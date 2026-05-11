Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με τίτλο «Πού ήσουν;», μια δυναμική επικοινωνία που αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία της στο πλευρό του ελληνικού αθλητισμού όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από ένα εντυπωσιακό τηλεοπτικό σποτ, η Stoiximan, μας υπενθυμίζει τη σχέση της με τις μεγάλες στιγμές που έχουν ενώσει φιλάθλους, αθλητές και ομάδες. Μια καμπάνια που φέρνει στο προσκήνιο το ξεχωριστό portfolio της εταιρείας και το αντίκτυπο που έχει αφήσει στον ελληνικό αθλητισμό μέσα από τη διαδρομή της όλα αυτά τα χρόνια.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται ένα απλό αλλά ισχυρό ερώτημα: «Πού ήσουν;». Ένα ερώτημα που λειτουργεί ως συναισθηματικός καταλύτης, ενεργοποιώντας προσωπικές μνήμες από κορυφαίες αθλητικές στιγμές. Από μεγάλα ντέρμπι και πρωταθλήματα, μέχρι διεθνείς διακρίσεις και ιστορικά ρεκόρ, η καμπάνια καλεί το κοινό να θυμηθεί, να συνδεθεί και τελικά να απαντήσει: «Εδώ!».

Το τηλεοπτικό σποτ ξεδιπλώνεται με γρήγορο ρυθμό και καταιγιστικές εναλλαγές εικόνων, συνδυάζοντας αυθεντικό footage από εμβληματικές στιγμές του πρόσφατου αθλητικού παρελθόντος με σκηνές καθημερινών ανθρώπων που τις έζησαν. Παράλληλα, κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ομάδες συμμετέχουν ενεργά, δίνοντας τη δική τους απάντηση στο κεντρικό ερώτημα της καμπάνιας.

Η αφήγηση κορυφώνεται με τη διαχρονική δέσμευση της Stoiximan: να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ως χορηγός κορυφαίων διοργανώσεων, ομάδων και αθλητών, η Stoiximan δεν καταγράφει απλώς την ιστορία, αποτελεί μέρος της.

Η καμπάνια «Που ήσουν;» αναδεικνύει με αυθεντικό τρόπο τη δύναμη της κοινής εμπειρίας της Stoiximan και όλων αυτών των στιγμών που έχουν σημασία στον αθλητισμό. Στιγμές του χθές, του σήμερα και του αύριο του ελληνικού αθλητισμού που συνεχίζουν να γράφονται, μαζί.

Ο Head of Marketing της Stoiximan, Αντώνης Πολυχρόνης, δήλωσε σχετικά: «Με τη νέα καμπάνια “Πού ήσουν;” αναδεικνύουμε κάτι που ήταν πάντα αληθινό: ότι η Stoiximan ήταν και συνεχίζει να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Δεν πρόκειται απλώς για μια υπενθύμιση χορηγιών ή παρουσίας. Πρόκειται για κοινές στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι μαζί, φίλαθλοι, αθλητές, ομάδες και ολόκληρη η αθλητική κοινότητα. Η καμπάνια λειτουργεί σαν μια πρόσκληση να θυμηθούμε πού ήμασταν σε εκείνες τις στιγμές που μας ένωσαν, μας συγκίνησαν και έγραψαν ιστορία. Και ταυτόχρονα, να αναρωτηθούμε πού θα είμαστε στις επόμενες μεγάλες στιγμές που έρχονται. Γιατί η Stoiximan συνεχίζει με υπερηφάνεια να δίνει το “παρών” εκεί όπου δημιουργούνται οι στιγμές που μένουν».

Η καμπάνια αναπτύσσεται σε 360° επίπεδο και θα προβληθεί σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, digital μέσα και social media.

Δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας εδώ:

Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.

Οι συντελεστές νέας καμπάνιας Stoiximan “Πού ήσουν;” είναι:

Creative Agency: Αnother Circus

Production Company: Filmiki Productions

Director: Danny & Loco

DOP: Έβαν Μαραγκουδάκης

Art Director: Βαγγέλης Κυρώζης

Stylist: Δημήτρης Παπαθωμάς

Music & Sound: Musou Music Group