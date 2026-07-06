Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ για αντί–Περέιρα

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, εμπιστευόμενη τα ηνία στον Όλιβερ Γκλάσνερ, σε μία κίνηση που σηματοδοτεί υψηλές φιλοδοξίες για το μέλλον.

Μετά την απομάκρυνση του Βίτορ Περέιρα, η ομάδα κινήθηκε αστραπιαία για να συμφωνήσει με τον Αυστριακό τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με οικονομικές απολαβές που αποτελούν ποσό – ρεκόρ για τον σύλλογο (περίπου 15 εκατ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο).

Ο Γκλάσνερ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος μετά την άκρως επιτυχημένη θητεία στην Κρίσταλ Πάλας, θεωρείται ένας από τους καλύτερους προπονητές αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη. Μετά την κατάκτηση του Conference League από την αγγλική ομάδα, έγινε διακαής πόθος αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, ωστόσο, εκείνος αποφάσισε να πει το «ναι» στη Νότιγχαμ.