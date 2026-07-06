Δύο νέα πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα στο ΕΚΑΒ για αποστολές αεροδιακομιδής

Snapshot Το ΕΚΑΒ απέκτησε δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139 για αποστολές αεροδιακομιδής, χάρη σε δωρεά 2 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Τα ελικόπτερα θα επιχειρούν υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ και θα καλύπτουν ανάγκες σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Η ενίσχυση αυτή κρίθηκε σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών και τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς βαρέως πασχόντων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων αναγκών όπως το καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Δύο σύγχρονα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, πλήρως εξοπλισμένα για αποστολές αεροδιακομιδής και στελεχωμένα με εξειδικευμένα πληρώματα, διαθέτει πλέον το ΕΚΑΒ, μετά τη δωρεά ύψους 2 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Τα ελικόπτερα θα επιχειρούν υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδας.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στα Μέγαρα, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Το αίτημα δωρεάς κατέθεσε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εκπροσωπώντας τις τέσσερις δωρήτριες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς).

«Η ενίσχυση του στόλου των υγειονομικών αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ με δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και, πάνω απ' όλα, για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας. Κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά, η δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς μεταφοράς βαρέως πασχόντων ασθενών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης και ευχαρίστησε τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για τη δωρεά αυτή, στο ΕΣΥ.

Παρών στην τελετή ήταν και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. «Προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εκείνο που μπορεί να περιθάλπει και στην πιο δύσβατη και απομακρυσμένη περιοχή, για τον κάθε πολίτη. Σήμερα ενισχύουμε το ΕΚΑΒ σε έναν κρίσιμο τομέα για μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα, αυτόν των αεροδιακομιδών. Με δύο νέα ελικόπτερα, με 2 νέες γέφυρες ζωής για τους κατοίκους των νησιών, των απομακρυσμένων περιοχών, για κάθε πολίτη που χρειάζεται πρόσβαση σε νοσοκομειακή φροντίδα. Οι χιλιάδες αεροδιακομιδές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο αποδεικνύουν άλλωστε τον καθοριστικό ρόλο σε αυτό» ανέφερε.

Εκπροσωπώντας, τέλος, τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζανιάς επισήμανε ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Με τη νέα αυτή δωρεά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το έργο του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ και να συμβάλουν ουσιαστικά στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο χρόνος είναι καθοριστικός για τη διάσωση μιας ζωής».