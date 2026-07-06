Ουκρανικό σχέδιο δολιοφθοράς: Αυτοσχέδιες βόμβες σε «σετ δώρου με αρώματα» στον ρωσικό στρατό

Snapshot Η FSB απέτρεψε διανομή αυτοσχέδιων βομβών κρυμμένων σε σετ αρωμάτων προς Ρώσους στρατιώτες και εργαζόμενους στην αμυντική βιομηχανία.

Ο 23χρονος δράστης, Ρώσος πολίτης, συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 και φέρεται να δρούσε υπό τις οδηγίες ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών.

Οι βόμβες αποστέλλονταν από το Τσελιάμπινσκ σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, αλλά όλα τα δέματα εξουδετερώθηκαν από τις αρχές.

Ο δράστης δεν έλαβε την αμοιβή που του υποσχέθηκαν και μετά την ολοκλήρωση της αποστολής σταμάτησε η επικοινωνία με τους επιμελητές.

Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση εκρηκτικών, απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης και προδοσία, με ποινές που μπορεί να φτάσουν έως ισόβια κάθειρξη. Snapshot powered by AI

Αυτοσχέδιες βόμβες σε μπουκαλάκια αρωμάτων θα διανέμονταν σε Ρώσους στρατιώτες σε μία υπόθεση που συνδέεται, σύμφωνα με τη ρωσική FSB με ουκρανική δολιοφθορά.

Σύμφωνα με το Κέντρο Δημοσίων Σχέσεων (DSP) της FSB, οι επιθέσεις προετοιμάστηκαν εναντίον Ρώσων που πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά και εργαζομένων στην αμυντική βιομηχανία. Ο δράστης αποδείχθηκε ότι ήταν ένας 23χρονος πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο νεαρός συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φέρεται να ενήργησε υπό τις οδηγίες των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών.

ФСБ сообщила о предотвращении рассылки через "Почту России" взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим:https://t.co/VG3Qo0qb6E



Видео: ЦОС ФСБ России/ТАСС pic.twitter.com/pVAQCm1Gs5 — ТАСС (@tass_agency) July 6, 2026

Ο κατηγορούμενος έβγαλε αυτοσχέδιες βόμβες κρυμμένες σε μπουκάλια αρωμάτων από κρύπτες στο Τσελιάμπινσκ. Στη συνέχεια έστειλε δέματα σε παραλήπτες στη Μόσχα, το Βορόνεζ, την επικράτεια του Κρασνοντάρ και την περιοχή Σαράτοφ. Όλα τα αντικείμενα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το DSP τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι επιμελητές σταμάτησαν να επικοινωνούν. Ο κρατούμενος δεν έλαβε τα χρήματα που του υποσχέθηκαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση εκρηκτικών, απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης και προδοσία. Οι ποινές σε περίπτωση καταδίκης περιλαμβάνουν ακόμα και την ισόβια κάθειρξη.