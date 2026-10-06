«Κερκίδα Giant Heart - Μια θέση για όλους»: η νέα πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της Novibet

Η Novibet εισέρχεται στη νέα αθλητική σεζόν θέτοντας για ακόμη μια χρονιά την κοινωνική προσφορά στο επίκεντρο. Η εταιρεία μέσα από το Giant Heart, το διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Κερκίδα Giant Heart - Μία θέση για όλους», με στόχο να προσφέρει σε όλους, ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων και κοινωνικού υπόβαθρου ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες τη δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν από κοντά τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας.

Με την Κερκίδα Giant Heart, η Novibet επιδιώκει να άρει τα κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια που κρατούν ανθρώπους μακριά από τα γήπεδα, αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει. H συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε ανθρώπους που, για διαφορετικούς λόγους, βρίσκονται συχνά μακριά από τις εξέδρες.

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα και δομές παιδικής προστασίας, καθώς και νέοι αθλητές από ερασιτεχνικά σωματεία και αθλητικές ακαδημίες. Παράλληλα, τιμά και ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά στο κοινωνικό σύνολο, όπως μέλη εθελοντικών οργανώσεων, σωμάτων ασφαλείας και φορέων έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων εθελοντές δασοπυροσβέστες και διασώστες, καθώς και εργαζόμενους και μέλη τοπικών φορέων και δομών κοινωνικής φροντίδας. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις τοπικές δημοτικές αρχές, προβλέπεται η διάθεση θέσεων σε οικογένειες και πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Η Κερκίδα Giant Heart έκανε την πρεμιέρα της το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Καρδίτσα, στον αγώνα της Α.Σ. Καρδίτσας Ιαπωνική με τον Άρη, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας, Γιάννης Μπουρούσης, με 23 φιλάθλους από τον Εθελοντικό Σύλλογο Τμήματος Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Ερυθρό Σταυρό να παρακολουθούν τον αγώνα από την ειδικά διαμορφωμένη κερκίδα της δράσης. Η Κερκίδα Giant Heart θα υποδέχεται κι άλλους τοπικούς φορείς, δομές και δικαιούχους κάθε φορά, διευρύνοντας διαρκώς τον κύκλο των ανθρώπων που επωφελούνται.

Τους επόμενους μήνες, η πρωτοβουλία αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και στις υπόλοιπες ομάδες που στηρίζει η Novibet διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα της δράσης.

O Γιώργος Μποζάς, Marketing Director της Novibet, δήλωσε: «Η Κερκίδα Giant Heart εκφράζει αυτό που πιστεύουμε για τον αθλητισμό: ότι ανήκει σε όλους. Θέλαμε η στήριξή μας στις ομάδες να αγγίζει άμεσα και τις τοπικές κοινωνίες, και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να φέρουμε στο γήπεδο ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Η αρχή έγινε στην Καρδίτσα και συνεχίζουμε, μαζί με τις ομάδες που στηρίζουμε, σε όλη την Ελλάδα.»

Σε κάθε γήπεδο υπάρχει πάντα χώρος για μία ακόμη θέση. Με την Κερκίδα Giant Heart, η Novibet συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της σε δράσεις με ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα.