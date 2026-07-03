Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε τι είπε στον Μόντριτς μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας

Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση με δραματικό φινάλε η Πορτογαλία κατάφερε να κερδίσει 2-1 την Κροατία και να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16» οπού θα αντιμετωπίσει την Ισπανία η οποία πέρασε πολύ εύκολα με 3-0 την Αυστρία.

Φυσικά μετά το σφύριγμα της λήξης τα βλέμματα στράφηκαν στους δύο μεγάλους αστέρες των εθνικών ομάδων και άλλοτε συμπαικτών στην Ρεάλ Μαδρίτης, στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λούκα Μόντριτς.

Οι δύο τους είχαν μια έντονη στιγμή μετά το τέλος της αναμέτρησης, αγκαλιάστηκαν και εμφανώς συγκινημένοι αμφότεροι φάνηκε να έχουν έναν διάλογο.

Ο πορτογάλος σουπερσταρ αποκάλυψε τη συνομιλία που είχε με τον πρώην συμπαίκτη του τον οποίο αποθέωσε. «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι η Κροατία είναι φανταστική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, αλλά στο δεύτερο, μετά το γκολ, πανικοβληθήκαμε λίγο. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μετά το γκολ μου που ακυρώθηκε, ο κόσμος άρχισε να πιστεύει περισσότερο. Ζητήσαμε τη βοήθειά τους και μετά το πέναλτι νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και στο τέλος πιστεύω ότι αξίζαμε τη νίκη», ανέφερε αρχικά.

Για τον Μόντριτς, τόνισε: «Έχω παίξει τόσα χρόνια με τον Λούκα Μόντριτς. Είμαστε σχεδόν στην ίδια ηλικία. Είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και παραμένει θρύλος, γιατί συνεχίζει να παίζει και μάλιστα πολύ καλά. Είναι απίστευτος. Του είπα συγχαρητήρια για όλα και ότι θα ήθελα να τον ξαναδώ να αγωνίζεται σε μεγάλη διοργάνωση, γιατί έχει ακόμα πράγματα να δώσει».

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