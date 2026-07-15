Vodafone: Καλοκαιρινές εκπτώσεις και μεγάλη κλήρωση για ένα αυτοκίνητο

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκινούν στη Vodafone, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές σε smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ σε μειωμένες τιμές. Οι πελάτες της Vodafone που θα επιλέξουν να αποκτήσουν δημοφιλείς συσκευές τεχνολογίας μέσω του Vodafone Flex, μπορούν να μπουν στην μεγάλη κλήρωση για ένα αυτοκίνητο Chery Tiggo 4 αξίας 23.000 ευρώ.

Στην κατηγορία των smartphones, οι πελάτες της Vodafone μπορούν να αποκτήσουν το Redmi A7 Pro 64GB στα 119€, το Redmi Note 15 128GB στα 219€, το Redmi Note 15 5G 128GB στα 268,99€, το Redmi Note 15 Pro 256GB στα 339€ και το Redmi Note 15 Pro 5G 256GB στα 398,99€. Παράλληλα, διατίθενται το OPPO A6x 128GB στα 129€, το Motorola Moto g86 5G 256GB στα 229€, το Samsung Galaxy A37 5G 128GB στα 398,99€, το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB στα 1.398,99€, καθώς και το iPhone Air 256GB στα 869€.

Οι προσφορές επεκτείνονται και στα tablets, με το Samsung Galaxy Tab A11 WiFi 64GB να διατίθεται στα 169€, το Redmi Pad 2 4G 128GB στα 219€ και το Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128GB στα 279€. Για τους λάτρεις της μουσικής και της ψυχαγωγίας, η Vodafone προσφέρει επίσης εκπτώσεις σε επιλεγμένα ακουστικά JBL, με τα Wireless Headphones Tune 530BT στα 49,99€, τα Tune 780NC στα 99,99€ και τα Live 680NC στα 119€.

Για ακόμη πιο ξέγνοιαστο καλοκαίρι, η Vodafone δίνει τη δυνατότητα προστασίας των νέων συσκευών μέσα από την υπηρεσία Vodafone Tech Insurance, διαθέτοντας προγράμματα ασφάλισης από 2,49€ το μήνα.

Η απόκτηση νέας συσκευής γίνεται πιο εύκολη χάρη στο Vodafone Flex, που δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 36 άτοκες δόσεις, που ξεκινούν από μόλις 3,31€ το μήνα. Με κάθε αγορά μέσω Vodafone Flex έως τις 31 Αυγούστου 2026, οι πελάτες Vodafone μαζεύουν συμμετοχές για να διεκδικήσουν ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.

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