να προσφέρουν χρηματοδότηση που η παραδοσιακή τραπεζική δεν μπορεί. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το efood στο να παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.»

Το efood Capital σχεδιάστηκε από την ομάδα του efood, αναπτύχθηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με την fintech εταιρεία Finmid, η οποία παρέχει και διαχειρίζεται την υπηρεσία. Από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα έχει παράσχει χρηματοδότηση σε 150 επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνολικής αξίας σχεδόν 2 εκ. ευρώ.

Το efood αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική αγορά, και

συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 21.000 καταστήματα, σε 100 πόλεις. Με βάση την τεχνολογία και την καινοτομία, στα 14 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, αναπτύσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του και διευρύνει τις κατηγορίες προϊόντων που διανέμει σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας του, καθημερινά. Τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα. Έχει εντάξει την κοινωνική προσφορά, ως αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της και μέσω του προγράμματος EKE, Love Delivered, στηρίζει περισσότερους από 30 φορείς ετησίως και συνδράμει σε διαφορετικούς κοινωνικούς σκοπούς.

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι - Διακοπή δρομολογίων από Τουρκία για το νησί

13:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Ασημένιο μετάλλιο για την 22χρονη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που δραπέτευσε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτε παραιτήσεις και ανασχηματισμοί σώζουν την κυβέρνηση

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μπλόκο σε 66 URL και κλείσιμο ομάδας 100.000 μελών μετά τις φονικές επιθέσεις στα σχολεία

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Μόνη λύση η παραίτηση της κυβέρνησης

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η παρουσία σκόνης «καθαρίζει» την ατμόσφαιρα - Η ανάλυση Κολυδά

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Οι δημοσιογράφοι εκπαιδεύονται για πολεμικοί ανταποκριτές: Μπήκαμε στο Πολυθενικό Κέντρο Κιλκίς και σας αποκαλύπτουμε

13:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Αυξήσεις έως 9,7% στις τιμές αγοράς – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

13:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταξουργείο: Άνδρας τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο 40χρονο Αλγερινό και του έκλεψε το τσαντάκι

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για το δημοσίευμα του BBC: Προστατεύουμε τα σύνορα της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Γυναίκα τραυματίστηκε αφού της σέρβιραν 14 σφηνάκια σε πλοίο - Κέρδισε αποζημίωση ύψους 300.000 δολαρίων

13:03WHAT THE FACT

Αυτό το μέταλλο λιώνει στα χέρια σου – Και οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν κάτι παράξενο

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην είσοδο της Βουλής - Διαμαρτυρία για τα Προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

12:57ΥΓΕΙΑ

Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες - Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες - Δεν υπήρχε έλλειψη ιατρών»

12:56WHAT THE FACT

Η σκοτεινή ύλη δεν υπάρχει και το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών σύμφωνα με μελέτη

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Υποκριτική η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου - Δεν υπάρχει στην Ελλάδα»

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πένθος - Πέθανε ο Γιώργος Γονιός

12:52ANNOUNCEMENTS

efood Capital: Το efood χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των συνεργαζόμενων καταστημάτων του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά – Συντετριμμένος ο πατέρας της Μυρτούς: «Με κατέστρεψαν, τα υποκείμενα αυτά της “κολλούσαν” της κόρης μου αλλά εκείνη δεν ενέδιδε»

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

12:57ΥΓΕΙΑ

Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες - Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες - Δεν υπήρχε έλλειψη ιατρών»

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πένθος - Πέθανε ο Γιώργος Γονιός

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η παρουσία σκόνης «καθαρίζει» την ατμόσφαιρα - Η ανάλυση Κολυδά

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

16:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Δείτε πίνακες

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να εκκαθαριστούν γρήγορα οι υποθέσεις των βουλευτών, δεν θα επιτρέψω υπονόμευση της ΕΥΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ