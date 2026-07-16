Δυνατότητα άμεσης παραπομπής σε θεραπευτικό πρόγραμμα μέσω της γραμμής 1145 για τις εξαρτήσεις

Snapshot Η Γραμμή 1145 παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και παρέμβαση σε κρίσεις για άτομα με προβλήματα εξάρτησης.

Η υπηρεσία επιτρέπει άμεση δια ζώσης παραπομπή σε θεραπευτικό πρόγραμμα μέσω σύνδεσης κατά την τηλεφωνική κλήση.

Η επικοινωνία με τη Γραμμή 1145 είναι εμπιστευτική και προσφέρει ασφαλές περιβάλλον για τους καλούντες.

Οι κλήσεις προς τη Γραμμή 1145 είναι δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ανεξαρτήτως παρόχου. Snapshot powered by AI

Τη λειτουργία της πλήρως αναβαθμισμένης Γραμμής Τηλεφωνικής Υποστήριξης για τις Εξαρτήσεις 1145, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρει, προς α άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης ή εξαρτητικές συμπεριφορές (αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο, ουσίες).

Η Γραμμή 1145 παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης, καθώς και έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση. Παράλληλα, διασυνδέει τους ενδιαφερόμενους με την κατάλληλη δομή ή υπηρεσία του ΕΟΠΑΕ, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τον τόπο κατοικίας τους.

Στην υπηρεσία μπορούν να απευθύνονται, τόσο τα ίδια τα άτομα που χρειάζονται άμεσα υποστήριξη και αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, εθισμών ή εξαρτητικών συμπεριφορών, όσο και το περιβάλλον τους, προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη και στοχευμένη υποστήριξη, αξιόπιστη ενημέρωση και καθοδήγηση. Η επικοινωνία με τη Γραμμή 1145 πραγματοποιείται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε άτομο που αναζητά βοήθεια.

Διασύνδεση με δομή εντός της κλήσης

Η αναβάθμιση της Γραμμής 1145 συνοδεύεται από την εγκατάσταση νέου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, που ενισχύει την ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και με αύξηση των θέσεων εξυπηρέτησης.

Επίσης, ο νέος εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα δια ζώσης παραπομπής. Δηλαδή, ο πολίτης που καλεί στη Γραμμή, μπορεί να συνδεθεί άμεσα και εντός της τηλεφωνικής κλήσης με την μονάδα θεραπείας και με θεραπευτή, να γίνει η πρώτη επαφή, ώστε να επιτευχθεί η ομαλότερη μετάβαση και διασύνδεση με την δομή και να λάβει τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί η δια ζώσης παραπομπή.

Οι κλήσεις προς τη Γραμμή 1145 πλέον με τον ΕΟΠΑΕ είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ανεξαρτήτως παρόχου.

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