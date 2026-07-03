Μουντιάλ 2026: Με Σαλάχ, Μέσι και Λούις Ντίαζ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

Με ιδιαίτερη αγωνία αναμένονται οι σημερινές και τελευταίες αναμετρήσεις της φάσης των «32»

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026: Με Σαλάχ, Μέσι και Λούις Ντίαζ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

Ο Μέσι στην προπόνηση ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι 

AP
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Τρεις αναμετρήσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί ο γύρος των «32» και να συμπληρωθεί οριστικά το παζλ της φάσης των «16» του Μουντιάλ.

Οι μεγάλες μονομαχίες συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου (και ξημερώματα Σαββάτου) με αμείωτο ενδιαφέρον και αναμένουμε τα τελικά ζευγαρώματα για τον επόμενο γύρο των νοκ - άουτ.

Αυστραλία - Αίγυπτο, Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι και Κολομβία - Γκάνα έχει σήμερα το ποδοσφαιρικό «μενού» που ρίχνει την αυλαία της φάσης των «32».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

03/07 | 21:00 ~ Αυστραλία – Αίγυπτος (ΕΡΤ2).
04/07 | 01:00 ~ Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2).
04/07 | 04:30 ~ Κολομβία– Γκάνα (ΕΡΤ1).

Τα έξι γνωστά ζευγάρια των «16»

Έπειτα από την δραματική νίκη της Πορτογαλίας απέναντι στην Κροατία με 2-1 και την άνετη επικράτηση της Ελβετίας με 2-0 επί της Αλγερίας, η αυλαία της φάσης των «32» πέφτει σήμερα με την αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Αίγυπτο (03/07, 21:00), την Αργεντινή να αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι (04/07, 01:00) και το Κολομβία - Γκάνα (04/07, 04:00).

Τα ζευγάρια που γνωρίζουμε για τη φάση των «16» του φετινού παγκοσμίου Κυπέλλου είναι έξι, αρχής γενομένης το Σάββατο με τον Καναδά να αντιμετωπίζει το Μαρόκο του Αγιόυμπ Ελ Κααμπί (4/7, 20:00).

Απομένει να μάθουμε δυο ακόμη ζευγαρώματα, τον αντίπαλο της Ελβετίας (προκρίθηκε μετά το 2-0 επί της Αλγερίας) που θα προκύψει από το ζευγάρι της Κολομβίας με τη Γκάνα αλλά και εκείνο που θα βγει από τους νικητές των Αυστραλία - Αίγυπτος και Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι.

Από τα ζευγάρια που ήδη είναι γνωστά αυτό που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, με τον Λαμίν Γιαμάλ να τίθεται αντιμέτωπος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Τα ζευγάρια των «16»

  • Καναδάς - Μαρόκο (4/7, 20:00)
  • Παραγουάη - Γαλλία (5/7, 00:00)
  • Βραζιλία - Νορβηγία (5/7, 23:00)
  • Μεξικό - Αγγλία (6/7, 03:00)
  • Πορτογαλία - Ισπανία (6/7, 22:00)
  • ΗΠΑ - Βέλγιο (7/7, 03:00)
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