Εφημερία με ένταση και αντεγκλήσεις στο «Δαφνί» - Τραυματίστηκε νοσηλευτής

«Απαράδεκτες συνθήκες εφημερίας» για εργαζόμενους και ψυχιατρικούς ασθενείς, καταγγέλλει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ

Διονυσία Προκόπη

Εφημερία με ένταση και αντεγκλήσεις στο «Δαφνί» - Τραυματίστηκε νοσηλευτής
INTIME NEWS
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δέκα ασθενείς μεταφέρθηκαν από το «Θριάσιο» στο «Δαφνί» λόγω έλλειψης κλινών, ενώ στο τέλος της εφημερίας οι ασθενείς που χρειάζονταν νοσηλεία χωρίς διαθέσιμη κλίνη ήταν 17, με συνέπεια τη μεταφορά τους στο Δρομοκαΐτειο.
  • Κατά τη διάρκεια της εφημερίας σημειώθηκε επεισόδιο με τραυματισμό νοσηλευτή.
  • Αφού έκλεισε η εφημερία, άνοιξε και πάλι, για να νοσηλευτεί ασθενής που δεν είχε κατορθώσει να διακομισθεί στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο.
Snapshot powered by AI

Ψυχιατρικοί ασθενείς που περιφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μέχρι να βρεθεί διαθέσιμη κλίνη, άνθρωποι κλινοστατισμένοι, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, ράντζα στα ψυχιατρικά εξεταστήρια: αυτή η εικόνα επικράτησε στην εφημερία της 29ης Ιουνίου 2026 στην Πολυδύναμη Ψυχιατρική Μονάδα Υγείας (ΠΝΜΨΥΑ) -πρώην ΨΝΑ «Δαφνί», όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες για εργαζόμενους και ασθενείς. Στην εφημερία της Δευτέρας (29/06/2026), δέκα ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας μεταφέρθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο» στο πρώην ΨΝΑ, γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες εκεί. Μετά τη λήξη της εφημερίας, όμως, οι ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας και δεν υπήρχε γι’ αυτούς κλίνη, ήταν 17. Οι ασθενείς αυτοί μεταφέρθηκαν στο Δρομοκαΐτειο, όταν ξεκίνησε η δική του εφημερία.

«Οι εικόνες που έζησαν όλοι οι συνάδελφοί μας είναι το λιγότερο ντροπιαστικές!» καταγγέλλουν οι υγειονομικοί ψυχικής υγείας και περιγράφουν την κατάσταση: «άνθρωποι κλινοστατισμένοι, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, ράντζα μέχρι και στα ψυχιατρικά εξεταστήρια, εκεί δηλαδή που ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξετάζουν, σε συνθήκες επικίνδυνες για την ζωή ασθενών και εργαζομένων, συνθήκες που πυροδοτούν εντάσεις, αντεγκλήσεις με τους αστυνομικούς που μπορούν να οδηγήσουν σε περιστατικά όπως το χθεσινό, κατά το οποίο νοσηλευτής χτύπησε. Ταυτόχρονα για την διευθέτηση των ασθενών, που είχαν μείνει σε χώρους ακατάλληλους, μετά την λήξη της εφημερίας, για ακόμα μια φορά ειδικευόμενος ιατρός χρειάστηκε να παραμείνει πέραν του ωραρίου του, με αποτέλεσμα να στερεί την παρουσία του από την ψυχιατρική κλινική στην οποία εργάζεται, αλλά να στερεί και την δυνατότητα του να εκπαιδευτεί, όπως άλλωστε θα έπρεπε. Ενώ, ταυτόχρονα, χωρίς το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οι ασθενείς που παραμένουν στον χώρο του ΤΕΠ τίθενται σε κίνδυνο!

»Σαν να μην έφταναν όλα αυτά και αφού είχε κλείσει η εφημερία του πρώην ΨΝΑ, η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, άνοιξε και πάλι την κλειστή εφημερία για να νοσηλευτεί ασθενής που δεν είχε κατορθώσει να διακομισθεί στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο».

Το πρώην ΨΝΑ έχει μετατραπεί «σε ένα τεράστιο άσυλο, με ράντζα μέχρι και στα εξεταστήρια, καταπατώντας κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιοπρεπούς νοσηλείας και εργασίας, επιστημονικής γνώσης και φροντίδας της ψυχικής νόσου» υποστηρίζει ο σύλλογος των εργαζομένων. Τέλος, οι υγειονομικοί ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων κρατικών δομών ψυχικής υγείας, προαγωγής, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, «ώστε να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον 21ο αιώνα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής - Είχε εγκαύματα στο 90% του σώματος

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δικαιώνει τον Φρόιντ: Τι είχε πει πριν από 130 χρόνια για τον εγκέφαλο που τώρα επιβεβαιώνεται

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Το «μυστικό δείπνο» στη βασιλική οικογένεια πριν την έλευση του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Μυκητιασικές λοιμώξεις από την παραλία ή τη θάλασσα: Τι πρέπει να γνωρίζετε

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: «Οι φλόγες είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, εκκενώνονται οικισμοί», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον Άγιο Γεώργιο - SMS από το 112

17:20LIFESTYLE

Ντάνι Γκλόβερ: Ο θρύλος του Lethal Weapon αποκαλύπτει ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιμένει: Απαιτεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - Τι λένε αξιωματούχοι του καθεστώτος

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Ο μεγάλος καβγάς για την εξωτερική πολιτική – Ποια είναι τα αντίπαλα στρατόπεδα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν τα χωριά Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα - Μπαράζ μηνυμάτων 112

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία θα αγοράσει βενζίνη από Ινδία και Λευκορωσία λόγω ελλείψεων στην αγορά

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

16:55ΥΓΕΙΑ

Εφημερία με ένταση και αντεγκλήσεις στο «Δαφνί» - Τραυματίστηκε νοσηλευτής

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 3.000 ευρώ ανά οικογένεια στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες

16:44ANNOUNCEMENTS

Ejekt Festival 2026: Δύο ημέρες γεμάτες μουσική και μοναδικές εμπειρίες με την ενέργεια της ΔΕΗ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

16:42ANNOUNCEMENTS

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αποκαλύπτει όσα έμαθε μέσα και έξω από τα γήπεδα στο νέο επεισόδιο του “Game On” με χορηγό την Allwyn

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στην Κάγια Κάλλας για τη συνάντηση με τον Ερντογάν - «Αριστούργημα υποκρισίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση από την προηγούμενη

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν τα χωριά Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα - Μπαράζ μηνυμάτων 112

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: «Οι φλόγες είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, εκκενώνονται οικισμοί», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον Άγιο Γεώργιο - SMS από το 112

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

17:20LIFESTYLE

Ντάνι Γκλόβερ: Ο θρύλος του Lethal Weapon αποκαλύπτει ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 3.000 ευρώ ανά οικογένεια στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ