Η απλότητα του sexiness: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ σε εκδήλωση του Netflix

Η Τζένιφερ Λόπεζ εντυπωσίασε στην τελευταία εκδήλωση του Netflix στο Λος Άντζελες.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός επιστρέφει στις ρομαντικές κωμωδίες, το είδος που την απογείωσε τη δεκαετία του 2000, με την ταινία «Office Romance».

Η ταινία εκτυλίσσεται στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων, όπου τα συναισθήματα δεν βρίσκουν πάντα χώρο. Θα χρειαστεί όμως να περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε ξανά τη JLo σε μια ρομαντική κομεντί, καθώς η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο.

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

Λίγα λόγια για την ταινία

Αυτή η καλοκαιρινή ταινία του Netflix διαπραγματεύεται τη ζωή ενός CEO που κατέχει απόλυτο έλεγχο, και την απροσδόκητη αγάπη που έρχεται να ταρακουνήσει τα όρια της. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Jackie Cruz, που ερμηνεύει η Lopez, μια επιτυχημένη και τελειομανής διευθύντρια που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη δουλειά και την πειθαρχία.

Η Jackie έχει χτίσει μια ατμόσφαιρα στην εταιρεία της, όπου οι εργαζόμενοι κινούνται γύρω της με προσοχή, σαν να φοβούνται την αντίκτυπο της οποιαδήποτε απόφασής τους. Ωστόσο, η μονότονη καθημερινότητά της ανατρέπεται με την άφιξη του Daniel Blanchflower, τον οποίο υποδύεται ο Brett Goldstein. Ως νέος και φιλόδοξος δικηγόρος, ο Daniel φέρνει μια ανατροπή που όχι μόνο προσελκύει την προσοχή της Jackie, αλλά και δοκιμάζει τις προτεραιότητές της.

Ο Goldstein, ο οποίος έχει και τον ρόλο του σεναριογράφου σε συνεργασία με τον Joe Kelly, αποκαλεί τη συνεργασία του με τη Lopez σχεδόν σουρεαλιστική. Κάθε μέρα στα γυρίσματα, λέει ότι ένιωθε σαν να περιμένει κάποιος να του αποκαλύψει ότι πρόκειται για αστείο.

Το καστ και οι δημιουργοί

Το καστ της ταινίας ενισχύεται από ταλαντούχους ηθοποιούς όπως η Betty Gilpin, ο Tony Hale και ο Bradley Whitford. Σκηνοθετημένο από τον Ol Parker, γνωστό από το Mamma Mia! Here We Go Again, το Office Romance υπόσχεται να συνδυάσει τις κωμικές στιγμές με μια συγκινητική ιστορία αγάπης. Ένα από τα πιο αναμενόμενα στοιχεία είναι η επιστροφή του Edward James Olmos, ο οποίος επανέρχεται στον ρόλο του πατέρα της Jackie, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ταινία Selena.

