«Η Δίκη» ξανά ενώπιον του κοινού - Η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει για 2η σεζόν

Από τις 28 Οκτωβρίου στο Θέατρο ARK με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο

Newsbomb

 Η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα

Elina Giounanli/nophoto.gr
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παράσταση «Η Δίκη» του Φραντς Κάφκα, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο Θέατρο ARK από τις 28 Οκτωβρίου 2026.
  • Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Γιόζεφ Κ., μέσα σε ένα έργο που εξερευνά τις θεματικές της επιτήρησης, πειθάρχησης και εσωτερικευμένης ενοχής.
  • Η παράσταση χαρακτηρίζεται από πυκνή ατμόσφαιρα, έντονο ρυθμό και σκηνική ένταση, αποτυπώνοντας σωματικά το αδιέξοδο του ήρωα.
  • Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και οι συνεχείς εξαντλήσεις εισιτηρίων επιβεβαιώνουν τη διαχρονική επικαιρότητα και απήχηση του έργου.
  • Η παράσταση παίζεται Τετάρτη έως Κυριακή με εισιτήρια από 23 ευρώ και διαθέτει πλήρη καλλιτεχνική και τεχνική ομάδα.
Snapshot powered by AI

Μετά από μια σπάνια σε διάρκεια και ένταση ανταπόκριση του κοινού, με συνεχείς εξαντλήσεις εισιτηρίων επί έναν ολόκληρο χρόνο, η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει στο Θέατρο ARK για δεύτερη σεζόν, από τον Οκτώβριο του 2026.

Η παράσταση, με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον ρόλο του Γιόζεφ Κ., επαναφέρει στη σκηνή ένα από τα πλέον ανήσυχα και διεισδυτικά έργα του 20ού αιώνα: έναν κόσμο όπου η κατηγορία προηγείται της απόδειξης, η ενοχή προηγείται της πράξης και η εξουσία, αδιάκοπα παρούσα, δρα με όρους αόρατους. Στο σύμπαν του Κάφκα, το άτομο βρίσκεται εκτεθειμένο απέναντι σε έναν μηχανισμό ακατανόητο, που δεν παύει ωστόσο να το παρακολουθεί, να το πιέζει ασφυκτικά και τελικά να το εγκλωβίζει.

Ο Άρης Μπινιάρης προσεγγίζει τη ΔΙΚΗ όχι ως μια απλή θεατρική μεταφορά του καφκικού κόσμου, αλλά ως μια σκηνική κατάβαση στους μηχανισμούς της επιτήρησης, της πειθάρχησης και της εσωτερικευμένης ενοχής. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση με πυκνή ατμόσφαιρα, ρυθμό και εσωτερική ένταση, που δεν εικονογραφεί το αδιέξοδο του ήρωα, αλλά το καθιστά σωματικά παρόν μέσα στον σκηνικό χώρο.

Στη ΔΙΚΗ, ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται χωρίς να γνωρίζει το αδίκημά του. Του επιτρέπεται να συνεχίσει τη ζωή του, όχι όμως και να την ορίζει. Γύρω του, πρόσωπα, θεσμοί και περιστάσεις συνθέτουν ένα πλέγμα αβεβαιότητας και ασφυκτικού ελέγχου, μέσα στο οποίο η αναζήτηση της αλήθειας μετατρέπεται σταδιακά σε βίωμα διάλυσης. Ο Κάφκα συλλαμβάνει με οξυδέρκεια ένα τοπίο όπου η δικαιοσύνη απομακρύνεται, η διαφάνεια εκλείπει και η ελευθερία γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.

Η επιστροφή της παράστασης για δεύτερη χρονιά επιβεβαιώνει όχι μόνο τη βαθιά απήχησή της στο κοινό, αλλά και τη διαρκή επικαιρότητα ενός έργου που εξακολουθεί να συνομιλεί, με ανησυχητική αμεσότητα, με το παρόν.

Στη σκηνή, μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, εμφανίζονται οι Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Στέφανος Πίττας, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης και Κώστας Phoenix.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιάννης Βαλούρδος

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Σχεδιασμός Σκηνικού: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Σοφία Ευτυχιάδου

Μουσική σύνθεση: Τζεφ Βάγγερ

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κίνηση - Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτη και εφαρμογή σκηνικού: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης

Σχεδιασμός κομμώσεων: Θωμάς Γαλαζούλας

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Βοηθός Σκηνοθέτη: Gelly Pedefu

Βοηθός Ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Promo artwork - βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Παραγωγή: ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ

Παίζουν: Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Στέφανος Πίττας, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης, Κώστας Phoenix

INFO

Χώρος: Θέατρο ARK, Δροσοπούλου 197

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη 20.00
Πέμπτη 21.00
Παρασκευή 21.00
Σάββατο 18.00 και 21.00
Κυριακή 20.00
Εισιτήρια:
Από 23 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-diki-se-skinothesia-ari-mpiniari-2os-xronos/

Επίσης από το ταμείο του Θεάτρου Γκλόρια (Ιπποκράτους 7)
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο 11:30 – 18:30
Τηλ. επικοινωνίας: 210 3600832, 210 3642334


Parking κοντά στο θέατρο:
ΕΛΙΝ parking, Κέας 3, ΤΚ 11253
Parkaround: Πατησίων 234
https://www.parkaround.gr/parking/athens/kato-patisia/pathsion-234
Parkme: Πατησίων 276-278
https://www.parkme.com/lot/169747/patision-276-278

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
