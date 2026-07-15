Εκπτώσεις με επιπλέον €πιστροφή 15% για αγορές με κάρτες Eurobank σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

Δωρεάν αποστολές με BOX NOW για αγορές από 29€ στον ΓΕΡΜΑΝΟ

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Εκπτώσεις με επιπλέον €πιστροφή 15% για αγορές με κάρτες Eurobank σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ
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Καλοκαιρινές εκπτώσεις και προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας ξεκίνησαν στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα καταστήματά τους, αλλά και online στα cosmote.gr και germanos.gr. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις[1], προηγμένα smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις, προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Μέχρι και την Κυριακή 19/7, για αγορές αξίας 249€ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον 15% €πιστροφή[2], ενώ μέχρι και τις 31/7 πραγματοποιούνται δωρεάν αποστολές με BOX NOW για αγορές από 29€ στον ΓΕΡΜΑΝΟ.

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Ενδεικτικά, θα βρουν:

  • το smartphone XIAOMI Redmi Note 15 5G 8/256GB, με κυρτή οθόνη AMOLED 77'', διπλό σύστημα καμερών 108MP OIS + 8MP, και μεγάλη μπαταρία 5520mAh με γρήγορη φόρτιση 45W, από 359,90€ στα 299,90€[3]
  • το smartphone SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/256GB, με οθόνη3'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, σύστημα τριπλής κύριας κάμερας 50MP, κορυφαίο επεξεργαστή Exynos 2600 και με αναβαθμισμένες λειτουργίες AI, από 1.049€ στα 949€
  • το smartphone MOTOROLA g86 power 5G 12/256GB, με οθόνη FHD+ 6.67'', κύρια κάμερα 50MP, selfie 32MP, μεγάλη αυτονομία μπαταρίας και υποστήριξη ταχείας φόρτισης 33W, από 349,90€ στα 279,90€
  • τα iPhone 17 Pro με επιπλέον όφελος Trade in 100€ στην αξία του παλιού smartphone αλλά και τα iPhone 17 με επιπλέον όφελος Trade in 50€[4]
  • όλα τα smartwatches από 99€ και άνω με 3 χρόνια εγγύηση[5]
  • τη σκούπα ρομπότ XIAOMI Mi Robot H50 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα με WiFi,
    πολυλειτουργική βάση αυτοκαθαρισμού και ισχυρή αναρρόφηση 10000Pa, από 449€ στα 399€
  • τα NINTENDO Switch OLED από 389€ στα 349€.

Επιπλέον, στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν δωρεάν επέκταση εγγύησης σε APPLE προϊόντα[6], όπως:

  • τα APPLE MacBook Neo, με οθόνη Liquid Retina 13’’ ιντσών και το A18 chip ιδανικά για απαιτητική εργασία και δημιουργία, με δωρεάν 4 χρόνια εγγύηση, από 799€
  • τα APPLE Watch Series 11, που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία και την φυσική κατάσταση, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση, από 379€[7]
  • τα AirPods Pro 3, που προσφέρουν εξαιρετική ακύρωση θορύβου αλλά και ανίχνευση καρδιακών παλμών, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση στα 249€
  • το iPad 11ης γενιάς με το εξαιρετικά γρήγορο Α16 chip για μέγιστη αποτελεσματικότητα, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση και δώρο θήκη αξίας 30€, από 449,90€.

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τηλεόραση μπορούν να αποκτήσουν τη SAMSUNG 55M80H AI 55'' Mini LED 4K, με επεξεργαστή NQ4 AI Gen2 Processor, ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για βελτιστοποίηση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο, στα 599€. Παράλληλα, μπορούν να συνδυάσουν την αγορά της με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV και να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση 50€[8].

[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων €900 και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές €500 και άνω, οι 24 για αγορές €300 και άνω & οι 12 για αγορές €60 και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας

[2] Από την ενέργεια €πιστροφή εξαιρούνται όλα τα iPhone. Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr, cosmote.gr & στο eurobank.gr/epistrofi.

[3] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[4] Ισχύει για αγορά στα φυσικά καταστήματα έως 31/07.

[5] Παρέχεται επέκταση εγγύησης 1 έτους ακόμα, μετά το πέρας της αρχικής διετούς εγγύησης.

[6] Παρέχεται επέκταση εγγύησης 1 ή 2 ετών ακόμα, μετά το πέρας της αρχικής διετούς εγγύησης. Η δωρεάν επέκταση εγγύησης για τα ΑirPods (ΑirPods Pro 3, AirPods 4 & 4 ANC) ισχύει έως 31/07, ενώ για τα iPad, APPLE Watch, ΜacBook και όλα τα Smartwatch ισχύει έως 31/08.

[7] Η τιμή από 379€ ισχύει έως 25/07. Η προσφορά εγγύησης ισχύει έως 31/08.

[8] Η συνδυαστική έκπτωση 50€ ισχύει μόνο στα φυσικά καταστήματα με νέα αγορά τηλεόρασης και για περιορισμένο αριθμό νέων συνδέσεων COSMOTE TV (Sports ή Full 24μηνης δέσμευσης).

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