Το Athens Tattoo Expo γιορτάζει τα 10 του χρόνια με τους 170 καλύτερους tattoo artists στην Ελλάδα

Δέκα χρόνια μελάνι που γράφει ιστορία πάνω στο δέρμα της πόλης - 16, 17 & 18 Οκτωβρίου, Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ

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Το Athens Tattoo Expo γιορτάζει τα 10 του χρόνια με τους 170 καλύτερους tattoo artists στην Ελλάδα
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Πόσες ιστορίες χωράνε σε ένα δέρμα; Πόσες φορές μπορεί μια βελόνα να μετατρέψει μια ανάμνηση σε τέχνη; Το Athens Tattoo Expo, το πιο πιστό φθινοπωρινό ραντεβού, γιορτάζει φέτος τα 10 του χρόνια και επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, για να αποδείξει —για ακόμη μία φορά— γιατί παραμένει ο μεγαλύτερος θεσμός δερματοστιξίας στην Ελλάδα. Για τρεις ημέρες, 16, 17 & 18 Οκτωβρίου, το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι θα μεταμορφωθεί ξανά σε ένα ζωντανό hub δημιουργικότητας, ρυθμού και street κουλτούρας με τους 170 καλύτερους tattoo artists της Ελλάδας!

Athens Tattoo Expo
Athens Tattoo Expo

Athens Tattoo Expo — Beyond Ink

Η μεγαλύτερη συνάντηση του tattoo community στην Ελλάδα μεγαλώνει, εμπνέει και εξελίσσεται. Οι 170 καλύτεροι tattoo artists από όλη τη χώρα, οι οποίοι επιλέχθηκαν και προσκλήθηκαν ειδικά για αυτή τη διοργάνωση με το golden ticket του θεσμού, θα βρίσκονται για 3 μέρες στο Γκάζι, φέρνοντας μαζί τους ό,τι πιο premium, σύγχρονο και δυναμικό επικρατεί στα σχέδια, τα τεχνικές και τα στυλ σήμερα! Από παραδοσιακά μοτίβα και tribal έως hyperrealism, fine line και experimental tattoo, το φεστιβάλ είναι το μέρος για να δεις από κοντά ό,τι πιο φρέσκο και συναρπαστικό κυκλοφορεί στην ελληνική — και όχι μόνο — σκηνή.

Athens Tattoo Expo
Athens Tattoo Expo

Όσοι αγαπούν το tattoo θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους δημιουργούς τους, να παρακολουθήσουν live sessions, διαγωνισμούς, τα νέα ταλέντα! Για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, το Athens Tattoo Expo παραμένει μια μεγάλη – πολύ οικεία πλέον – σκηνή, που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα των Ελλήνων tattoo artists.

Athens Tattoo Expo
Athens Tattoo Expo

Η εμπειρία

Δέκα χρόνια φτιάχνουν ένα φεστιβάλ που πλέον αποτελεί μια δυνατή εμπειρία με όλα τα στοιχεία της street κουλτούρας: Tattoo Contests, Live DJ sets & Bands, Art Exhibitions, Graffiti & Street Shows, ΒMX shows, Fire Shows, Pole dancing, Acrobatics & Body Painting, Game Rooms & Interactive Zone.

Athens Tattoo Expo

Tattoo με σκοπό!

Από την πρώτη κιόλας χρονιά, το Athens Tattoo Expo δείχνει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία, στηρίζοντας το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μέσα από την ενέργεια Star Your Body, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ένα tattoo εμπνευσμένο από το «Αστέρι της Ευχής» και να γνωρίζουν ότι το 100% του αντιτίμου προσφέρεται στον οργανισμό. Ένα μικρό tattoo μπορεί έτσι να σημαίνει πολλά: χαμόγελα, όνειρα και την εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που το χρειάζεται. Μέχρι σήμερα οι καλλιτέχνες μας έχουν ζωγραφίσει περισσότερα από 8.000 αστεράκια και συνεχίζουμε!

Athens Tattoo Expo
Athens Tattoo Expo

Το 10ο BALCAN THESSALONIKI TATTOO CONVENTION είναι γεγονός!

Το 10ο Balcan Thessaloniki Tattoo Convention επιστρέφει δριμύτερο τον Δεκέμβριο με περισσότερες δράσεις, καλλιτέχνες, διαγωνισμούς για τους tattoo lovers της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο.

Athens Tattoo Expo
Athens Tattoo Expo

INFO

Χώρος: Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι

Ημερομηνίες: 16, 17 & 18 Οκτωβρίου 2026

Ώρες Λειτουργίας

Παρασκευή 14:00 – 23:00

Σάββατο 11:00 – 23:00

Κυριακή 11:00 – 22:00

Τιμή Εισιτηρίου

12€ ημερήσιο | 24€ τριήμερο

Πληροφορίες:

https://athenstattooexpo.com/

Social: Facebook | Instagram

Διοργάνωση

Red and White Productions

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festival/10th-athens-tattoo-expo/

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