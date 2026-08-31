Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχει δυναμική παρουσία στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχει δυναμική παρουσία στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
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  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026, με το περίπτερο 15 – Stand 37A ως κεντρικό σημείο παρουσίασης των δράσεών του.
  • Καθημερινά εθελοντές και στελέχη παρουσιάζουν δράσεις πρόληψης, αγωγής υγείας, Πρώτων Βοηθειών, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας στους επισκέπτες της έκθεσης.
  • Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ΚΑΡΠΑ, χρήση απινιδωτή και αντιμετώπιση πνιγμονής.
  • Θα πραγματοποιηθούν ειδικές παρουσιάσεις και workshops σε συνεργασία με φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας, την ΕΡΤ3 και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με θέματα την υγεία
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) συμμετέχει δυναμικά στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026, με κεντρικό σημείο αναφοράς το Περίπτερο 15 – Stand 37A και ένα πλούσιο πρόγραμμα ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων, αναδεικνύοντας το πολυσχιδές ανθρωπιστικό, κοινωνικό,εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό του έργο.

Η παρουσία του Ε.Ε.Σ. ξεκινά επίσηματο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, με τα εγκαίνια του Περιπτέρου, παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντωνίου Αυγερινού, του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ε.Σ., κ. Γεώργιου Σκούμα, εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, φορέων, συνεργατών, εθελοντών και φίλων του Οργανισμού.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, εθελοντές και στελέχη των Τομέων Υγείας καιΚοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ε.Ε.Σ., θα βρίσκονται καθημερινά κοντά στους επισκέπτες, παρουσιάζοντας δράσεις για την πρόληψη, την αγωγή και προαγωγή της υγείας, τις Πρώτες Βοήθειες, την ψυχική υγεία, την κοινωνική φροντίδα και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να συμμετέχουν στις θεματικές δράσεις «Ζω Υγιεινά – Προλαμβάνω Σήμερα» και «Παιδί, Οικογένεια και Κοινωνική Φροντίδα», ενώ ιδιαίτερη θέση θα έχει η βιωματική δράση «10 Λεπτά που Σώζουν Ζωές», μέσα από την οποία οι επισκέπτες θα εκπαιδεύονται σε βασικές δεξιότητες ΚΑΡΠΑ, χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), αντιμετώπισης πνιγμονής και Πρώτων Βοηθειών.

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Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ειδικές παρουσιάσεις και workshops σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, την ΕΡΤ3, την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με θεματολογία γύρω από τη Βασική Υποστήριξη Ζωής, τηνψυχική υγεία, την οικογένεια, τον εθελοντισμό και τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων. Ξεχωρίζει η μεγάλη ανοιχτή διαδραστική δράση «Υγεία, Πρόληψη, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εθελοντισμός», που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΡΤ3, την Παρασκευή11 Σεπτεμβρίου, 17:00–22:00, στο «Κύτταρο» της ΕΡΤ3, με επιδείξεις καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), Πρώτες Βοήθειες για σκυλάκια, δράσεις κοινωνικής φροντίδας και ενημέρωση για την πρόληψη ατυχημάτων και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, ο Ε.Ε.Σ. θα έχει παρουσία και στο Περίπτερο 14 του Υπουργείου Υγείας, όπου το κοινό θα μπορεί να ενημερωθεί για το ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο του, τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και τις δυνατότητες εθελοντικής προσφοράς.

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