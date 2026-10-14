Allwyn Hellas: Κορυφαία διάκριση ως «Employer of the Year – Operator»

Αναγνώριση της Allwyn Hellas ως κορυφαίου εργοδότη για τον κλάδο του gaming διεθνώς και επιβράβευση της συνέπειάς της στην προστασία των παικτών

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Allwyn Hellas: Κορυφαία διάκριση ως «Employer of the Year – Operator»
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Δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις απέσπασε η Allwyn Hellas, καθώς αναδείχθηκε «Employer of the Year – Operator» και τιμήθηκε με Bronze Place στην κατηγορία «Socially Responsible Initiative of the Year», στα εφετινά SBC Awards, έναν εκ των σημαντικότερων θεσμών του κλάδου του gaming παγκοσμίως.

Η διπλή αυτή διεθνής αναγνώριση αντανακλά δύο στρατηγικές προτεραιότητες της Allwyn Hellas: τη διαρκή επένδυση στους Ανθρώπους της και τη σταθερή δέσμευσή της στην προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Η διάκριση ως «Employer of the Year – Operator» επιβεβαιώνει τη δυναμική της ανθρωποκεντρικής της κουλτούρας, ενώ η βράβευση στην κατηγορία «Socially Responsible Initiative of the Year» αναγνωρίζει το ολοκληρωμένο και συνεπές έργο της εταιρείας για την προστασία των παικτών.

Τα SBC Awards 2026 απονεμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο του SBC Summit, ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια για τον κλάδο των online τυχερών παιχνιδιών.

Allwyn

Μια εταιρεία με επίκεντρο τους Ανθρώπους

Φέτος, είναι η πρώτη φορά που η Allwyn Hellas αποσπά τη διάκριση «Employer of the Year – Operator» στα SBC Awards. Με τη βράβευση αυτή, η Allwyn Hellas αναγνωρίζεται ως κορυφαίος εργοδότης για τον κλάδο του gaming παγκοσμίως, χάρη στην πολυεπίπεδη στρατηγική που υλοποιεί για την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της.

Η εταιρεία επενδύει σταθερά στη δημιουργία ενός μοντέρνου και διεθνών προδιαγραφών περιβάλλοντος, που προσφέρει στους περίπου 1.400 εργαζομένους της τα εργαλεία, τις ευκαιρίες και την υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να συνεργάζονται, να εξελίσσονται και να αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Allwyn Hellas για τους ανθρώπους της βρίσκονται, μεταξύ άλλων, δράσεις αμφίδρομης επικοινωνίας, εξατομικευμένα πλάνα ανάπτυξης, προγράμματα διαχείρισης ταλέντων, πρωτοβουλίες ανάπτυξης και εξέλιξης δεξιοτήτων κ.ά. Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση η Allwyn Hellas έχει πιστοποιηθεί ως Top Employer στην Ελλάδα για τέσσερις διαδοχικές χρονιές.

Allwyn

Διεθνής «σφραγίδα» για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

H διάκριση Bronze Place στην κατηγορία «Socially Responsible Initiative of the Year» των SBC Awards 2026 αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση της στρατηγικής και των πρωτοβουλιών της εταιρείας στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. To βραβείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που η εταιρεία διακρίνεται διεθνώς στον συγκεκριμένο τομέα.

Συνολικά, η Allwyn Hellas υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Με γνώμονα την προστασία των παικτών, η εταιρεία αξιοποιεί το AI και προωθεί καινοτομίες και υπεύθυνες πρακτικές marketing και επικοινωνίας, ενώ παράλληλα εστιάζει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Μεταξύ άλλων, η Allwyn Hellas αξιοποιεί έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζει μοτίβα υπέρμετρης ενασχόλησης με τα παίγνια και υλοποιεί ειδικές εκστρατείες και ημερίδες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

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