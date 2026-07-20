James Arthur: Κατέκτησε το κοινό του Sani Festival η φωνή της σύγχρονης βρετανικής pop

Με μια συναυλία που ανέδειξε την ιδιαίτερη σχέση του με το κοινό, ο James Arthur εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Sani Festival, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ερμηνευτική δύναμη και τις επιτυχίες που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης βρετανικής pop σκηνής.

Στο μοναδικό φυσικό σκηνικό του Λόφου της Σάνης, ο Βρετανός τραγουδοποιός παρουσίασε ένα πρόγραμμα με τις μεγάλες του επιτυχίες όπως το Impossible, το Say You Won't Let Go, το Train Wreck, το Naked, το Car's Outside, αλλά και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, με το κοινό να συμμετέχει αυθόρμητα σε κάθε τραγούδι.

Άμεσος στην επαφή με το κοινό, συναισθηματικός, με έντονες εκρηκτικές στιγμές αλλά και πολλές εσωτερικές ερμηνείες, ο James Arthur παρέσυρε το κοινό, σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Μετά την εναρκτήρια εμφάνιση του Robert Plant και τη συναυλία του James Arthur, το Sani Festival 2026 συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με ένα πρόγραμμα που ενώνει διαφορετικές εποχές, μουσικά είδη και καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Τη σκυτάλη παίρνουν οι The Waterboys και οι Soul II Soul, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα φέρνει στη σκηνή την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου. Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει στις 15 Αυγούστου με τη μεγάλη συναυλία της Βίκυς Λέανδρος, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη καλοκαίρι όπου ο Λόφος της Σάνης γίνεται σημείο συνάντησης σημαντικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Sani Festival συνεχίζει να εμπνέει, να συγκινεί και να ενώνει, φέρνοντας κοντά τη μουσική, τη φύση και θεατές από όλο τον κόσμο μέσα από μία αυθεντική εμπειρία που εδώ και πάνω από 30 χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού μας.

Σημειώνεται ότι το Sani Festival φιλοξενείται στο Sani, το πρώτο ανθρακικά ουδέτερο resort στην Ελλάδα, και λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές, με εγγυημένη προέλευση. Αποτελεί το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με πιστοποίηση βάσει του διεθνούς προτύπου βιώσιμης διοργάνωσης εκδηλώσεων ISO 20121 από την TÜV Austria Hellas. Παράλληλα, έχει ενσωματώσει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης: από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση των συσκευασιών έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και την υπεύθυνη διαχείριση υλικών και πόρων.