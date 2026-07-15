Νέες ταυτότητες: Το «κενό» που βλέπουν οι στρατιωτικοί – Τι ζητά η ΠΟΜΕΝΣ από το υπουργείο Άμυνας

Η μετάβαση στις νέες ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών φέρνει αλλαγές όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύονται ορισμένες ειδικές ιδιότητες, όπως αυτή του εν ενεργεία στρατιωτικού.

Η αλλαγή του πλαισίου των δελτίων ταυτότητας δεν σημαίνει ότι καταργείται η στρατιωτική ιδιότητα ή ότι οι στρατιωτικοί παύουν να διαθέτουν υπηρεσιακά έγγραφα.

Το ζήτημα που αναδεικνύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μέσω επιστολής προς τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, τον υφυπουργό, Θανάση Δαβάκη, καθώς και τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, αφορά το πρακτικό κενό που δημιουργείται εκτός υπηρεσίας: Ενώ η νέα αστυνομική ταυτότητα θα πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου ως πολίτη, δεν θα αποτελεί απόδειξη ότι ο κάτοχος αυτής είναι εν ενεργεία στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο εστιάζει η παρέμβαση της Ομοσπονδίας. Δεν αμφισβητεί την ανάγκη εκσυγχρονισμού των ταυτοτήτων, αλλά ζητά να καθοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο οι στρατιωτικοί θα συνεχίσουν να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους όταν αυτή απαιτείται για την άσκηση δικαιωμάτων ή τη χορήγηση παροχών.

Το βασικό ερώτημα που θέτει, είναι: Μετά την αλλαγή του καθεστώτος των ταυτοτήτων, ποιο θα είναι το επίσημο αποδεικτικό στοιχείο που θα πιστοποιεί ότι ένας πολίτης υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις;

Η αλλαγή του καθεστώτος των στρατιωτικών ταυτοτήτων

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, από την 3η Αυγούστου 2026 παύει, εκτός υπηρεσίας, η αποδεικτική ισχύς των ειδικών δελτίων ταυτότητας των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα στελέχη θα πρέπει να έχουν εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι υπήρξε διαχρονικά υπέρμαχος του εκσυγχρονισμού των στρατιωτικών ταυτοτήτων, καθώς οι υφιστάμενες ταυτότητες δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας, δεν αναγνωρίζονταν ως ασφαλή ταξιδιωτικά έγγραφα από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν σε σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές ταυτοποίησης, όπως το Gov.gr Wallet.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην καθημερινότητα των στρατιωτικών.

Το βασικό ερώτημα: Πώς θα αποδεικνύεται πλέον η στρατιωτική ιδιότητα;

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών αναφέρει ότι η νέα αστυνομική ταυτότητα αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου, αλλά δεν πιστοποιεί την ιδιότητά του ως εν ενεργεία στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αυτό δημιουργεί, σύμφωνα με την επιστολή, εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι στρατιωτικοί θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν δικαιώματα και παροχές που συνδέονται αποκλειστικά με αυτήν.

Η Ομοσπονδία αναφέρει περιπτώσεις όπου μέχρι σήμερα απαιτείτο η επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας:

– Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκές και οδικές μεταφορές (ΚΤΕΛ).

– Εκπτώσεις ή διευκολύνσεις σε μουσεία και άλλους φορείς.

– Συμμετοχή σε ειδικά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά προγράμματα που απευθύνονται σε στρατιωτικούς.

– Απόδειξη της στρατιωτικής ιδιότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

– Κάθε άλλη διοικητική διαδικασία ή συναλλαγή όπου απαιτείται η απόδειξη ότι κάποιος υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η κατάργηση της εκτός υπηρεσίας αποδεικτικής ισχύος της στρατιωτικής ταυτότητας, χωρίς ταυτόχρονη πρόβλεψη για νέο τρόπο πιστοποίησης της ιδιότητας, δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και πρακτικά προβλήματα.

Η Ομοσπονδία ζητά να αποσαφηνιστεί ποιο έγγραφο ή διαδικασία θα χρησιμοποιείται απέναντι σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς όταν απαιτείται η επιβεβαίωση της στρατιωτικής ιδιότητας.

Όπως υποστηρίζει, η απουσία συγκεκριμένης πρόβλεψης δημιουργεί ένα θεσμικό κενό, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θεσμοθέτηση νέου αποδεικτικού στοιχείου.

Στόχος, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι κάθε στρατιωτικός να μπορεί εύκολα και επίσημα να αποδεικνύει την ιδιότητά του όπου αυτή απαιτείται, χωρίς καθυστερήσεις ή αμφισβητήσεις.

Σειρά ερωτημάτων για τον προσωπικό αριθμό

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζήτημα ενημέρωσης των στελεχών σχετικά με τη σύνδεση της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων με τον Προσωπικό Αριθμό. Ζητά πλήρη ενημέρωση του προσωπικού για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο χρήσης του προσωπικού αριθμού.

Σύμφωνα με την επιστολή, η σωστή ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η εφαρμογή του νέου συστήματος να γίνει με εμπιστοσύνη μεταξύ Διοίκησης και προσωπικού.

Τα τέσσερα βασικά αιτήματα της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά:

– Την άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος στρατιωτικών ταυτοτήτων.

– Την αποσαφήνιση του τρόπου πιστοποίησης της στρατιωτικής ιδιότητας και τη διασφάλιση των συναφών δικαιωμάτων των στελεχών.

– Την έγκαιρη ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων για την ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου καθεστώτος.

– Τη θεσμοθέτηση αποδεικτικού της στρατιωτικής ιδιότητας όπου αυτή απαιτείται.

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών επαναλαμβάνει ότι στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των στρατιωτικών εγγράφων.

Ο εκσυγχρονισμός, όμως, οφείλει να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες εφαρμογής, πλήρη ενημέρωση και αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίησή τους και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ Διοίκησης και προσωπικού», ολοκληρώνει η επιστολή.