Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

Η δημοσιογράφος και επιχειρηματίας Τζένη Μπαλατσινού δημοσιοποίησε Πόθεν Έσχες, καθώς θεωρείται υπόχρεη ως σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.

Η Τζένη Μπαλατσινού εμφανίζει στο Πόθεν Έσχες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 93.407,92 ευρώ, έσοδα από ακίνητα 42.400 ευρώ, 6.598,80 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 8.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Η κυρία Μπαλατσινού δηλώνει μεταξύ άλλων συμμετοχές σε μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της Viohalco, καθώς και επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Ξεχωρίζει επίσης παλαιότερη επένδυση σε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, με αξία κτήσης 43.833,30 ευρώ.

Στους λογαριασμούς που δηλώνει σε ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ποσά άνω των 214.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και κατάθεση 119.644,37 δολαρίων ΗΠΑ. Επιπλέον, δηλώνονται καταθέσεις περίπου 98.000 ευρώ στην Alpha Bank και μικρότερα ποσά σε Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η Τζένη Μπαλατσινού δηλώνει ακίνητα σε Βόλο, Ακράτα και Πάτμο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διαμερίσματα στον Βόλο, διαμέρισμα στην Ακράτα, αλλά και τρεις μονοκατοικίες στην Πάτμο. Μία από τις κατοικίες στην Πάτμο αποκτήθηκε το 2023 έναντι 275.000 ευρώ, ενώ στη δήλωση αναφέρεται και δεύτερη μονοκατοικία 217 τ.μ. στο νησί, για την οποία είχε προηγηθεί αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας.

Στη δήλωση καταγράφεται ακόμη η εκποίηση επιβατικού αυτοκινήτου το 2024, με τίμημα πώλησης 8.000 ευρώ. Τέλος, δηλώνονται συμμετοχές σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η εταιρεία WHATAGIFT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, στην οποία η Τζένη Μπαλατσινού συμμετέχει με ποσοστό 100%, καθώς και συμμετοχές στις εταιρείες «Π. Μπαλατσινού ΕΕ» και «ΑΜΑ Εκδόσεις».

