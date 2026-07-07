Bike Odyssey 2026: 8 ημέρες στην Πίνδο - Ένας αγώνας MTB επιβίωσης & αυτογνωσίας

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Κρυονέρι Ναυπακτίας, έπεσε η αυλαία του Bike Odyssey 2026, ενός από τους απαιτητικότερους πολυήμερους αγώνες ορεινής ποδηλασίας στην Ευρώπη. Έπειτα από οκτώ συνεχόμενες ημέρες αγώνα, οι αθλητές πέρασαν την αψίδα του μεγάλου τερματισμού έχοντας διασχίσει την καρδιά της οροσειράς της Πίνδου, κουβαλώντας στις αποσκευές τους πολύ περισσότερα από 680 χιλιόμετρα και 20.450 υψομετρικά.

Κουβαλούσαν ιστορίες.

Από τη Σαμαρίνα στο Μέτσοβο (21/06), από το Μέτσοβο στην Πύλη (22/06), από την Πύλη στα Καλύβια Πεζούλας (23/06), από τα Καλύβια Πεζούλας στο Κρίκελλο (24/06), ξανά στο Κρίκελλο (25/06), στον Αθανάσιο Διάκο (26/06), στην Άνω Χώρα (27/06) και, τέλος, στο Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας (28/06). Κάθε ημέρα ένας νέος προορισμός. Κάθε πλατεία ένα νέο χωριό που υποδεχόταν το Bike Odyssey σαν γιορτή. Κάθε βράδυ ένας διαφορετικός τόπος γέμιζε με ποδήλατα, χαμόγελα, γλώσσες από όλο τον κόσμο και ανθρώπους που μοιράζονταν το ίδιο όνειρο.

Το Bike Odyssey δεν ταξιδεύει μόνο με τους αθλητές.

Ταξιδεύει μαζί τους ολόκληρη η διοργάνωση.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, το οργανωτικό caravan πραγματοποιεί τη δική του "Οδύσσεια". Η εκκίνηση στήνεται σε ένα χωριό, αποσυναρμολογείται μόλις φύγει και μεταφέρεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, ώστε λίγες ώρες αργότερα να έχει ήδη στηθεί ο τερματισμός στο επόμενο χωριό. Παραγωγή, τηλεοπτικά συνεργεία, η ομάδα μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο πεδίο, εθελοντές, τεχνικοί, ιατρικές ομάδες και προσωπικό ακολουθούν καθημερινά τους αθλητές, διανύοντας διαδρομές δύο και τριών ωρών, για να τους περιμένουν στην επόμενη γραμμή τερματισμού, όπου λειτουργούν επίσης το πλυντήριο & σέρβις ποδηλάτων καθώς και ο σταθμός αποκατάστασης.

Μία καθημερινή επιχείρηση ακριβείας.

Μία κινητή πολιτεία που μετακινείται μέσα στην Πίνδο, ώστε οι αθλητές να μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπούν περισσότερο, να ποδηλατούν μέσα σε ένα από τα πιο άγρια και αυθεντικά ορεινά τοπία της Ευρώπης.

Οι αναβάτες αποχαιρετούσαν κάθε πρωί το χωριό που τους φιλοξένησε, γνωρίζοντας πως το βράδυ θα κοιμηθούν κάπου αλλού. Η κούραση ήταν μεγάλη, όμως η φύση φρόντιζε καθημερινά να τους ανταμείβει. Δάση ελάτης, αλπικά λιβάδια, πέτρινα γεφύρια, ιστορικά μονοπάτια και ατελείωτες κορυφογραμμές υπενθύμιζαν συνεχώς ότι η Πίνδος δεν χαρίζεται, ανταμείβει.

8 Days Solo – Overall Winner (Fastest Time of the Event)

Ο Θεόδωρος Πετρίδης κατέκτησε την 1η θέση στη γενική κατάταξη της κατηγορίας Solo των 8 ημερών και σημείωσε τον ταχύτερο συνολικό χρόνο σε ολόκληρο το πεδίο της διοργάνωσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με επίδοση 30:28:17.

Μια εμφάνιση απόλυτου ελέγχου και σταθερότητας, όπου ο Πετρίδης δεν κυριάρχησε μόνο στη Solo κατηγορία, αλλά κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο συνολικά στον αγώνα, σε ένα πεδίο που περιλάμβανε και τις ομάδες των 2 αθλητών.

Τη 2η θέση στη Solo κατηγορία κατέλαβε ο Βασίλης Βιτζηλαίος με χρόνο 31:33:19, διαφορά +1:05:02, ολοκληρώνοντας έναν σταθερό και υψηλού επιπέδου αγώνα σε όλα τα στάδια.

Κατηγορία 8-Day Solo

Το Bike Odyssey 2026 επέστρεψε δυναμικά, έπειτα από την τελευταία του διοργάνωση το 2019 και τη διακοπή που επέφερε η πανδημία του Covid-19, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν αποτελεί απλώς έναν αγώνα ορεινής ποδηλασίας.

Είναι ένα ταξίδι μέσα στην Ελλάδα.

Ένας θεσμός που συνδέει απομακρυσμένα χωριά της ελληνικής επαρχίας, αναδεικνύει τα μοναδικά μας βουνά και δάση, ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό και συστήνει στο εξωτερικό μια άλλη, αυθεντική Ελλάδα, πέρα από τη θάλασσα και τα νησιά, μέσα από το ποδήλατο.

Η Οδύσσεια του 2026 ολοκληρώθηκε.

Ίσως κάποια μέρα να ξαναδώσουμε ραντεβού στην πλατεία του Κρικέλλου για έναν καφέ με τη Βούλα Τσιτούρη, τη μόνιμη κάτοικο του χωριού που, όταν ο Χρήστος Μακρυγιάννης έφτασε στο Κρίκελλο, ήταν η πρώτη που πίστεψε στο όραμά του.

Άφθονες αναμνήσεις και ακόμη περισσότερη αγάπη. Διότι χωρίς τέτοιους ανθρώπους δεν θα υπήρχε το Bike Odyssey· δεν θα υπήρχαν αυτές οι διαδρομές.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο απ' όλα.

Ότι από τις ιστορίες μιας γιαγιάς που καταγόταν από το Κρίκελλο και ενός παιδιού που μεγάλωσε περπατώντας αυτά τα βουνά, μαθαίνοντας κάθε μονοπάτι, κάθε πέρασμα και κάθε κορυφή, γεννήθηκε ένας αγώνας που σήμερα έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο χάρτη της ορεινής ποδηλασίας.

Ένας αγώνας που δεν καλεί απλώς τους αθλητές να αγωνιστούν.

Τους καλεί να γνωρίσουν, πάνω σε δύο τροχούς, την καρδιά της αυθεντικής Ελλάδας.

Ο Ian Yoell (Νότια Αφρική), συμμετέχων στην κατηγορία 8 Days Solo, δήλωσε: “Every single day, I think it can’t get better, and every single day, the mountains, the valleys, the trees… it is spectacular. This is a bucket list race!”

Ο αθλητής χαρακτήρισε το Bike Odyssey 2026 ως “race of a lifetime”, σημειώνοντας ότι η εμπειρία υπερβαίνει καθημερινά τις προσδοκίες του μέσα από το φυσικό περιβάλλον της Πίνδου.

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | BIKE ODYSSEY 2026

8ήμερος Αγώνας MTB – Γενική Κατάταξη Solo

1ος Θεόδωρος Πετρίδης (Ελλάδα)

2ος Βασίλης Βιτζηλαίος (Ελλάδα)

3ος Andres Isaza (Κολομβία)

8ήμερος Αγώνας MTB – Team (+100)

1η θέση: Faster Factory – Manuel Rojo Nieto (Ισπανία), Jorge Salmerón Fernández (Ισπανία)

2η θέση: Double Trouble – Τάσος Καραπάς (Ελλάδα), Αριστοτέλης Ταμπαρόπουλος (Ελλάδα)

3η θέση: Team 113 – Δημήτρης Δασκαλάκης (Ελλάδα), Αντώνης Σαμολαδάς (Ελλάδα)

8ήμερος Αγώνας MTB – Team (-100)

1η θέση: Beroe – Stanimir Statev (Βουλγαρία), Andrey Barabonkov/Romanov (Βουλγαρία)

2η θέση: Hard Core – Petar Stoyanov (Βουλγαρία), Lubomir Ivanov (Βουλγαρία)

3η θέση: Bike Lab – Φοίβος Μουζάκης (Ελλάδα), Lukas Först (Αυστρία)

Κατηγορία Solo 30–39 ετών

1ος Θεόδωρος Πετρίδης (Ελλάδα)

2ος Βασίλης Βιτζηλαίος (Ελλάδα)

3ος Maximilian Geiken (Γερμανία)

Κατηγορία Solo 40–49 ετών

1ος Andres Isaza (Κολομβία)

2ος Αθανάσιος Κουτσογιάννης (Ελλάδα)

3ος Ντάβιντε Ξυνομιλάκης (Ιταλία)

Κατηγορία Solo 50–59 ετών

1ος Zbigniew Mossoczy (Πολωνία)

2ος Gal Fridman (Ισραήλ)

3ος Γεώργιος Χανούμης (Ελλάδα)

Κατηγορία Solo 60+ ετών

1ος Νίκος Μουρέλλος (Ελλάδα)

2ος Σταύρος Προμπονάς (Ελλάδα)

3ος Μιχάλης Καλεμπουμπάς (Ελλάδα)

Κατηγορία 8 Days Solo E-Bike

1ος Ιωάννης Λάλλος (Ελλάδα)

3-Day South – Solo

1ος Yuval Fridman (Ισραήλ)

2ος Άγγελος Κόκκορης (Ελλάδα)

3ος Ιορδάνης Καραμιχαηλίδης (Ελλάδα)

3-Day South – Team

1η θέση: Titanes – Βασίλης Γαβέρας (Ελλάδα), John Γιαννάρος (Ελλάδα)

2η θέση: Podilatres Patras – Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος-Σερέτης (Ελλάδα), Χρήστος Σοφής (Ελλάδα)

3η θέση: Neromana Kopana – Παναγιώτης Μανολόπουλος (Ελλάδα), Μανώλης Κουλής (Ελλάδα)

3-Day South – E-Bike Solo

Τερματίσαντας: Μαρούδας Δημήτριος (Ελλάδα)

3-Day South – E-Bike Team

Τερματίσαντας: EMTBEERS– Ζαγοραίος Ιάκωβος (Ελλάδα), Νικόλας Παπαγεωργίου (Ελλάδα)

Γυναίκες – 8ήμερος Αγώνας

1η Elena Weiss (Αυστρία)

Γυναίκες – One Day Finisher

1η Παπαθανασίου Ματίλντα(Ελλάδα)

One Day Finisher

1η Ιριμία Νικόλας (Ελλάδα)

Παρακολουθήστε εδώ τα επίσημα highlights και των 8 σταδίων

Bike Odyssey 2026 | Official Stage Highlights

Bike Odyssey 2026 | Official Mini Series

Η διοργάνωση καλύφθηκε τηλεοπτικά σε καθημερινή βάση από την ΕΡΤ2, μέσω της προβολής των επίσημων highlights κάθε αγωνιστικής ημέρας, καθώς και ειδικών δεκάλεπτων αφιερωμάτων, τα οποία ανέδειξαν την αγωνιστική δράση, τους αθλητές, τις τοπικές κοινωνίες και τη μοναδική εμπειρία του Bike Odyssey.