Οι γυναίκες με αυτά τα 6 χαρακτηριστικά τραβούν την προσοχή των ανδρών - Μεγάλες εκπλήξεις

Snapshot Οι άνδρες προτιμούν γυναίκες με ύψος μεταξύ 1,57μ. και 1,67μ., σύμφωνα το 46% ερωτηθέντων.

Τα καστανά μάτια προσελκύουν περισσότερο την προσοχή των ανδρών, με ποσοστό περίπου 60%.

Οι μελαχρινές γυναίκες λαμβάνουν περισσότερα μηνύματα από ξανθές, συγκεντρώνοντας το 40% έναντι 15%.

Ο «μέσος» σωματότυπος με καμπύλες προσελκύει περισσότερο τους άνδρες σε σχέση με τον αθλητικό τύπο.

Καθαρά νύχια και ένα ζεστό, ειλικρινές χαμόγελο θεωρούνται σημαντικά χαρακτηριστικά για την προσέλκυση ανδρών στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Η ομορφιά είναι υποκειμενική, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν έρευνες που αναζητούν εκείνα τα φυσικά γνωρίσματα που τραβούν τα βλέμματα σαν μαγνήτης.

Νέα στοιχεία από την εφαρμογή γνωριμιών Badoo έχουν πλέον εντοπίσει έξι φυσικά χαρακτηριστικά που έχουν οι γυναίκες και φαίνεται να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προσοχή στο διαδίκτυο.

Τα ευρήματα απομυθοποιούν αυτά που μπορεί να πιστεύουν οι περισσότερες γυναίκες, για το ποια είναι εκείνα τα σημεία του σώματός τους, που προσελκύουν τα ανδρικά βλέμματα.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι τα αποτελέσματα δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρότυπο ελκυστικότητας, καθώς η προσωπική χημεία παραμένει αδύνατο να προβλεφθεί.

Ωστόσο, τα δεδομένα προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα του τι τραβά την προσοχή των ανδρών με την πρώτη ματιά.

1.Ούτε πολύ ψηλές, ούτε πολύ κοντές

Σύμφωνα με το Badoo, σχεδόν οι μισοί άνδρες, συγκεκριμένα το 46%, προτιμούν γυναίκες των οποίων το ύψος κυμαίνεται μεταξύ 1,57μ. με 1,67μ.

Οι υπόλοιποι κινούνται εκτός φάσματος, είτε πολύ ψηλές, είτε κοντύτερες. Ωστόσο, στις εφαρμογές γνωριμιών, αυτή η «χρυσή τομή» φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

2.Οι καστανομάτες στην κορυφή

Τα πράσινα, μπλε μάτια, έχουν αποθεωθεί στη φαντασία, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς αυτό. Ότι είναι μόνο στη φαντασία, γιατί τα περισσότερα μηνύματα από άνδρες τα λαμβάνουν οι γυναίκες με καστανά μάτια.

Σύμφωνα με το YourTango, περίπου το 60% των ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα προτίμησαν τα καστανά μάτια σε σχέση με άλλα χρώματα.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η οπτική επαφή από μόνη της μπορεί να είναι πιο σημαντική από το χρώμα των ματιών.

Τα μάτια περιγράφονται συχνά ως «παράθυρο της ψυχής», και το βλέμμα μπορεί να αποτυπωθεί πιο έντονα από οποιοδήποτε χρώμα.

3.Οι μελαχρινές έναντι των ξανθών

Και η έκπληξη, ή η κατάρρευση ενός μύθου ότι οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές.

Το εύρημα είναι αποστομωτικό. Οι άνδρες προτιμούν τις μελαχρινές και τα μαλλιά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρώτη εντύπωση. Σύμφωνα με την Badoo, οι γυναίκες με καστανά ή μαύρα μαλλιά έλαβαν το 40% των μηνυμάτων, σε σύγκριση με μόλις το 15% για τις ξανθιές.



Μια δημοσκόπηση της εταιρείας προϊόντων περιποίησης μαλλιών Pantene αποκάλυψε ότι το 74% των ανδρών παρατηρεί τα μαλλιά μιας γυναίκας, ενώ το 44% δήλωσε ότι είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν.

4.Η γοητεία ενός «μέσου» σωματότυπου

Ένα από τα πιο εκπληκτικά ευρήματα αφορούσε στο σχήμα του σώματος.

Η Badoo διαπίστωσε ότι οι γυναίκες των οποίων η σιλουέτα περιγραφόταν ως «μέτρια» έλαβαν περισσότερη προσοχή από όσες είχαν αθλητικό σωματότυπο.

Ο όρος είναι κάπως ασαφής, όπως αναλύει η Daily Mail και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, αλλά οι ερευνητές ανέφεραν ότι υπογραμμίζει ένα σημαντικό σημείο: τα πρότυπα ομορφιάς είναι συχνά πολύ πιο ποικιλόμορφα από ό,τι μπορεί να υποδηλώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα υποδηλώνει ότι η έλξη των ανδρών προς τις πιο καμπυλωτές σιλουέτες μπορεί να έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Μια μελέτη του 2015 από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν διαπίστωσε ότι οι άνδρες τείνουν να προτιμούν γυναίκες με μια συγκεκριμένη καμπύλη, περίπου 45,5 μοίρες από την πλάτη έως τους γλουτούς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η καμπυλότητα ενδέχεται να έδωσε στις γυναίκες των προγόνων μας ένα πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και διαμορφώνοντας ενδεχομένως τα σύγχρονα πρότυπα ελκυστικότητας.

5.Τα καθαρά, περιποιημένα νύχια έχουν σημασία

Τα νύχια μπορεί να φαίνονται ως μια ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά φαίνεται να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι συνειδητοποιούν πολλοί άνθρωποι.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι γυναίκες με καθαρά, περιποιημένα νύχια τείνουν να προσελκύουν περισσότερη προσοχή από τους άνδρες στο διαδίκτυο.

Ειδικοί στις σχέσεις ανέφεραν ότι οι συνήθειες περιποίησης μπορούν να στέλνουν διακριτικά μηνύματα σχετικά με τη φροντίδα του εαυτού και την αυτοπεποίθηση. Είναι ενδιαφέρον ότι η πρόσφατη τάση προς τα φυσικά νύχια, χωρίς βερνίκι, μπορεί επίσης να λειτουργεί υπέρ ορισμένων γυναικών.

6.Ένα λαμπερό, ζεστό και ειλικρινές χαμόγελο

Ίσως το λιγότερο εκπληκτικό αποτέλεσμα ήταν η σημασία ενός ζεστού, ειλικρινούς χαμόγελου.

Έρευνα της Match Group είχε διαπιστώσει προηγουμένως ότι τα δόντια είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που παρατηρούν οι άνθρωποι σε ένα πρώτο ραντεβού, με το 60% των ανδρών και το 71% των γυναικών να δηλώνουν ότι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο χαμόγελο ενός πιθανού συντρόφου.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι το χαμόγελο μπορεί να κάνει ένα άτομο να φαίνεται πιο προσιτό, θετικό και φιλικό, χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν προσπαθεί κανείς να ξεχωρίσει σε μια θάλασσα προφίλ γνωριμιών.

Τα χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν από το Badoo μπορεί να βοηθήσουν να εξηγηθεί ποια προφίλ τείνουν να προσελκύουν περισσότερα μηνύματα, αλλά απέχει από το να είναι γενικός κανόνας για τον έρωτα.