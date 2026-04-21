To αναλυτικό πρόγραμμα για το Athens Digital Arts Festival είναι εδώ!

Το αναλυτικό πρόγραμμα για το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival είναι εδώ!

Το μεγαλύτερο και μακροβιότερο φεστιβάλ για τις ψηφιακές τέχνες, μετατρέπει για τέσσερις μέρες την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε έναν ζωντανό ψηφιακό καμβά από καλλιτέχνες - κάθε γωνιάς του κόσμου - με έργα που σπάνε τα όρια μεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης και σε προκαλούν να τα ανακαλύψεις!

KΑΘΗΜΕΡΙΝΑ EVENTS

MACHINE WORKS INSTALLATIONS (ολοήμερο)

PURIFIER AR/VR/XR

VR Artworks | 0 floor

11:00-16:00 | 20:00-23:00

Hippolytus (in the arms of Aphrodite)

Yolanda Markopoulou (GR) | 0 floor

16:00, 16:30 | 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19.30

Ceci est mon cœur

BLIESBRO (LX) | -1 floor

Πέμπτη & Παρασκευή

12:00, 13:00, 15:30, 16:30

19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Παρασκευή & Σάββατο

11:00, 12:00, 13:00, 15:00

16:00, 17:00 | 19:00, 20:00

21:00, 22:00

INNOVATHENS GAMES | WEBART

ACADEMIC COLLABORATIONS (ολοήμερο)

YARD OUTDOOR INSTALLATIONS

DIGITAL IMAGE (ολοήμερο)

YARD PROJECTION MAPPING

20:00 - 22:30

WAREHOUSE | CINEMATHEQUE

(Screenings & Music)

11:00 - 11:05 Debugging My Metamorphosis | Eva Katsali

11:05 - 11:10 Na Ra Ga Da | Woo Haran

11:10 - 12:10 Retro TRANS/META | International Collaboration

with The Agricola de Cologne Foundation for the Arts

12:10 - 13:15 Video Art | Meta-morphosis: On Fragmentation

13:15 - 13:40 Animation | Morphē

13:40 - 14:45 Video Art | Meta-morphosis: At Simulation’s End

14:45 - 15:10 Animation | Same but different

15:10 - 16:15 Video Art | Meta-morphosis: Special Screenings

16:15 - 17:20 Video Art | Meta-morphosis: On Fragmentation

17:20 - 17:45 Animation | Morphē

17:45 - 18:50 Video Art | Meta-morphosis: At Simulation’s End

18:50 - 19:20

ΤRIBUTE TO GREEK ANIMATION:

23/4 Πέμπτη: Lampros Kordolaimis

24/4 Παρασκευή: Dimitris Armenakis

25/4 Σάββατο: Georgios Cherouvim

26/4 Κυριακή: Spyros Th. Siakas

19:20 - 19:45 Animation | Same but different

19:45 - 20:15 Animation | Techno Hypnosis

WAREHOUSE | CINEMATHEQUE

(Indoor Stage)

Πέμπτη 23/4:

21:00 An Unconstrained Live Performance | DODO19 | (GR)

22:00 Elisa | BLIVET (IT)

Παρασκευή 24/4:

21:00 Morphing reality | PIXEL PULSE (GR)

22:00 Naphantasto | Phivos-Angelos Kollias (GR/DE)

Σάββατο 25/4:

21:00 Echoes of the Mind | 2nd Dimention (GR)

22:00 Anna Vs. June LIVE | Anna vs June (GR)

Κυριακή 26/4:

21:00 [p.60] | Alexandros Kontogeorgopoulos (GR)

22:00 LIVE | Tasos Stamou (GR)

WORKSHOPS & TALKS | ADAF Learning

Παρασκευή 24/4

17:30- 18:00, Wearing Metamorphosis: Fashion as a Living System Between Body, Code, and Culture | Georgia Chioni | TALKS (GR)

18:00-19:00, 3D Design and the Evolution of the Fashion Value Chain | Nodos by G | TALKS (ES/IR)

19:00-20:00, Visible Machines: an interdisciplinary approach on AI | Visible Machines: AI research and Awareness Center – Despoina Katapoti | TALKS (GR)

Σάββατο 25/4

11:00-13:00, Εργαστήριο αναβίωσης μουσικών παιχνιδιών | Tasos Stamou | KIDS WORKSHOPS (GR)

13:30-14:30, Alex Lucky Origami | Alexandra Papailia | KIDS & ADULTS WORKSHOPS

16:00-18:00, Creative Transformation: Hands-On 3D Design & Print | Nodos by G | WORKSHOPS (ES/IR)

18:00-20:00, COVISION PUBIC & PROFESSIONAL PANEL: Bridging Art & Ecology for a Sustainable Future | TALKS (GR)

Κυριακή 26/4

11:00-13:00 Εργαστήριο αναβίωσης μουσικών παιχνιδιών| Tasos Stamou | KIDS WORKSHOP (GR)

13:30-14:30 Alex Lucky Origami Alexandra Papailia | KIDS & ADULTS WORKSHOPS

14:30-15:30 Why debates | the why community | KIDS WORKSHOPS (GR)

16:00-18:00 Invisible Soma Workshop | Vilelmini Kala / ΦΩ | WORKSHOPS (GR)

18:00-19:00 Speaking Plants: the art of living systems | Olga Remneva | TALKS (RU)

19:00-20:00 Water Panel : ART– WATER – COMMUNITIES: A conversation for the future | Athens Digital Arts Festival, UrbanDig Project | TALKS (GR)

LIVE MUSIC PERFORMANCES

(23 – 26/4, 20:00 – 21:00)

Πέμπτη 23/4 | Ody Icons (GR)

Παρασκευή 24/4 | Papazó feat. Artemis Kyriakopoulou (GR)

Σάββατο 25/4 | Ilia (GR)

Κυριακή 26/4 | Secret Gig

Φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η ΜΕΤΑ–MORPHOSIS, ένα ταξίδι σε έναν κόσμο αλλαγής και μετασχηματισμού. Το 22ο φεστιβάλ αναδεικνύει το πώς εξελίσσονται όλα γύρω μας, πώς οι αλλαγές ενσωματώνονται ή επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και αποτελεί το σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, επιστήμονες, τεχνολόγους, ερευνητές, διανοητές, μορφές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και όλους εμάς που ερχόμαστε πρώτη φορά σε επαφή με αυτόν τον κόσμο.



