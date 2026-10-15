Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στο 5ο Kids Radio Spooky Festival 2026

Για τρίτη χρονιά, η ΔΕΗ προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες του φεστιβάλ

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Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στο 5ο Kids Radio Spooky Festival 2026
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Το Kids Radio Spοoky Festival, το αγαπημένο festival για όλη την οικογένεια, επιστρέφει για 5η χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου με την ενέργεια της ΔΕΗ. Για δύο ημέρες, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την απόλυτη Halloween εμπειρία μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα διαδραστικών παιχνιδιών, εργαστηρίων και μουσικών εκδηλώσεων.

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Για τρίτη χρονιά, η ΔΕΗ, ως Μεγάλος Χορηγός στο Kids Radio Spooky Festival, προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες του φεστιβάλ να ανακαλύψουν τρία διαφορετικά διαδραστικά παιχνίδια ΔΕΗ Magic Energy με θέμα το Halloween.

Μέσα από το Genius Game, τα παιδιά θα δοκιμάσουν τις γνώσεις τους απαντώντας σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ στο Memory Game θα εξασκήσουν τη μνήμη και την παρατηρητικότητά τους, ανακαλύπτοντας τα σωστά ζευγάρια καρτών. Στο Puzzle Game θα χρειαστεί να συνθέσουν τα ανακατεμένα κομμάτια ενός παζλ, με στόχο να αποκαλύψουν την ολοκληρωμένη εικόνα.

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Ξεχωριστή θέση στις δραστηριότητες της ΔΕΗ έχει το εκπαιδευτικό παιχνίδι που είναι αφιερωμένο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με πρωταγωνιστές avatar-υπερήρωες. Μέσα από μια διαδραστική εμπειρία, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας και να εξοικειωθούν με έννοιες που σχετίζονται με ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, συνδυάζοντας τη μάθηση με τη διασκέδαση.

Τέλος, η εμπειρία στον χώρο της ΔΕΗ συμπληρώνεται από μεγάλα μαξιλάρια για παιχνίδι και στιγμές ξεκούρασης, ενώ μοναδικά giveaways και αναμνηστικά δώρα, όπως αυτοκόλλητα και bucket hats, θα προσφέρουν στους μικρούς επισκέπτες μια ακόμη ευχάριστη ανάμνηση από το φεστιβάλ.

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Παράλληλα, μέσω του energyoutloud.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό έως τις 19/10 και να διεκδικήσουν 10 διπλές προσκλήσεις για την κάθε μέρα του Kids Radio Spooky Festival 2026.

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Το βασικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα είναι κοινό και για τις δύο ημέρες του φεστιβάλ, ενώ κάθε ημέρα θα έχει τη δική της ξεχωριστή μουσική εμφάνιση στην κεντρική σκηνή. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου ο Akylas έρχεται στο Kids Radio Spooky Festival 2026 με το Press Start Tour powered by ΔΕΗ, ενώ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή θα εμφανιστεί η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

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Περισσότερες από 40 συνολικά δράσεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους σε κάθε γωνιά του Kids Radio Spooky Festival 2026: Σχολή Μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie Workshop, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, μουσικοθεατρικό show με τη Φανή & τον Νίκο, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Kids Radio Banda και πολλές ακόμη εκπλήξεις που θα αποκαλυφθούν στο φεστιβάλ.

Το Halloween Festival που έχει αγαπήσει όλη η οικογένεια επιστρέφει για 5η χρονιά, Bigger! Better! Spookier! με την ενέργεια της ΔΕΗ.

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