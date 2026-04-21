«Η Δίκη» ξανά ενώπιον του κοινού - Η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει για 2η σεζόν

Μετά από μια σπάνια σε διάρκεια και ένταση ανταπόκριση του κοινού, με συνεχείς εξαντλήσεις εισιτηρίων επί έναν ολόκληρο χρόνο, η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει στο Θέατρο ARK για δεύτερη σεζόν, από τον Οκτώβριο του 2026.

Η παράσταση, με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον ρόλο του Γιόζεφ Κ., επαναφέρει στη σκηνή ένα από τα πλέον ανήσυχα και διεισδυτικά έργα του 20ού αιώνα: έναν κόσμο όπου η κατηγορία προηγείται της απόδειξης, η ενοχή προηγείται της πράξης και η εξουσία, αδιάκοπα παρούσα, δρα με όρους αόρατους. Στο σύμπαν του Κάφκα, το άτομο βρίσκεται εκτεθειμένο απέναντι σε έναν μηχανισμό ακατανόητο, που δεν παύει ωστόσο να το παρακολουθεί, να το πιέζει ασφυκτικά και τελικά να το εγκλωβίζει.

Η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα

Ο Άρης Μπινιάρης προσεγγίζει τη ΔΙΚΗ όχι ως μια απλή θεατρική μεταφορά του καφκικού κόσμου, αλλά ως μια σκηνική κατάβαση στους μηχανισμούς της επιτήρησης, της πειθάρχησης και της εσωτερικευμένης ενοχής. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση με πυκνή ατμόσφαιρα, ρυθμό και εσωτερική ένταση, που δεν εικονογραφεί το αδιέξοδο του ήρωα, αλλά το καθιστά σωματικά παρόν μέσα στον σκηνικό χώρο.

Στη ΔΙΚΗ, ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται χωρίς να γνωρίζει το αδίκημά του. Του επιτρέπεται να συνεχίσει τη ζωή του, όχι όμως και να την ορίζει. Γύρω του, πρόσωπα, θεσμοί και περιστάσεις συνθέτουν ένα πλέγμα αβεβαιότητας και ασφυκτικού ελέγχου, μέσα στο οποίο η αναζήτηση της αλήθειας μετατρέπεται σταδιακά σε βίωμα διάλυσης. Ο Κάφκα συλλαμβάνει με οξυδέρκεια ένα τοπίο όπου η δικαιοσύνη απομακρύνεται, η διαφάνεια εκλείπει και η ελευθερία γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.

Η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα

Η επιστροφή της παράστασης για δεύτερη χρονιά επιβεβαιώνει όχι μόνο τη βαθιά απήχησή της στο κοινό, αλλά και τη διαρκή επικαιρότητα ενός έργου που εξακολουθεί να συνομιλεί, με ανησυχητική αμεσότητα, με το παρόν.

Στη σκηνή, μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, εμφανίζονται οι Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Στέφανος Πίττας, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης και Κώστας Phoenix.

Η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιάννης Βαλούρδος

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Σχεδιασμός Σκηνικού: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Σοφία Ευτυχιάδου

Μουσική σύνθεση: Τζεφ Βάγγερ

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κίνηση - Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτη και εφαρμογή σκηνικού: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης

Σχεδιασμός κομμώσεων: Θωμάς Γαλαζούλας

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Βοηθός Σκηνοθέτη: Gelly Pedefu

Βοηθός Ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Promo artwork - βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Παραγωγή: ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ

Η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα

INFO

Χώρος: Θέατρο ARK, Δροσοπούλου 197



Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 20.00

Πέμπτη 21.00

Παρασκευή 21.00

Σάββατο 18.00 και 21.00

Κυριακή 20.00

Εισιτήρια:

Από 23 ευρώ



Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-diki-se-skinothesia-ari-mpiniari-2os-xronos/

Επίσης από το ταμείο του Θεάτρου Γκλόρια (Ιπποκράτους 7)

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο 11:30 – 18:30

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3600832, 210 3642334



Parking κοντά στο θέατρο:

ΕΛΙΝ parking, Κέας 3, ΤΚ 11253

Parkaround: Πατησίων 234

https://www.parkaround.gr/parking/athens/kato-patisia/pathsion-234

Parkme: Πατησίων 276-278

https://www.parkme.com/lot/169747/patision-276-278

