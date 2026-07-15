Αγρότης χαρίζει 200 τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»
Μία εντελώς ασύμφορη κατάσταση: Τα δίνει όλα δωρεάν
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Ισπανός αγρότης αποφάσισε να χαρίσει 200 τόνους κρεμμύδια στους συνδημότες του, καθώς η εξευτελιστική τιμή πώλησης καθιστούσε τη συγκομιδή οικονομικά ασύμφορη.
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