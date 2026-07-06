Το efood επεκτείνει την υπηρεσία διανομής του σε έξι νέους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα

Το efood, η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο διανομής του μέσα από την υπηρεσία delivered by efood, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στη Σκιάθο, τη Ναύπακτο, την Τήνο, τη Χίο, τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και τη Χερσόνησο Κρήτης.

Μέσω του delivered by efood, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν το δίκτυο διανομής του efood για την παράδοση των παραγγελιών τους. Με τον τρόπο αυτό, περισσότερα τοπικά καταστήματα αποκτούν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την εξυπηρέτησή τους, ενώ οι χρήστες απολαμβάνουν τη γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη εμπειρία παράδοσης που προσφέρει το efood.

Με στόχο την κάλυψη ακόμη περισσότερων σημείων σε όλη την Ελλάδα, η υπηρεσία delivered by efood διευρύνεται σταθερά τόσο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όσο και σε αναπτυσσόμενες περιφερειακές αγορές, ενισχύοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες delivery για κατοίκους και επισκέπτες.

Η υπηρεσία εμπλουτίζει τις διαθέσιμες επιλογές των χρηστών, με τη διανομή φαγητού, καφέ και προϊόντων από τοπικά καταστήματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μέσα από το δίκτυο διανομής του efood, οι τοπικοί συνεργάτες μπορούν να ενισχύσουν την προβολή τους, να διευρύνουν το πελατολόγιό τους και να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές.

Η υπηρεσία delivered by efood συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και προσφέροντας στους καταναλωτές πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες επιλογές.