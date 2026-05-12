Ο Όμιλος ONEX εξασφαλίζει Υπηρεσίες Επείγουσας Αερομεταφοράς για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά

Το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης των κατοίκων της Σύρου από τον Όμιλο ONEX και την Interamerican, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην περίθαλψη κρίσιμων περιστατικών και στη διάσωση συμπολιτών μας κατά τα παρελθόντα έτη

Newsbomb

Ο Όμιλος ONEX εξασφαλίζει Υπηρεσίες Επείγουσας Αερομεταφοράς για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά
Eurokinissi
ANNOUNCEMENTS
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Όμιλος ONEX και η Interamerican ανανέωσαν για πέμπτη συνεχή χρονιά τη μεταξύ τους συνεργασία, ασφαλίζοντας μέσω χορηγίας του Ομίλου, όλους τους κατοίκους του νησιού της Σύρου με το πρόγραμμα Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της εταιρείας.

H συμφωνία αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΝΕΧ στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, υποστηρίζοντας τον ευαίσθητο τομέα της υγείας μέσω μιας σειράς από κρίσιμες υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας στην τοπική κοινωνία της Σύρου, όπως:

  • Υπηρεσία επείγουσας αερομεταφοράς, συμπληρωματικά ως προς το δημόσιο σύστημα υγείας, μετά από ιατρική γνωμάτευση, για περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης σε νοσηλευτικά ιδρύματα εκτός του νησιού. Η υπηρεσία ενεργοποιείται από τους ιατρούς των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Σύρο σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό ασθένειας ή ατυχήματος που χρειάζεται να αεροδιακομισθεί και εφόσον δεν είναι διαθέσιμα τα μέσα αερομεταφοράς του ΕΚΑΒ.
  • Συμβουλευτικές ιατρικές υπηρεσίες όλο το 24ωρο, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1010 της Interamerican.

Το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης των κατοίκων της Σύρου από τον Όμιλο ONEX και την Interamerican, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην περίθαλψη κρίσιμων περιστατικών και στη διάσωση συμπολιτών μας κατά τα παρελθόντα έτη. Στόχος του Ομίλου είναι να συνεχίσει αυτήν την παράδοση κοινωνικής προσφοράς, ως ελάχιστη δέσμευση για την ευημερία του νησιού και τη φροντίδα της τοπικής κοινότητας.

Την ευθύνη διαμεσολάβησης έχει ο κ. Πέτρος Καπέλλας, manager του γραφείου Πωλήσεων Interamerican Σύρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ANNOUNCEMENTS

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ΜΜΜ – Διευκρινίσεις από ΑΔΕΔΥ

12:28WHAT THE FACT

Το πιο παράξενο πείραμα στην Ιστορία: Γιατί επιστήμονες προκάλεσαν 8.000 σεισμούς στις Άλπεις

12:24ANNOUNCEMENTS

Ο Όμιλος ONEX εξασφαλίζει Υπηρεσίες Επείγουσας Αερομεταφοράς για πέμπτη συνεχή χρονιά σε όλους τους κατοίκους της Σύρου.

12:23LIFESTYLE

Αμάλ Κλούνεϊ: Έκλεψε και πάλι τις εντυπώσεις, φορώντας χρυσό δημιούργημα του οίκου Alexander McQueen

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για θάνατο 3χρονου Άγγελου: «Το μυαλό της κόρης μου είναι 10χρονου» είπε η μητέρα της 27χρονης

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Στάρμερ στους «αντάρτες» των Εργατικών: «Δεν παραιτούμαι, θα συνεχίσω να κυβερνάω τη χώρα»

12:19ΦΑΡΜΑΚΟ

Το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του στο Ηράκλειο στις 16-17 Μαΐου 2026

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές στο ΑΠΘ - Επτά τραυματίες

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Survivor ατύχημα: Πώς χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο το σκάφος - Οι δραματικές στιγμές

12:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίγα εισιτήρια έμειναν για τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Δάσους

12:14ANNOUNCEMENTS

Ο μεγάλος αγώνας Βαλένθια-Παναθηναϊκός με 300+ αγορές και «20 & Κάρφωσες»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για τον χανταϊό: 6 «fake news» για τη νέα υγειονομική κρίση - Το «πείραμα» και η θεραπεία με ψευδάργυρο

12:04LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Πετάει» στα στοιχήματα ο Akylas λίγες ώρες πριν τον Α’ ημιτελικό

12:00ΥΓΕΙΑ

«Έχουμε φτάσει στα όριά μας» - Απεργία 13 Μαΐου στο ΕΣΥ ενάντια στην υποστελέχωση και τις εξαντλητικές εφημερίες

11:59LIFESTYLE

Ρώμη: Ο Μελ Γκίμπσον αντάλλαξε τρυφερά φιλιά με Ιταλίδα ηθοποιό - Δείτε φωτογραφίες

11:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ποσά που θα πάρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι έως τα τέλη του 2026

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μουδιασμένοι οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης μετά το ατύχημα στο Survivor

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μιλάμε για ανοησία αλλά για βαθιά εμπάθεια»: Ο Στάθης Καλύβας καταγγέλλει τον εκδοτικό οίκο του Big Bang για την ανακοίνωση μετά το λάθος με τον συγγραφέα Μάριο Χάκκα

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο μεγιστάνα: Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα μετά από καβγά με τη σύζυγό του για... αεροπορικά εισιτήρια

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μουδιασμένοι οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης μετά το ατύχημα στο Survivor

09:45LIFESTYLE

Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές στο ΑΠΘ - Επτά τραυματίες

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για την ψεύτικη φωτογραφία: «Η Ευγενία κατάλαβε αμέσως ότι ήταν ψέμα - Θα κάνω μήνυση στον πρώτο που την ανήρτησε»

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για το fake φιλί: Αυτή είναι η αλλοιωμένη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI

08:04WHAT THE FACT

Μεγάλος βιβλικός ποταμός στερεύει όπως είχε προβλεφθεί στη Βίβλο πριν από τον Αρμαγεδδώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ