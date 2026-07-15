Το ελληνικό app BRRRO στην κορυφή του App Store

Αφήνοντας πίσω του το WhatsApp & VIBER, ChatGPT, και όλα τα apps στις πρώτες μέρες κυκλοφορίας του.Ένα νέο κεφάλαιο στην ψηφιακή επικοινωνία

Newsbomb

Το ελληνικό app BRRRO στην κορυφή του App Store
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η BRRRO, η νέα εφαρμογή επικοινωνίας ελληνικής έμπνευσης έγινε Νο1 στην του Apple App Store, φιλοδοξώντας να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του, το BRRRO κατέκτησε την πρώτη θέση του Apple App Store σε Ελλάδα και Κύπρο, αποτελώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εισόδους νέας εφαρμογής στην αγορά της ψηφιακής επικοινωνίας.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Έλληνας επιχειρηματίας Ιωάννης Καμαρίκος, με την εταιρεία να έχει έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όραμα τη δημιουργία μιας νέας γενιάς εφαρμογών επικοινωνίας, όπου η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια και η κοινωνική δικτύωση συνυπάρχουν σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η αγορά ακολουθούσε δύο διαφορετικούς δρόμους: τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και τα κοινωνικά δίκτυα. Το BRRRO επιχειρεί να ενώσει αυτούς τους δύο κόσμους σε μία εμπειρία, όπου μηνύματα, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, stories και posts λειτουργούν κάτω από το ίδιο επίπεδο end-to-end κρυπτογράφησης, ενώ είναι ορατά αποκλειστικά στους εγκεκριμένους «Bros» κάθε χρήστη.

Παράλληλα, η εφαρμογή ενσωματώνει μια σειρά από λειτουργίες που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όπως το Anti-Screenshot, το Anti-Screen Recording, το Voice Mask για προστασία από τεχνολογίες AI voice cloning, καθώς και τα Emergency Button, Emergency Switch και Red Button, τα οποία ενισχύουν την ασφάλεια και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων.

Η φιλοσοφία του BRRRO βασίζεται στην πεποίθηση ότι η επόμενη γενιά ψηφιακής επικοινωνίας δεν θα κριθεί μόνο από την ταχύτητα ή τις δυνατότητες μιας εφαρμογής, αλλά από την ικανότητά της να προστατεύει την ιδιωτικότητα, την ταυτότητα και το προσωπικό περιεχόμενο των χρηστών σε έναν κόσμο όπου οι ψηφιακές απειλές εξελίσσονται διαρκώς.

Ο ιδρυτής του BRRRO, Ιωάννης Καμαρίκος, δήλωσε:
«Η πρώτη θέση στο App Store είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, αλλά για εμάς αποτελεί μόνο την αρχή. Δημιουργήσαμε το BRRRO γιατί πιστεύουμε ότι η επικοινωνία χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, όπου η ιδιωτικότητα δεν είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό αλλά θεμελιώδες δικαίωμα. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι μια ομάδα με ελληνικό DNA και διεθνή προσανατολισμό μπορεί να δημιουργήσει τεχνολογία που θα σταθεί ισάξια απέναντι στους μεγαλύτερους παγκόσμιους παίκτες.»
Η κορυφή του App Store σε Ελλάδα και Κύπρο αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο της διεθνούς πορείας του BRRRO. Με ελληνική υπογραφή, έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και παγκόσμιες φιλοδοξίες, η εφαρμογή φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία στην αγορά της ψηφιακής επικοινωνίας, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, μοιράζονται περιεχόμενο και προστατεύουν την ψηφιακή τους ζωή.

Σημείωση: Σήμερα το BRRRO διατίθεται μόνο σε Apple συσκευές . H Android έκδοση αναμένεται να λανσαριστεί παγκοσμίως σε 10 ημέρες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκέντρωση κατοίκων έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων για τις ρωγμές στα κτίρια

16:02ΠΟΛΤΟΣ

Καιροσκοπισμός ή ρεαλισμός; Γιατί διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ;

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σε κατάσταση συναγερμού οι πυρηνικές δυνάμεις του ναυτικού - Παίρνουν θέση στους ωκεανούς

15:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Marfin: Να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου email, ζητά η ανακρίτρια - Εξηγήσεις από τους συνηγόρους των άλλων 5 που αναφέρονται - Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από την οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου

15:54LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει με ένα άσπρο φόρεμα της Dolce & Gabbana σε μπαλκόνι της Σικελίας - Δείτε φωτογραφίες

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή - Υπέκυψε στα τραυματά της

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

15:33ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας: Παράταση στις αιτήσεις για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ

15:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ελληνικό app BRRRO στην κορυφή του App Store

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 56χρονος που είχε συλληφθεί για τη φωτιά στα Βασιλικά

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Για καλή μου τύχη ήμουν στη φυλακή την ημέρα του εμπρησμού της Marfin»: Τι έγραψε πρόσωπο που θεωρεί ότι συμπεριλαμβάνεται στο ανώνυμο email με τους 8 που προκάλεσαν την τραγωδία

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Αεροσκάφος διέκοψε την προσγείωση του λόγω ισχυρών πλευρικών ανέμων - Τι είναι η τεχνική «crabbing» - Βίντεο

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Γιάννης Αμανατίδης – Το Σάββατο η εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

15:00ΥΓΕΙΑ

Η φουσκωμένη κοιλιά δεν σημαίνει πάντα αύξηση βάρους: Τι είναι ο ασκίτης

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Ένταση για τη σύμβαση 717 και παρέμβαση Πλακιά - «Σταματήστε αυτή την καραμέλα»

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Drones, AI και τρένα που αντέχουν στους... 55°C: Πώς θωρακίζεται η Ευρώπη από τους φονικούς καύσωνες

14:48ANNOUNCEMENTS

Vodafone: Καλοκαιρινές εκπτώσεις και μεγάλη κλήρωση για ένα αυτοκίνητο

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες ταυτότητες: Το «κενό» που βλέπουν οι στρατιωτικοί – Τι ζητά η ΠΟΜΕΝΣ από το υπουργείο Άμυνας

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαινίασε το δρόμο Ροβιές – Ήλια ο Μητσοτάκης: Κάθε φορά που περνούσαμε από εδώ κάναμε το σταυρό μας, μην έρθει κανένας βράχος στο κεφάλι μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» – Η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για την απώλεια της αγαπημένης του συμπρωταγωνίστριας

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή - Υπέκυψε στα τραυματά της

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Για καλή μου τύχη ήμουν στη φυλακή την ημέρα του εμπρησμού της Marfin»: Τι έγραψε πρόσωπο που θεωρεί ότι συμπεριλαμβάνεται στο ανώνυμο email με τους 8 που προκάλεσαν την τραγωδία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες ταυτότητες: Το «κενό» που βλέπουν οι στρατιωτικοί – Τι ζητά η ΠΟΜΕΝΣ από το υπουργείο Άμυνας

14:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Ένταση για τη σύμβαση 717 και παρέμβαση Πλακιά - «Σταματήστε αυτή την καραμέλα»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό στο Ωδείο Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ