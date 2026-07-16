Η προστασία του σπιτιού (και του αύριο) χτίζεται εδώ, τώρα

Η ζωή μας δεν καθορίζεται από το παρελθόν ούτε από υποθέσεις για το μέλλον. Αυτό που έχει σημασία και την επηρεάζει ουσιαστικά, είναι όσα συμβαίνουν στο παρόν, στο τώρα. Το παρελθόν έχει ήδη περάσει και το μέλλον είναι ρευστό και δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη. Γι’ αυτό, τη μεγαλύτερη αξία έχουν οι επιλογές που κάνουμε εδώ. Τώρα.

Όπως, για παράδειγμα, η επιλογή να αφήσουμε το πατρικό μας και να βρούμε το δικό μας σπίτι για να χτίσουμε το προσωπικό μας καταφύγιο που θα στεγάσει τα όνειρα και τα θέλω μας. Βέβαια, το ότι κάναμε συνειδητά αυτή την επιλογή δεν σημαίνει ότι ο ενθουσιασμός για το μέλλον δεν συνυπάρχει με την αμφιβολία: Θα καταφέρουμε άραγε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα στο σπίτι;

140 χρόνια δίπλα σε κάθε άνθρωπο

Αλήθεια, όμως, είμαστε πράγματι μόνοι; Η αλήθεια είναι πως όσο υπάρχει η Generali, όχι. Και αυτό γιατί εδώ και 140 χρόνια, από το 1886, η εταιρεία βρίσκεται δίπλα σε όλους τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται και φροντίζει όσα έχουν αξία για τη ζωή τους, όπως την ασφάλεια κατοικίας, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες που έχει κάθε άνθρωπος.

Για παράδειγμα, κάθε άνθρωπος θέλει να αισθάνεται ηρεμία και ασφάλεια στο σπίτι του, κάθε στιγμή. Οι ανάγκες και τα θέλω, όμως, ενός νέου που αφήνει για πρώτη φορά το πατρικό του σπίτι ώστε να δημιουργήσει τον προσωπικό του χώρο διαφέρουν από τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Για τον λόγο αυτό, περισσότεροι από 3.500 εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας είναι δίπλα σε κάθε άνθρωπο για να ακούσουν προσεκτικά κάθε του ανάγκη, να κατανοήσουν κάθε του επιθυμία και να προσφέρουν λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της ζωής όπως τη φαντάζεται κάθε άνθρωπος. Έτσι, τον βοηθούν σήμερα να δημιουργήσει όσα ονειρεύεται να δημιουργήσει στο μέλλον. Για την Generali, άλλωστε, η κατάλληλη στιγμή και το σημαντικότερο σημείο για να ξεκινήσει κανείς να διαμορφώνει το αύριο είναι εδώ, τώρα.

Ένα πρόγραμμα για να ζει κάθε άνθρωπος όπως του αξίζει

Μία λύση που έχει δημιουργήσει η εταιρεία είναι το Home On, το οποίο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό καλύψεων που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε σπιτιού. Βάση του είναι η ασφάλιση περιουσίας για κτήριο και περιεχόμενο, που περιλαμβάνει διαφορετικές επιλογές καλύψεων και ορίων, ενώ συμπληρώνεται από την ασφάλιση αστικής ευθύνης για να νιώθει κάθε άνθρωπος μεγαλύτερη προστασία.

Η πραγματική αξία του προγράμματος φαίνεται τη στιγμή που θα παρουσιαστεί μια απρόβλεπτη ζημιά στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση, η γραφειοκρατία δίνει τη θέση της στην άμεση εξυπηρέτηση, καθώς ο ασφαλισμένος λαμβάνει άμεση αποζημίωση για ζημιές έως 2.500 ευρώ, χωρίς την καθυστέρηση που συνεπάγεται η συλλογή και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Παράλληλα, η δυνατότητα online πραγματογνωμοσύνης και καταγραφής της ζημιάς μέσω βιντεοκλήσης προσφέρει ηρεμία σε κάποιον, τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζεται περισσότερο. Αν προσθέσουμε και την άμεση τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες όλο το 24ωρο για κάθε πιθανή ζημιά στο σπίτι, αλλά και την κάλυψη προσωρινής στέγασης/ διαμονής σε περίπτωση που το σπίτι καταστεί ακατοίκητο, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η ασφάλιση κατοικίας να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο.

Ολοκληρωμένη προστασία με το βλέμμα στο αύριο

Η ολοκληρωμένη προστασία του σπιτιού φαίνεται και από το γεγονός ότι το πρόγραμμα της Generali δεν περιλαμβάνει μόνο την κάλυψη των υλικών ζημιών του κτηρίου ή του περιεχομένου ενός σπιτιού από κινδύνους όπως για παράδειγμα πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, κλοπή, διαρροή σωληνώσεων, καιρικά φαινόμενα, κακόβουλες/τρομοκρατικές ενέργειες, σεισμό κ.ά., αλλά εξασφαλίζει και υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης οικογενειάρχη για να προστατεύσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενός σπιτιού.

Μάλιστα, επιλέγοντας καλύψεις εκτός από την πυρκαγιά, για σεισμό και φυσικά φαινόμενα, ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού εξασφαλίζει μείωση ΕΝΦΙΑ έως 20%. Αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον καθώς η υπεύθυνη στάση σήμερα απέναντι στο σπίτι μας αποτελεί τη βάση για να νιώθουμε πιο σίγουροι, όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Η ασφάλεια σπιτιού συνοδεύεται και με μια σειρά από άλλα προνόμια για κάθε άνθρωπο που κοιτάει το αύριο. Και αυτό γιατί η Generali τον επιβραβεύει αν χρησιμοποιεί εναλλακτικές πηγές ενέργειες, αν έχει πάρει πρόσθετα μέτρα προστασίας για το σπίτι του, αν καταβάλλει εφάπαξ τα ασφάλιστρά του κάθε χρόνο και όταν είναι σε ισχύ και άλλα ασφαλιστήρια.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μας κάνει να νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς δεν είναι η βεβαιότητα ότι τίποτα δεν θα συμβεί, αλλά το ότι γνωρίζουμε πως, αν συμβεί ένα απρόβλεπτο, δεν θα το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Με αυτήν τη λογική η Generali σχεδιάζει τις λύσεις της για την ασφάλιση κατοικίας, έχοντας ως στόχο να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε κάθε άνθρωπο, κάθε στιγμή. Γιατί η ασφάλιση κατοικίας δεν αφορά απλώς ένα κτήριο ή τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτό αλλά την καθημερινότητα που χτίζουμε, τις στιγμές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας και την ηρεμία να απολαμβάνουμε το σπίτι μας χωρίς να ανησυχούμε διαρκώς για το τι μπορεί να έρθει στο μέλλον. Και όταν ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας έναν αξιόπιστο συνεργάτη, μπορούμε να αφιερώσουμε την ενέργειά μας σε όσα έχουν πραγματικά σημασία: Να ζούμε και να δημιουργούμε εδώ, τώρα με μεγαλύτερη σιγουριά.

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