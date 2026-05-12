Ο Όμιλος ONEX εξασφαλίζει Υπηρεσίες Επείγουσας Αερομεταφοράς για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά

Ο Όμιλος ONEX και η Interamerican ανανέωσαν για πέμπτη συνεχή χρονιά τη μεταξύ τους συνεργασία, ασφαλίζοντας μέσω χορηγίας του Ομίλου, όλους τους κατοίκους του νησιού της Σύρου με το πρόγραμμα Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της εταιρείας.

H συμφωνία αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΝΕΧ στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, υποστηρίζοντας τον ευαίσθητο τομέα της υγείας μέσω μιας σειράς από κρίσιμες υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας στην τοπική κοινωνία της Σύρου, όπως:

Υπηρεσία επείγουσας αερομεταφοράς , συμπληρωματικά ως προς το δημόσιο σύστημα υγείας, μετά από ιατρική γνωμάτευση, για περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης σε νοσηλευτικά ιδρύματα εκτός του νησιού . Η υπηρεσία ενεργοποιείται από τους ιατρούς των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Σύρο σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό ασθένειας ή ατυχήματος που χρειάζεται να αεροδιακομισθεί και εφόσον δεν είναι διαθέσιμα τα μέσα αερομεταφοράς του ΕΚΑΒ.

Συμβουλευτικές ιατρικές υπηρεσίες όλο το 24ωρο, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1010 της Interamerican.

Το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης των κατοίκων της Σύρου από τον Όμιλο ONEX και την Interamerican, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην περίθαλψη κρίσιμων περιστατικών και στη διάσωση συμπολιτών μας κατά τα παρελθόντα έτη. Στόχος του Ομίλου είναι να συνεχίσει αυτήν την παράδοση κοινωνικής προσφοράς, ως ελάχιστη δέσμευση για την ευημερία του νησιού και τη φροντίδα της τοπικής κοινότητας.

Την ευθύνη διαμεσολάβησης έχει ο κ. Πέτρος Καπέλλας, manager του γραφείου Πωλήσεων Interamerican Σύρου.