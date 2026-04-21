To αναλυτικό πρόγραμμα για το Athens Digital Arts Festival είναι εδώ!

Το μεγαλύτερο και μακροβιότερο φεστιβάλ για τις ψηφιακές τέχνες, μετατρέπει για τέσσερις μέρες την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε έναν ζωντανό ψηφιακό καμβά

Το αναλυτικό πρόγραμμα για το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival είναι εδώ!

Το μεγαλύτερο και μακροβιότερο φεστιβάλ για τις ψηφιακές τέχνες, μετατρέπει για τέσσερις μέρες την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε έναν ζωντανό ψηφιακό καμβά από καλλιτέχνες - κάθε γωνιάς του κόσμου - με έργα που σπάνε τα όρια μεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης και σε προκαλούν να τα ανακαλύψεις!

KΑΘΗΜΕΡΙΝΑ EVENTS

MACHINE WORKS INSTALLATIONS (ολοήμερο)

PURIFIER AR/VR/XR

VR Artworks | 0 floor

11:00-16:00 | 20:00-23:00

Hippolytus (in the arms of Aphrodite)

Yolanda Markopoulou (GR) | 0 floor

16:00, 16:30 | 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19.30

Ceci est mon cœur

BLIESBRO (LX) | -1 floor

Πέμπτη & Παρασκευή

12:00, 13:00, 15:30, 16:30

19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Παρασκευή & Σάββατο

11:00, 12:00, 13:00, 15:00

16:00, 17:00 | 19:00, 20:00

21:00, 22:00

INNOVATHENS GAMES | WEBART

ACADEMIC COLLABORATIONS (ολοήμερο)

YARD OUTDOOR INSTALLATIONS

DIGITAL IMAGE (ολοήμερο)

YARD PROJECTION MAPPING

20:00 - 22:30

WAREHOUSE | CINEMATHEQUE

(Screenings & Music)

11:00 - 11:05 Debugging My Metamorphosis | Eva Katsali

11:05 - 11:10 Na Ra Ga Da | Woo Haran

11:10 - 12:10 Retro TRANS/META | International Collaboration
with The Agricola de Cologne Foundation for the Arts

12:10 - 13:15 Video Art | Meta-morphosis: On Fragmentation

13:15 - 13:40 Animation | Morphē

13:40 - 14:45 Video Art | Meta-morphosis: At Simulation’s End

14:45 - 15:10 Animation | Same but different

15:10 - 16:15 Video Art | Meta-morphosis: Special Screenings

16:15 - 17:20 Video Art | Meta-morphosis: On Fragmentation

17:20 - 17:45 Animation | Morphē

17:45 - 18:50 Video Art | Meta-morphosis: At Simulation’s End

18:50 - 19:20

ΤRIBUTE TO GREEK ANIMATION:

23/4 Πέμπτη: Lampros Kordolaimis

24/4 Παρασκευή: Dimitris Armenakis

25/4 Σάββατο: Georgios Cherouvim

26/4 Κυριακή: Spyros Th. Siakas

19:20 - 19:45 Animation | Same but different

19:45 - 20:15 Animation | Techno Hypnosis

WAREHOUSE | CINEMATHEQUE

(Indoor Stage)

Πέμπτη 23/4:

21:00 An Unconstrained Live Performance | DODO19 | (GR)

22:00 Elisa | BLIVET (IT)

Παρασκευή 24/4:

21:00 Morphing reality | PIXEL PULSE (GR)

22:00 Naphantasto | Phivos-Angelos Kollias (GR/DE)

Σάββατο 25/4:

21:00 Echoes of the Mind | 2nd Dimention (GR)

22:00 Anna Vs. June LIVE | Anna vs June (GR)

Κυριακή 26/4:

21:00 [p.60] | Alexandros Kontogeorgopoulos (GR)

22:00 LIVE | Tasos Stamou (GR)

WORKSHOPS & TALKS | ADAF Learning

Παρασκευή 24/4

17:30- 18:00, Wearing Metamorphosis: Fashion as a Living System Between Body, Code, and Culture | Georgia Chioni | TALKS (GR)

18:00-19:00, 3D Design and the Evolution of the Fashion Value Chain | Nodos by G | TALKS (ES/IR)

19:00-20:00, Visible Machines: an interdisciplinary approach on AI | Visible Machines: AI research and Awareness Center – Despoina Katapoti | TALKS (GR)

Σάββατο 25/4

11:00-13:00, Εργαστήριο αναβίωσης μουσικών παιχνιδιών | Tasos Stamou | KIDS WORKSHOPS (GR)

13:30-14:30, Alex Lucky Origami | Alexandra Papailia | KIDS & ADULTS WORKSHOPS

16:00-18:00, Creative Transformation: Hands-On 3D Design & Print | Nodos by G | WORKSHOPS (ES/IR)

18:00-20:00, COVISION PUBIC & PROFESSIONAL PANEL: Bridging Art & Ecology for a Sustainable Future | TALKS (GR)

Κυριακή 26/4

11:00-13:00 Εργαστήριο αναβίωσης μουσικών παιχνιδιών| Tasos Stamou | KIDS WORKSHOP (GR)

13:30-14:30 Alex Lucky Origami Alexandra Papailia | KIDS & ADULTS WORKSHOPS

14:30-15:30 Why debates | the why community | KIDS WORKSHOPS (GR)

16:00-18:00 Invisible Soma Workshop | Vilelmini Kala / ΦΩ | WORKSHOPS (GR)

18:00-19:00 Speaking Plants: the art of living systems | Olga Remneva | TALKS (RU)

19:00-20:00 Water Panel : ART– WATER – COMMUNITIES: A conversation for the future | Athens Digital Arts Festival, UrbanDig Project | TALKS (GR)

LIVE MUSIC PERFORMANCES

(23 – 26/4, 20:00 – 21:00)

Πέμπτη 23/4 | Ody Icons (GR)

Παρασκευή 24/4 | Papazó feat. Artemis Kyriakopoulou (GR)

Σάββατο 25/4 | Ilia (GR)

Κυριακή 26/4 | Secret Gig

Φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η ΜΕΤΑ–MORPHOSIS, ένα ταξίδι σε έναν κόσμο αλλαγής και μετασχηματισμού. Το 22ο φεστιβάλ αναδεικνύει το πώς εξελίσσονται όλα γύρω μας, πώς οι αλλαγές ενσωματώνονται ή επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και αποτελεί το σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, επιστήμονες, τεχνολόγους, ερευνητές, διανοητές, μορφές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και όλους εμάς που ερχόμαστε πρώτη φορά σε επαφή με αυτόν τον κόσμο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένας ανήλικος τραυματίας σε τροχαίο στην Καστοριά

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Πακιστάν διεκδικεί τον ρόλο του «ενήλικα στο δωμάτιο» - Πώς έγινε ο νέος παγκόσμιος ειρηνοποιός και τι ελπίζει να κερδίσει

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πού να παίξω Καζίνο Online το 2026: Ο απόλυτος οδηγός ασφάλειας και αξιοπιστίας

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Leonidas: Το μυστικό όπλο μικροκυμάτων των ΗΠΑ που «τηγανίζει» drones οπτικών ινών

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό από τον αμερικανικό στρατό - Δείτε βίντεο

14:43LIFESTYLE

Σύγκρουση: Στα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA

14:43ANNOUNCEMENTS

To αναλυτικό πρόγραμμα για το Athens Digital Arts Festival είναι εδώ!

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για την φωτιά στη Νεοχωρούδα: «Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών - Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

14:38ANNOUNCEMENTS

O Γιάννης Κότσιρας στο Θέατρο Δάσους την Πέμπτη 11 Ιουνίου

14:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Όλες οι ημερομηνίες

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Λέπρεο Ηλείας - Επιχειρεί και αεροσκάφος

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι δημοτικοί υπάλληλοι

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 47χρονος κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους στην Ιχθυόσκαλα

14:21ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Παρόντες Τασούλας και Μητσοτάκης

14:08ANNOUNCEMENTS

Όλα κερασμένα στο Fuzz Club από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot - Βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης €700-800 εκατ. ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Υπήρχαν, πλήρης συναίσθηση της σοβαρότητας της στιγμής, ένταση, αλλά όχι σύγχυση»: Έλληνας πλοίαρχος περιγράφει πώς πέρασε το πλοίο του από τα Στενά του Ορμούζ

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Λέπρεο Ηλείας - Επιχειρεί και αεροσκάφος

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

11:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει ο «χάρτης» της φοροδιαφυγής: Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις με παραβάσεις - Ποιοι είναι οι νέοι «πρωταθλητές»

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

13:54ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόπος που παίζει ένα παιδί στην ηλικία των 2 ετών δείχνει πόσο δραστήριο θα είναι στα 12

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για την φωτιά στη Νεοχωρούδα: «Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών - Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ