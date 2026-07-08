IPEX Athens: Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης στο ΥΓΕΙΑ

Η πυελική εξεντέρωση αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές επεμβάσεις της σύγχρονης χειρουργικής ογκολογίας 

Newsbomb

IPEX Athens: Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης στο ΥΓΕΙΑ
Dimitrios Poupalos Creative Photography
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ΥΓΕΙΑ ανακοινώνει την ίδρυση του IPEX Athens (International Pelvic Exenteration Centre), ενός νέου εξειδικευμένου Κέντρου Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής εξειδικευμένης φροντίδας σε ασθενείς με σύνθετες και προχωρημένες πυελικές κακοήθειες.

Το IPEX Athens αναπτύσσεται σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα και το μοντέλο λειτουργίας κορυφαίων εξειδικευμένων κέντρων του εξωτερικού, δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση μέσω εξειδικευμένων ομάδων (Multidisciplinary Teams – MDT), στην εξατομικευμένη θεραπευτική στρατηγική, στη χειρουργική υψηλής πολυπλοκότητας και στην ολιστική φροντίδα και αποκατάσταση των ασθενών.

Η πυελική εξεντέρωση αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές επεμβάσεις της σύγχρονης χειρουργικής ογκολογίας και εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς με τοπικά προχωρημένες ή υποτροπιάζουσες πυελικές κακοήθειες, προσφέροντας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα ριζικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Το IPEX Athens θα λειτουργεί ως οργανωμένη δομή υψηλής εξειδίκευσης, ενσωματώνοντας εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων, προηγμένες δυνατότητες απεικονιστικής και ογκολογικής αξιολόγησης, εξειδικευμένη αναισθησιολογική και εντατική υποστήριξη, καθώς και σύγχρονες δομές αποκατάστασης και υποστήριξης των ασθενών. Παράλληλα, θα δίνεται έμφαση στη συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων διεθνούς επιπέδου.

Το Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης θα αναπτύξει διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της προηγμένης πυελικής ογκολογίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, ανέφερε: «Η ίδρυση του IPEX Athens ενισχύει τη στρατηγική του ΥΓΕΙΑ για την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας διεθνούς επιπέδου. Επενδύουμε συστηματικά σε εξειδικευμένες δομές υψηλής τεχνογνωσίας, που συνδυάζουν την ιατρική καινοτομία με την επιστημονική αριστεία, προσφέροντας στους ασθενείς πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες και ολοκληρωμένη φροντίδα υψηλού επιπέδου.»

Το IPEX Athens τελεί υπό τη διεύθυνση του κ. Χρήστου Κοντοβουνήσιου, Διευθυντή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, με διεθνή εμπειρία στην προηγμένη χειρουργική ογκολογία και ενεργή συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα. Σε δήλωσή του ανέφερε: «Η δημιουργία του IPEX Athens σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αντιμετώπιση των σύνθετων πυελικών κακοηθειών. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός διεθνούς πλαισίου προηγμένης φροντίδας που θα προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές, πολυεπιστημονική προσέγγιση και εξατομικευμένη θεραπεία, με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και με επίκεντρο τον ασθενή.»

Το IPEX Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προηγμένη πυελική ογκολογία στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: 31% χαμηλότερος κίνδυνος σε άτομα με δυνατούς μύες σε στήθος και πλάτη - Έρευνα

15:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι Βέλγοι πανηγύρισαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ με χορό... Τραμπ - Δείτε το βίντεο από τα αποδυτήρια

15:24ΕΛΛΑΔΑ

«Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση»: Ο Μπακογιάννης έκανε διπλό άλμα με αλεξίπτωτο - Βίντεο

15:19WHAT THE FACT

Ένα μυστήριο 1.100 ετών: Άλλος ένας σκελετός Άγγλου βασιλιά θαμμένος κάτω από πάρκινγκ;

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Χέγκσεθ ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με Νετανιάχου για τα F-35

14:58ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι άλλο πρέπει να δηλώσουν οι Φιντάν-Ερντογάν, για να ξυπνήσει η ΕΕ;

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Κρούγκμαν: «Οι Ευρωπαίοι δεν παίρνουν πλέον στα σοβαρά τον Τραμπ – Αξιοθρήνητος στην Άγκυρα»

14:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής για την Κροατία - Παρελθόν από τον πάγκο της ο Ντάλιτς

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάρις Χίλτον: Κλείνει οριστικά το οικοτροφείο που κατήγγειλε ότι δέχτηκε κακοποίηση ως έφηβη

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την Ινδία: Αυτοκίνητο γλιστράει και πέφτει σε φαράγγι

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Η Ζωή τα έβαλε με τον Ξανθόπουλο γιατί πήγε… κεράσματα για τη γιορτή του στη Θεσμών και Διαφάνειας

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Estee Lauder Hellas: Εκτόξευση κερδών, αλλά με μισθούς κάτω από τον κατώτατο για τους εργαζόμενους

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Υπόσχεται να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της» μετά τις νέες απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο - 45χρονος έπεσε από σκάλα

14:06ANNOUNCEMENTS

IPEX Athens: Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης στο ΥΓΕΙΑ

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δύο μητέρες δηλώνουν ότι αναγνώρισαν τους γιους τους σε φωτογραφία βασανιστηρίων

13:46WHAT THE FACT

Ισχυρισμοί ενός Έλληνα «χρονοταξιδιώτη»: Το έτος 3700 τα ρομπότ θα έχουν αφανίσει το 30% των ανθρώπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε την στιγμή που πετούσαν

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την Ινδία: Αυτοκίνητο γλιστράει και πέφτει σε φαράγγι

12:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Δεν στοιχειοθετείται ότι η σεξουαλική πράξη μέσα στο ΑΤ Ομονοίας τελέστηκε χωρίς τη συναίνεση της καταγγέλλουσας»: Αθώωση των 3 αστυνομικών για τον ομαδικό βιασμό προτείνει ο εισαγγελέας

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Η Ζωή τα έβαλε με τον Ξανθόπουλο γιατί πήγε… κεράσματα για τη γιορτή του στη Θεσμών και Διαφάνειας

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Estee Lauder Hellas: Εκτόξευση κερδών, αλλά με μισθούς κάτω από τον κατώτατο για τους εργαζόμενους

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο: Αποκαλυπτική περιήγηση στο ιδιωτικό νησί - κολαστήριο του Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ