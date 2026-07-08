«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Πώς τα κεράσματα του Ξανθόπουλου εκνεύρισαν την Κωνσταντοπούλου

Snapshot Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε προσωρινή διακοπή στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να κεράσει γλυκά λόγω ονομαστικής εορτής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ακατάλληλη τη στιγμή για κεράσματα λόγω σοβαρών εξελίξεων.

Η Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η Βουλή δεν πρέπει «να λειτουργεί σαν παρεΐστικη κατάσταση με φαγητό και ποτό εν μέσω κρίσιμων στιγμών». Snapshot powered by AI

Του Οσίου Θεοφίλου σήμερα 8 Ιουλίου και ως είθισται, όσοι φέρουν το όνομά του συνηθίζουν να κερνούν γλυκά τους συναδέλφους τους, μια παράδοση που σχεδόν ποτέ δεν δημιουργεί εντάσεις.

Όχι όμως και στη Βουλή, όπου λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε μια προσωρινή διακοπή προκειμένου να κεράσει τους συναδέλφους του γλυκά για την ονομαστική του εορτή.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας περιέγραψε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συζήτηση, προκαλώντας εξ' αρχής την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί της διαδικασίας και ζήτησε τον λόγο. Ταυτόχρονα, ο κ. Ξανθόπουλος ζήτησε την ολιγόλεπτη διακοπή για τα γλυκά, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη της κ. Κωνσταντοπούλου.

«Για όνομα του Θεού!»

«Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για την εορτή σας», αντέδρασε η πρόεδρος της Πλεύσης, με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο να επικαλείται τα Θεία αναφωνώντας: «Για όνομα του Θεού!».

«Κάποιες φορές ζυγίζουμε τις στιγμές. Σημαντικές οι ευχές αλλά την ώρα που πάει να γίνει κάτι πολύ χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας πρέπει να ζυγίσουμε τι προέχει. Η ελάφρυνση του κλίματος δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και αυτό που εκπέμπει η Βουλή δεν πρέπει να είναι μια παρεΐστικη κατάσταση που όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε», απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου με την αντιπαράθεση να λαμβάνει τέλος.