Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom

Νέα εποχή για τη μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ - Η μετάβαση στη νέα μάρκα κορυφώνεται στις 8/9

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Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom
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  • Η COSMOTE TELEKOM μετονομάζεται σε Telekom, υιοθετώντας το κορυφαίο διεθνές brand τηλεπικοινωνιών.
  • Η μετάβαση ολοκληρώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου με την πλήρη εφαρμογή της νέας ταυτότητας και του χρώματος Magenta σε προϊόντα, καταστήματα και ψηφιακά κανάλια.
  • Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου ΟΤΕ αλλάζουν ονομασία, όπως το COSMOTE 5G σε Telekom 5G και το COSMOTE Fiber σε Telekom Fiber, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τους πελάτες.
  • Η νέα μάρκα θα υιοθετηθεί σταδιακά από όλες τις θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ έως τις αρχές του 2027.
  • Η υπόσχεση της μάρκας παραμένει «Συνδέουμε τον κόσμο σου», ευθυγραμμισμένη με το παγκόσμιο brand promise της Telekom «Connecting your world».
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Μία νέα εποχή ξεκινά για την εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ που εξελίσσεται από COSMOTE TELEKOM σε Telekom. Η Telekom είναι το No1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου*. Φέρνει μαζί της δύναμη, καινοτομία, τεχνολογική πρωτοπορία και δυνατές συνέργειες, για να προσφέρει αναβαθμισμένες ψηφιακές εμπειρίες, προϊόντα και λύσεις νέας γενιάς και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες, την κοινωνία και τη χώρα.

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Κώστας Νεμπής - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

«Η μετάβαση στο brand Telekom αποτελεί για εμάς φυσική εξέλιξη. Η COSMOTE ήταν η μάρκα που συνέδεσε την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή. Η Telekom τη συνδέει με το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας και τις απεριόριστες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής. Και πρόσθεσε: «Στη νέα εποχή για τη μάρκα μας, χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά μας. Συνεχίζουμε να έχουμε τα πιο σύγχρονα δίκτυα στη χώρα, κορυφαία τεχνογνωσία, εξειδικευμένους ανθρώπους και την ίδια δέσμευση προς την ελληνική κοινωνία. Αυτή η σύνθεση παγκόσμιας δύναμης και ελληνικής κληρονομιάς μάς επιτρέπει να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στους πελάτες μας και μάς φέρνει πιο κοντά στο όραμά μας: να εξελιχθούμε στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.»

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(από αριστερά) Παναγιώτης Γαβριηλίδης – Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, Δημήτρης Μιχαλάκης – Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel , Productions Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

Ενιαία εμπειρία Telekom σε προϊόντα, υπηρεσίες και σημεία επαφής με τον πελάτη

Από σήμερα ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή της νέας μάρκας Telekom και του εμβληματικού εταιρικού χρώματος Μagenta σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη, διαμορφώνοντας μία ενιαία εμπειρία Telekom. Η μετάβαση στη νέα μάρκα κορυφώνεται στις 8/9, με το λανσάρισμα της καμπάνιας επικοινωνίας.

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Ενιαία εμπειρία Telekom σε κτίρια, καταστήματα και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου μετονομάζονται από COSMOTE σε Telekom, με το COSMOTE 5G να μετονομάζεται σε Telekom 5G και το COSMOTE Fiber σε Telekom Fiber. Αντίστοιχα, τα καταστήματα COSMOTE θα μετονομαστούν σε Telekom και η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα θα αλλάξει σε TELEKOM.GR. Τα σημεία ψηφιακής παρουσίας του Ομίλου (apps, sites και social media) θα υιοθετήσουν τη νέα ταυτότητα και το χρώμα Magenta της Telekom, με το official website να μετονομάζεται σε telekom.gr, το COSMOTE App σε Telekom App και τα Social Media pages να μετονομάζονται σε Telekom GR. Το WHAT’S UP by COSMOTE θα γίνει WHAT’S UP by Telekom. Η συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ υιοθετεί την ονομασία MagentaTV, ενώ το payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay. Επίσης, ήδη το COSMOTE Insurance έχει εξελιχθεί σε Magenta Insurance. Για τις παραπάνω αλλαγές, δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πελάτες.

Η νέα μάρκα θα υιοθετηθεί και από τις θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ. Ειδικότερα, η COSMOTE eValue θα μετονομαστεί σε Telekom eValue, η COSMOTE Technical Services σε Telekom Technical Services, η COSMOTE Global Solutions σε Telekom HBS (Hellenic Business Solutions), η COSMOTE Payments σε Telekom Payments, η OTE Academy σε Telekom Academy και η ΟΤΕ Estate σε Telekom Estate. Μέχρι τις αρχές του 2027, η μάρκα Telekom θα υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες θυγατρικές του ΟΤΕ.

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Ενιαία εμπειρία Telekom σε κτίρια, καταστήματα και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης.

«Συνδέουμε τον κόσμο σου»: η υπόσχεση που παραμένει

Στη «νέα εποχή», η υπογραφή της μάρκας παραμένει «Συνδέουμε τον κόσμο σου». Αποτυπώνει την υπόσχεσή της να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους, δημιουργώντας ουσιαστικές συνδέσεις στην καθημερινή ζωή, αλλά και τον στόχο του Ομίλου να αξιοποιεί τις υποδομές του για να συνδέει τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα με το μέλλον. Η υπογραφή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το παγκόσμιο brand promise της Telekom «Connecting your world».

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Το Telekom brand

Η ισχύς της Telekom δεν αποτυπώνεται μόνο στην τεχνολογική της υπεροχή, αλλά και στην αξία της ως διεθνούς μάρκας.

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Ενιαία εμπειρία Telekom σε κτίρια, καταστήματα και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης.

Η Telekom αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, το κορυφαίο brand στην Ευρώπη και το No11 brand στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, σύμφωνα με τη μελέτη “Brand Finance Global 500”. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή μάρκα που περιλαμβάνεται στο top 20 της κατάταξης, δίπλα σε εταιρείες όπως οι Apple, Microsoft, Google και Amazon. Η αξία του brand ανέρχεται σήμερα στα 96,2 δισ. δολάρια, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στα 31 χρόνια ιστορίας της εταιρείας.

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Ενιαία εμπειρία Telekom σε κτίρια, καταστήματα και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης.

Πέρα από τους αριθμούς, η δύναμη του brand Telekom εδράζεται στη φιλοσοφία του Digital Optimism: την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται μέσα από τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση και ότι, σε έναν κόσμο όπου άνθρωποι, επιχειρήσεις και κοινωνίες είναι περισσότερο αλληλένδετοι από ποτέ, η ψηφιακή τεχνολογία και η συνδεσιμότητα αποτελούν τον καταλύτη για πρόοδο, συνεργασία και ευημερία.

*Σύμφωνα με τη μελέτη “Brand Finance Global 500”.

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