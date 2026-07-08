Ανδρουλάκης: «Δε θα επιτρέψουμε το υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε υπουργείο Προπαγάνδας»

Την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των περιοδειών κλιμακίων του κόμματος σε δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μετά την επίσκεψή του, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται «σε μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση», επισημαίνοντας ότι πολλοί πολίτες αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες που, όπως είπε, θα έπρεπε να παρέχονται από το ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι αυτό οδηγεί σε αυξημένο κόστος ζωής και υποστήριξε πως η Ελλάδα καταγράφει υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία.

Ανέφερε ότι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σημείωσε πως κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΑΒ συζήτησε με εργαζόμενους και τη διοίκηση για ζητήματα όπως η υποστελέχωση, το οργανόγραμμα, οι προμήθειες και η ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων. Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό για την προσφορά του.

«Πόλεμος» για βαρέα και ανθυγιεινά

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στην ένταξη των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει σχετική τροπολογία 24 φορές τα τελευταία έξι χρόνια και ότι η Νέα Δημοκρατία την είχε απορρίψει ισάριθμες φορές. Όπως είπε, το κόμμα του υπερψήφισε τη σχετική ρύθμιση όταν αυτή κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να παρουσιάσει, μέσω «fake news», πως το ΠΑΣΟΚ δεν στήριξε τη συγκεκριμένη διάταξη, υποστηρίζοντας ότι η σχετική πληροφόρηση προήλθε ακόμη και από συνεργάτες του υπουργού Υγείας. «Δεν θα επιτρέψουμε το yπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε yπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνι Γεωργιάδη», δήλωσε, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση συμβούλου του υπουργού.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας «πυλώνα κοινωνικής δικαιοσύνης» και επανέλαβε ότι η υγεία, η παιδεία και η στέγαση αποτελούν βασικές προτεραιότητες του κόμματός του.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας Ιωάννης Τσίμαρης, ο Γραμματέας του Τομέα Υγείας Γιώργος Φραγγίδης και μέλη της Γραμματείας του Τομέα.

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