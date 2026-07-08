IPEX Athens: Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης στο ΥΓΕΙΑ

Το ΥΓΕΙΑ ανακοινώνει την ίδρυση του IPEX Athens (International Pelvic Exenteration Centre), ενός νέου εξειδικευμένου Κέντρου Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής εξειδικευμένης φροντίδας σε ασθενείς με σύνθετες και προχωρημένες πυελικές κακοήθειες.

Το IPEX Athens αναπτύσσεται σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα και το μοντέλο λειτουργίας κορυφαίων εξειδικευμένων κέντρων του εξωτερικού, δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση μέσω εξειδικευμένων ομάδων (Multidisciplinary Teams – MDT), στην εξατομικευμένη θεραπευτική στρατηγική, στη χειρουργική υψηλής πολυπλοκότητας και στην ολιστική φροντίδα και αποκατάσταση των ασθενών.

Η πυελική εξεντέρωση αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές επεμβάσεις της σύγχρονης χειρουργικής ογκολογίας και εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς με τοπικά προχωρημένες ή υποτροπιάζουσες πυελικές κακοήθειες, προσφέροντας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα ριζικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Το IPEX Athens θα λειτουργεί ως οργανωμένη δομή υψηλής εξειδίκευσης, ενσωματώνοντας εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων, προηγμένες δυνατότητες απεικονιστικής και ογκολογικής αξιολόγησης, εξειδικευμένη αναισθησιολογική και εντατική υποστήριξη, καθώς και σύγχρονες δομές αποκατάστασης και υποστήριξης των ασθενών. Παράλληλα, θα δίνεται έμφαση στη συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων διεθνούς επιπέδου.

Το Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης θα αναπτύξει διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της προηγμένης πυελικής ογκολογίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, ανέφερε: «Η ίδρυση του IPEX Athens ενισχύει τη στρατηγική του ΥΓΕΙΑ για την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας διεθνούς επιπέδου. Επενδύουμε συστηματικά σε εξειδικευμένες δομές υψηλής τεχνογνωσίας, που συνδυάζουν την ιατρική καινοτομία με την επιστημονική αριστεία, προσφέροντας στους ασθενείς πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες και ολοκληρωμένη φροντίδα υψηλού επιπέδου.»

Το IPEX Athens τελεί υπό τη διεύθυνση του κ. Χρήστου Κοντοβουνήσιου, Διευθυντή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, με διεθνή εμπειρία στην προηγμένη χειρουργική ογκολογία και ενεργή συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα. Σε δήλωσή του ανέφερε: «Η δημιουργία του IPEX Athens σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αντιμετώπιση των σύνθετων πυελικών κακοηθειών. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός διεθνούς πλαισίου προηγμένης φροντίδας που θα προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές, πολυεπιστημονική προσέγγιση και εξατομικευμένη θεραπεία, με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και με επίκεντρο τον ασθενή.»

Το IPEX Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προηγμένη πυελική ογκολογία στην Ελλάδα και διεθνώς.