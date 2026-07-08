Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής για την Κροατία - Παρελθόν από τον πάγκο της ο Ντάλιτς

Το τέλος μιας σπουδαίας πορείας στον πάγκο της Κροατίας σηματοδότησε ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Ζλάτκο Ντάλιτς να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας μετά από σχεδόν εννέα χρόνια παρουσίας.

Ο έμπειρος προπονητής προστέθηκε στη λίστα των ομοσπονδιακών τεχνικών που αποχαιρέτησαν τη θέση τους μετά τη διοργάνωση. Η ήττα από την Πορτογαλία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η Κροατία ολοκλήρωσε το τουρνουά χωρίς να κατακτήσει μετάλλιο για πρώτη φορά επί των ημερών του.

Υπό την καθοδήγηση του Ντάλιτς, η Κροατία γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 και την τρίτη θέση στο Κατάρ το 2022, καθιερώνοντας την εθνική ομάδα της Κροατίας ανάμεσα στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Κροάτης τεχνικός χαρακτήρισε την αποχώρησή του ως τη δυσκολότερη απόφαση της καριέρας του, τονίζοντας πως η ανάληψη της εθνικής ομάδας αποτέλεσε τη μεγαλύτερη τιμή της επαγγελματικής του διαδρομής.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να ηγείσαι της εθνικής σου ομάδας. Όταν ανέλαβα, πίστευα στις δυνατότητες των παικτών και στις δικές μου, όμως δεν μπορούσα να φανταστώ όλα όσα θα πετυχαίναμε μαζί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Ντάλιτς στάθηκε ιδιαίτερα στις ιστορικές στιγμές που έζησε με την ομάδα, όπως οι νίκες απέναντι στην Αγγλία και τη Βραζιλία σε Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά και στο κλίμα ενότητας που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τον κροατικό λαό.

Η παραίτησή του έγινε δεκτή από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας, κλείνοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα κεφάλαια στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

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