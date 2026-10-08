ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Σεπτέμβριο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Τον Σεπτέμβριο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας σε κατάστημα της Allwyn στην Κατερίνη, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Εύρος Γκολ», «Να σκοράρουν & οι 2 ομάδες» και «Συνολικά Γκολ Under 2.5» σε 15 αγώνες από το Nations League και την πρώτη κατηγορία των πρωταθλημάτων Βραζιλίας, Αργεντινής και Ιρλανδίας και κέρδισε 42.336,51 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Τετραπλό της 2ης ιπποδρομίας από το Compiegne, ένας νικητής κέρδισε 3.050 ευρώ.