Η φουσκωμένη κοιλιά δεν σημαίνει πάντα αύξηση βάρους: Τι είναι ο ασκίτης

Ο ασκίτης είναι η ανώμαλη συσσώρευση υγρού μέσα στην κοιλιά. Μπορεί να κάνει την κοιλιά να φαίνεται πρησμένη ή σφιχτή και συχνά αποτελεί ένδειξη ότι κάποια υποκείμενη πάθηση, συνήθως προχωρημένη ηπατική νόσος, χρήζει ιατρικής φροντίδας.

Ο ήπιος ασκίτης μπορεί να προκαλέσει λίγα συμπτώματα στην αρχή. Καθώς το υγρό αυξάνεται, μπορεί να επηρεάσει την άνεση, την αναπνοή, την όρεξη και τον κίνδυνο μόλυνσης.

Ποια είναι τα συμπτώματα του ασκίτη;

Ο ασκίτης συνήθως προκαλεί:

ορατό κοιλιακό πρήξιμο

αίσθημα πίεσης και πληρότητας

η κοιλιά μπορεί να είναι σφιχτή, βαριά ή άβολη, ειδικά μετά το φαγητό

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

απότομη αύξηση βάρους

δύσπνοια

πρώιμη πληρότητα μετά από μικρά γεύματα

ναυτία

πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους

πόνος ή ευαισθησία στην κοιλιά

κόπωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πυρετός, σύγχυση, έντονος κοιλιακός πόνος ή επιδεινούμενη αδυναμία μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη ή άλλη επιπλοκή και πρέπει να αντιμετωπίζονται επειγόντως.

Από τι προκαλείται ο ασκίτης;

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η κίρρωση, δηλαδή η δημιουργία ουλών στο ήπαρ. Η κίρρωση μπορεί να αυξήσει την πίεση στο σύστημα της πυλαίας φλέβας και να μειώσει την ικανότητα του ήπατος να ρυθμίζει την ισορροπία των υγρών, επιτρέποντας τη συσσώρευση υγρού στην κοιλιά.

Άλλες πιθανές αιτίες:

καρδιακή ανεπάρκεια

νεφρική νόσος

ορισμένοι καρκίνοι

σοβαρή λοίμωξη

παγκρεατίτιδα

θρόμβοι αίματος που επηρεάζουν την κυκλοφορία του ήπατος

Ο ασκίτης δεν αποτελεί διάγνωση από μόνος του. Είναι ένα σημάδι ότι οι γιατροί πρέπει να εντοπίσουν τι προκαλεί τη συσσώρευση υγρών.

Πώς διαγιγνώσκεται ο ασκίτης;

Οι γιατροί συνήθως ξεκινούν με μια κλινική εξέταση και ένα ιατρικό ιστορικό. Μπορεί να ελέγξουν για πρήξιμο στην κοιλιά, μετατόπιση υγρού, πρήξιμο στα πόδια, ίκτερο ή σημάδια ηπατικής νόσου.

Οι συνήθεις εξετάσεις περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος, κοιλιακό υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία και παρακέντηση. Παρακέντηση σημαίνει την εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας στην κοιλιά για την αφαίρεση ενός δείγματος υγρού. Το υγρό μπορεί να εξεταστεί για λοίμωξη, καρκινικά κύτταρα, επίπεδα πρωτεϊνών και ενδείξεις σχετικά με την υποκείμενη αιτία.

Αυτό το βήμα είναι σημαντικό επειδή δύο άτομα μπορεί να έχουν και τα δύο ασκίτη, αλλά να χρειάζονται πολύ διαφορετική θεραπεία.

Πώς αντιμετωπίζεται ο ασκίτης;

Η θεραπεία επικεντρώνεται στην μείωση των υγρών και στη διαχείριση της πάθησης που τα προκαλεί. Σε ασκίτη που σχετίζεται με κίρρωση, οι γιατροί συχνά συνιστούν μείωση του νατρίου, επειδή το αλάτι κάνει το σώμα να συγκρατεί περισσότερα υγρά.

Μπορούν να συνταγογραφηθούν διουρητικά, για να βοηθήσουν το σώμα να απομακρύνει την περίσσεια υγρών μέσω των ούρων. Αυτά τα φάρμακα χρειάζονται παρακολούθηση, επειδή μπορούν να επηρεάσουν τη νεφρική λειτουργία και τα επίπεδα νατρίου και καλίου.

Εάν η κοιλιά είναι πολύ πρησμένη ή η αναπνοή επηρεάζεται, οι γιατροί μπορούν να πραγματοποιήσουν παρακέντηση, για να παροχετεύσουν μεγαλύτερη ποσότητα υγρού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλβουμίνη μπορεί να χορηγηθεί μέσω μιας φλέβας μετά, για να υποστηρίξει την κυκλοφορία.

Όταν ο ασκίτης προκαλείται από καρκίνο, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική νόσο ή λοίμωξη, η θεραπεία πρέπει να στοχεύει σε αυτήν την πάθηση.

Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει ο ασκίτης;

Ο ασκίτης μπορεί να γίνει σοβαρός εάν μολυνθεί το υγρό. Αυτό ονομάζεται αυθόρμητη βακτηριακή περιτονίτιδα και μπορεί να προκαλέσει:

πυρετό

κοιλιακό άλγος

σύγχυση

χαμηλή αρτηριακή πίεση

αιφνίδια επιδείνωση σε κάποιον με κίρρωση

Ο ασκίτης μεγάλου όγκου μπορεί επίσης:

να δυσκολέψει την αναπνοή

να μειώσει την όρεξη

να αυξήσει τον κίνδυνο κήλης και

να σηματοδοτήσει επιδείνωση της ηπατικής ή νεφρικής λειτουργίας

Απαιτείται επείγουσα φροντίδα για:

πυρετό

σύγχυση

έντονο πόνο

επαναλαμβανόμενους εμετούς

μαύρα ή αιματηρά κόπρανα

λιποθυμία

ίκτερο που επιδεινώνεται γρήγορα

δύσπνοια

Μπορεί ο ασκίτης να αντιμετωπιστεί στο σπίτι;

Η κατ' οίκον φροντίδα μπορεί να υποστηρίξει τη θεραπεία, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διάγνωση. Τα άτομα με ασκίτη θα πρέπει να ακολουθούν ιατρικές συμβουλές σχετικά με το νάτριο, τα φάρμακα και την παρακολούθηση βάρους.

Το αλκοόλ πρέπει να αποφεύγεται σε ηπατικές παθήσεις που σχετίζονται με αυτό και γενικά να συζητείται με κλινικό γιατρό σε οποιαδήποτε ηπατική πάθηση.

Μην ξεκινάτε διουρητικά χάπια, φυτικά προϊόντα «αποτοξίνωσης» ή ακραίο περιορισμό υγρών χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί οι γιατροί εξετάζουν το υγρό αντί απλώς να το παροχετεύουν;

Η εξέταση του υγρού μπορεί να δείξει εάν ο ασκίτης προκαλείται από ηπατική πίεση, λοίμωξη, καρκίνο ή άλλη πάθηση. Η παροχέτευση μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα, αλλά η ανάλυση υγρών βοηθά στην απόφαση για τη σωστή θεραπεία και εάν χρειάζονται αντιβιοτικά ή περαιτέρω εξετάσεις.

Πρέπει τα άτομα με ασκίτη να περιορίζουν το νερό;

Όχι πάντα. Σε πολλούς συνιστάται να περιορίζουν το νάτριο αντί για τα υγρά. Ο περιορισμός των υγρών συνήθως λαμβάνεται υπόψη μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως πολύ χαμηλό νάτριο στο αίμα, και θα πρέπει να καθοδηγείται από γιατρό.

Μπορεί ο ασκίτης να επανεμφανιστεί μετά την παροχέτευσή του;

Ναι. Εάν η υποκείμενη αιτία εξακολουθεί να είναι ενεργή, τα υγρά μπορούν να επιστρέψουν. Γι' αυτό η παροχέτευση συχνά συνδυάζεται με έλεγχο νατρίου, διουρητικά, παρακολούθηση και θεραπεία της κύριας/υποκείμενης νόσου.

Μπορεί ο ασκίτης να είναι σημάδι καρκίνου;

Ναι. Ο καρκίνος μπορεί να προκαλέσει ασκίτη, ειδικά καρκίνοι που επηρεάζουν την κοιλιά, τις ωοθήκες, το ήπαρ, το πάγκρεας ή το πεπτικό σύστημα. Ο νέος ανεξήγητος ασκίτης χρειάζεται πάντα σωστή ιατρική αξιολόγηση.

Συμπέρασμα

Ο ασκίτης είναι η συσσώρευση υγρού στην κοιλιά και συνδέεται συχνότερα με κίρρωση, αλλά και άλλες σοβαρές παθήσεις μπορούν επίσης να τον προκαλέσουν. Συμπτώματα όπως το πρήξιμο στην κοιλιά, η ταχεία αύξηση βάρους, η δύσπνοια και η πρόωρη αίσθηση πληρότητας δεν πρέπει να απορρίπτονται ως απλό φούσκωμα.

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει μείωση νατρίου, διουρητικά, παρακέντηση, θεραπεία λοιμώξεων, χειρουργείο και αξιολόγηση μεταμόσχευσης, ανάλογα με την αιτία. Ο πυρετός, η σύγχυση, ο έντονος πόνος και η δυσκολία στην αναπνοή απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Πηγές:

health.com

mayoclinic.org

clevelandclinic.org

nih.gov

aasld.org