Εφημερία με ένταση και αντεγκλήσεις στο «Δαφνί» - Τραυματίστηκε νοσηλευτής

Snapshot Δέκα ασθενείς μεταφέρθηκαν από το «Θριάσιο» στο «Δαφνί» λόγω έλλειψης κλινών, ενώ στο τέλος της εφημερίας οι ασθενείς που χρειάζονταν νοσηλεία χωρίς διαθέσιμη κλίνη ήταν 17, με συνέπεια τη μεταφορά τους στο Δρομοκαΐτειο.

Κατά τη διάρκεια της εφημερίας σημειώθηκε επεισόδιο με τραυματισμό νοσηλευτή.

Αφού έκλεισε η εφημερία, άνοιξε και πάλι, για να νοσηλευτεί ασθενής που δεν είχε κατορθώσει να διακομισθεί στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Ψυχιατρικοί ασθενείς που περιφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μέχρι να βρεθεί διαθέσιμη κλίνη, άνθρωποι κλινοστατισμένοι, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, ράντζα στα ψυχιατρικά εξεταστήρια: αυτή η εικόνα επικράτησε στην εφημερία της 29ης Ιουνίου 2026 στην Πολυδύναμη Ψυχιατρική Μονάδα Υγείας (ΠΝΜΨΥΑ) -πρώην ΨΝΑ «Δαφνί», όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες για εργαζόμενους και ασθενείς. Στην εφημερία της Δευτέρας (29/06/2026), δέκα ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας μεταφέρθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο» στο πρώην ΨΝΑ, γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες εκεί. Μετά τη λήξη της εφημερίας, όμως, οι ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας και δεν υπήρχε γι’ αυτούς κλίνη, ήταν 17. Οι ασθενείς αυτοί μεταφέρθηκαν στο Δρομοκαΐτειο, όταν ξεκίνησε η δική του εφημερία.

«Οι εικόνες που έζησαν όλοι οι συνάδελφοί μας είναι το λιγότερο ντροπιαστικές!» καταγγέλλουν οι υγειονομικοί ψυχικής υγείας και περιγράφουν την κατάσταση: «άνθρωποι κλινοστατισμένοι, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, ράντζα μέχρι και στα ψυχιατρικά εξεταστήρια, εκεί δηλαδή που ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξετάζουν, σε συνθήκες επικίνδυνες για την ζωή ασθενών και εργαζομένων, συνθήκες που πυροδοτούν εντάσεις, αντεγκλήσεις με τους αστυνομικούς που μπορούν να οδηγήσουν σε περιστατικά όπως το χθεσινό, κατά το οποίο νοσηλευτής χτύπησε. Ταυτόχρονα για την διευθέτηση των ασθενών, που είχαν μείνει σε χώρους ακατάλληλους, μετά την λήξη της εφημερίας, για ακόμα μια φορά ειδικευόμενος ιατρός χρειάστηκε να παραμείνει πέραν του ωραρίου του, με αποτέλεσμα να στερεί την παρουσία του από την ψυχιατρική κλινική στην οποία εργάζεται, αλλά να στερεί και την δυνατότητα του να εκπαιδευτεί, όπως άλλωστε θα έπρεπε. Ενώ, ταυτόχρονα, χωρίς το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οι ασθενείς που παραμένουν στον χώρο του ΤΕΠ τίθενται σε κίνδυνο!

»Σαν να μην έφταναν όλα αυτά και αφού είχε κλείσει η εφημερία του πρώην ΨΝΑ, η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, άνοιξε και πάλι την κλειστή εφημερία για να νοσηλευτεί ασθενής που δεν είχε κατορθώσει να διακομισθεί στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο».

Το πρώην ΨΝΑ έχει μετατραπεί «σε ένα τεράστιο άσυλο, με ράντζα μέχρι και στα εξεταστήρια, καταπατώντας κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιοπρεπούς νοσηλείας και εργασίας, επιστημονικής γνώσης και φροντίδας της ψυχικής νόσου» υποστηρίζει ο σύλλογος των εργαζομένων. Τέλος, οι υγειονομικοί ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων κρατικών δομών ψυχικής υγείας, προαγωγής, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, «ώστε να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον 21ο αιώνα».

Διαβάστε επίσης