Μια δράση ενημέρωσης που μάς υπενθύμισε πως η γονιμότητα είναι θέμα υγείας, γνώσης και πρόληψης

Ανοίγοντας τον διάλογο γύρω από τη γονιμότητα, γίνεται πλέον ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται για ένα στενά ιατρικό ζήτημα που αφορά λίγους, αλλά για ένα θέμα που συνδέεται με την υγεία, την πρόληψη, τη γνώση και τις επιλογές κάθε ανθρώπου και που, προφανώς, δεν πρέπει να παραβλέπουμε.

Γιατί σε μία εποχή που η υπογεννητικότητα, η καθυστέρηση της τεκνοποίησης και η ανάγκη έγκαιρης πρόληψης αποτελούν ζητήματα υψηλής κοινωνικής σημασίας, η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά, προσφέροντας στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα η επιστήμη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Institute of Life – IASO, μία από τις κορυφαίες Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ευρώπη, με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Γονιμότητας και τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας της, ανέλαβε μια ουσιαστική πρωτοβουλία εξωστρέφειας, φέρνοντας τη γνώση έξω από τον ιατρικό χώρο και κοντά στον πολίτη, στο σημείο που κινείται καθημερινά, στο Golden Hall. Και το μήνυμα ήταν απλό αλλά ουσιαστικό: «Νοιάσου για τη Γονιμότητά σου».

Στελέχη της Institute of LIFE - IASO akzot

Προσεγγίζοντας το ζήτημα της γονιμότητας με τον πιο πρωτότυπο τρόπο

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης της Institute of Life – IASO, η εικόνα στο Golden Hall δεν θύμιζε καθόλου μία τυπική ιατρική δράση. Αντίθετα, είχε τον χαρακτήρα μιας ανοιχτής πρόσκλησης σε διάλογο. Σε ένα ειδικά σχεδιασμένο stand στο ισόγειο του Golden Hall, ιατροί αναπαραγωγής, συνεργάτες της Institute of Life – IASO, εξειδικευμένοι εμβρυολόγοι, επιστήμονες του εργαστηρίου και εξειδικευμένες μαίες βρέθηκαν δίπλα στους επισκέπτες, απαντώντας σε ερωτήσεις και δίνοντας κατευθύνσεις για θέματα γονιμότητας.

Αναστάσιος Παχυδάκης Μαιευτήρας Γυναικολόγος Ειδικός Αναπαραγωγής, Εύη Σαλταφερίδου, Σάρα Εσκενάζι, Έυη Φραγκάκη, Κωνσταντίνος Κωσταράς Μαιευτήρας Γυναικολόγος Ειδικός Αναπαραγωγής akzot

«Η γονιμότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με φόβο ή σιωπή. Πρέπει να συζητείται έγκαιρα, υπεύθυνα και με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Αυτό ακριβώς υπηρετεί η σημερινή δράση», όπως δήλωσε και ο ιατρός αναπαραγωγής και ιδρυτικό στέλεχος της Institute of Life – IASO, Παναγιώτης Ψαθάς, με τον Διευθυντή της Institute of Life – IASO, Ιωάννη Κωνσταντάκη, να τονίζει πως «όταν μια Μονάδα κατέχει ηγετική θέση σε έναν τόσο ευαίσθητο και απαιτητικό χώρο, έχει και την ευθύνη να ενημερώνει, να εκπαιδεύει, να ανοίγει δρόμους και να συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη της ειδικότητας. Η επιστημονική πρόοδος αποκτά πραγματική αξία όταν γίνεται προσβάσιμη και διαθέσιμη σε κάθε άνθρωπο», αναφερόμενος στη Institute of Life – IASO.

Παναγιώτης Ψαθάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος Ειδικός Αναπαραγωγής, Έυη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος akzot

Τον συντονισμό της δράσης είχε αναλάβει η δημοσιογράφος, Εύη Φραγκάκη, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε ιατρούς και συνεργάτες της Institute of Life – IASO να μοιραστούν σύντομα, ουσιαστικά και κατανοητά μηνύματα για τη γονιμότητα, την πρόληψη, την έγκαιρη διερεύνηση, την κρυοσυντήρηση και τις σύγχρονες επιστημονικές δυνατότητες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όπως αναδείχθηκε, λοιπόν, και από τους ειδικούς, η γονιμότητα δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο στα ζευγάρια που ήδη προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Αφορά στη συνολική μας υγεία, τις επιλογές ζωής, τον χρόνο, την πρόληψη και την ενημέρωση. Για αυτό, το πιο σημαντικό είναι να απομακρυνθούμε από τη σιωπή, την ενοχή και τον φόβο που έχουμε συνηθίσει να αισθανόμαστε για τέτοιου είδους ζητήματα και να φροντίσουμε για τη σωστή ενημέρωσή μας.

Την εκδήλωση επισκέφθηκαν εκπρόσωποι από τον επιστημονικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν και πολλοί influencers και content creators, αναγνωρίζοντας ότι η γονιμότητα αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και ουσιαστικό θέμα δημόσιας ενημέρωσης, που αφορά όχι μόνο τα ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, αλλά και κάθε νέο άνθρωπο που θέλει να σχεδιάζει υπεύθυνα το μέλλον του.

Αργύρης Πανταζάρας Ηθοποιός, Έυη Φραγκάκη Δημοσιογράφος akzot

Μια πορεία γεμάτη επιστημονικές εξελίξεις και ανθρώπινες ιστορίες

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, όχι μόνο όταν χρειάζονται ιατρική φροντίδα, αλλά και όταν αναζητούν έγκυρη ενημέρωση, πρόληψη και αξιόπιστη καθοδήγηση. Για εμάς, η δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής και της ταυτότητας του ΙΑΣΩ», όπως υπογράμμισε και η Chief Marketing Officer, Σοφία Ταμβακάκη σε σχέση με την ενημερωτική εκδήλωση της Institute of Life – IASO με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Γονιμότητας, αλλά και τα 10 χρόνια δημιουργικής, σταθερά ανοδικής και επιστημονικά πρωτοπόρας πορείας.

Γιάννης Κωνσταντάκης Διευθυντής Institute of LIFE - IASO, Γιάννης Βασιλόπουλος Μαιευτήρας Γυναικολόγος Ειδικός Αναπαραγωγής, Σοφία Ταμβακάκη CMO Group IASO, Θέμης Μαντζαβίνος Επιστημονικός Διευθυντής Institute of LIFE - IASO. akzot

Και όσον αφορά στο τελευταίο, δηλαδή στη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας της Institute of Life – IASO, θα λέγαμε πως είναι μια πορεία επιστήμης, εξέλιξης, εμπιστοσύνης και ανθρώπινων ιστοριών. Σε αυτά τα χρόνια, η Μονάδα έχει επενδύσει σε τεχνολογία, εργαστηριακή ποιότητα, διεθνείς συνεργασίες και εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και από τους ανθρώπους της, η πραγματική της ταυτότητα δεν αποτυπώνεται μόνο σε επιστημονικά δεδομένα και ποσοστά επιτυχίας, αλλά κυρίως στις ανθρώπινες ιστορίες που τη συνοδεύουν. Γιατί κάθε προσπάθεια τεκνοποίησης αποτελεί μια ξεχωριστή διαδρομή, με συναισθήματα, προσδοκίες και προκλήσεις. Για αυτό και η επιστημονική πρόοδος στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής (πρέπει να) συνδέεται άμεσα με την ευθύνη της σωστής ενημέρωσης.

Χάρης Χηνιάδης Μαιευτήρας Γυναικολόγος Ειδικός Αναπαραγωγής akzot

Η ενημερωτική δράση της Institute of Life – IASO στο Golden Hall ανέδειξε ότι η γονιμότητα δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά λίγους, αλλά μια υπόθεση που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Και όσο πιο νωρίς φροντίζουμε για τη σωστή ενημέρωσή μας, τόσο πιο συνειδητές γίνονται οι επιλογές για το μέλλον.