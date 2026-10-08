«Άγριο Γάλα», της Κατερίνας Φλώρου: Από την ομάδα The Hybrids Lab

Η παράσταση Άγριο Γάλα είναι βασισμένη στο σύγχρονο ομώνυμο κείμενο της Κατερίνας Φλώρου. Γραμμένο μόλις το 2025 επικοινωνεί απόλυτα με τη σύγχρονη παγκόσμια κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.

Δύο πειράματα -κατά το ήμισυ άνθρωποι- εισέρχονται στη σπηλιά της Βασίλισσας με στόχο να μάθουν ποιοι είναι και να καταφέρουν να βρουν τρόπο να γιατρευτούν. Η ζωή στον κόσμο της “Δημοκρατίας” δεν τους επιτρέπει να γνωρίζουν εις βάθος ούτε τον λόγο ύπαρξης τους ούτε τον τρόπο να παραμείνουν υγιείς. Όμως στη σπηλιά έρχονται αντιμέτωποι με τη γνώση του αληθινού λόγου δημιουργίας τους. Και τώρα αυτή η γνώση έρχεται με το βαρύ τίμημα της επιλογής.

Η συγγραφέας, δημιουργώντας έναν άχρονο κόσμο, μας θέτει ερωτήματα για τον τρόπο που ζούμε σε μια κοινωνία του δυτικού πολιτισμού που είναι διεφθαρμένη από την κατάχρηση της εξουσίας και κατακλυσμένη από ψευδείς πληροφορίες που κατευθύνουν τη σκέψη των πολιτών σε ολοένα και πιο συντηρητικές απόψεις.

Θα έχουν τα πειράματα, τελικά, τη δυνατότητα να αντιληφθούν την χειραγώγηση που τους ασκείται; Και αν ναι, θα θελήσουν να σπάσουν τα δεσμά που τους κρατούν σε μια πνευματική και σωματική ύπνωση;

Κείμενο: Κατερίνα Φλώρου

Σκηνοθεσία/δραματουργική επεξεργασία: Σόνια Καλαϊτζίδου

Scenography/ video scenography/ costume design: XSQUARE DESIGN LAB

Μουσική σύνθεση/ μουσικός επί σκηνής: Χάρης Χούτα(Hutinho)

Επιμέλεια κίνησης: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Ερμηνεύουν αλφαβητικά: Μάρα Ανδρέου, Χριστόφορος Κώνστας, Δημήτρης Πλατής, Δήμητρα Τζιάννη, Χάρης Χούτα (Hutinho)

Παραγωγή: The Hybrids Lab

Εκτέλεση παραγωγής: HGW STD Supporting Queer Arts

Υλικό προώθησης/ trailer : XSQUARE DESIGN LAB

Χρήσιμες Πληροφορίες

Εισιτήρια στο: more.gr

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο:12€ (ατέλεια ηθοποιών, φοιτητές/τριες δραματικών σχολών, ΑμΕΑ, άνεργοι)

Διάρκεια: 60 λεπτά

HGW std., Μαυρομιχάλη 138, Αθήνα