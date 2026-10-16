«Τραγουδάμε Μαζί»: 14 καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης

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«Τραγουδάμε Μαζί»: 14 καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης
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6'
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Μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή 14 σημαντικών και αγαπημένων καλλιτεχνών του ελληνικού τραγουδιού, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Telekom Center Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Autodia.

Η συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί», έχει ουσιαστικό σκοπό, την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας», που στηρίζει τους δημιουργούς μουσικών έργων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

Την παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς αναλαμβάνουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, δύο από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, συμβάλλοντας με τον δικό τους τρόπο στον ξεχωριστό σκοπό της βραδιάς.

Οι Apon, Μελίνα Ασλανίδου, Δέσποινα Βανδή, Γιώργος Κακοσαίος, Κατερίνα, Χρήστος Μάστορας, Γιάννης Πλούταρχος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Γιώργος Σαμπάνης, Χρήστος Σαντικάι, Δημήτρης Τσιακανίκας και Θοδωρής Φέρρης συμμετέχουν αφιλοκερδώς, ενώνοντας τις φωνές τους σε μια βραδιά όπου η μουσική γίνεται έμπρακτη προσφορά.

Τι σημαίνει για τους ίδιους η συμμετοχή στο «Τραγουδάμε Μαζί», σε μια βραδιά όπου η μουσική γίνεται έμπρακτη βοήθεια για ανθρώπους της μουσικής που έχουν ανάγκη;

Apon: «Σημαίνει ευθύνη και προσφορά. Είναι χρέος μας η μουσική να γίνεται έμπρακτη στήριξη για τους συναδέλφους μας που έχουν ανάγκη.»

Apon

Μελίνα Ασλανίδου: «Η συμμετοχή μου στο «Τραγουδάμε μαζί» είναι για εμένα κάτι πολύ σημαντικό. Είναι χαρά και τιμή να τραγουδάω σε μια συναυλία που είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Πόσο μάλλον όταν επρόκειτο για την «οικογένεια» μας. Είμαι ευγνώμων και περιμένω να έρθετε όλοι και να περάσουμε πολύ καλά.»

Μελίνα Ασλανίδου

Δέσποινα Βανδή: «Η συμμετοχή μου στο «Τραγουδάμε μαζί» σημαίνει αλληλεγγύη και ευγνωμοσύνη στους δημιουργούς που χάρη στην έμπνευσή τους βρίσκουμε τον τρόπο να εκφραζόμαστε κι εμείς οι τραγουδιστές και να συνδεόμαστε με την αλήθεια μας και με τον κόσμο που αγαπάμε. Στηρίζουμε τον συνάνθρωπο. Θα είμαι εκεί!».

Δέσποινα Βανδή

Γιώργος Κακοσαίος: «Η μουσική και το τραγούδι είναι το χόμπι μου. Πάντα με γεμίζει να τραγουδάω και πόσο μάλλον όταν το κάνω για καλό σκοπό. Χαίρομαι που παίρνονται τέτοιες πρωτοβουλίες και κάθε φορά θα είμαι παρών όταν με χρειάζονται.»

Γιώργος Κακοσαίος

Κατερίνα: «Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό το γεγονός, χαίρομαι ιδιαίτερα που λαμβάνω μέρος! Είναι ωραίο να στηρίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας και όχι μόνο της δουλειάς μας φυσικά.»

Κατερίνα

Χρήστος Μάστορας: «Η μουσική είναι πάνω απ’ όλα μοίρασμα. Μας ενώνει, μας συγκινεί και πολλές φορές μας στηρίζει στις πιο δύσκολες στιγμές μας. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να μπορούμε κι εμείς, μέσα από αυτήν, να στηρίζουμε ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μουσική και σήμερα μας χρειάζονται.»

Χρήστος Μάστορας

Γιάννης Πλούταρχος: «Για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε μια τέτοια βραδιά. Η μουσική μάς έχει δώσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και θεωρώ πολύ σημαντικό, όταν μπορούμε, να δίνουμε κι εμείς κάτι πίσω. Και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρώπους της δικής μας οικογένειας, ανθρώπους της μουσικής που κάποια στιγμή στη ζωή τους βρέθηκαν σε ανάγκη. Το «Τραγουδάμε Μαζί» έχει έναν πολύ όμορφο σκοπό, να ενώσει ανθρώπους μέσα από το τραγούδι και αυτή η ένωση να γίνει πραγματική βοήθεια.»

Γιάννης Πλούταρχος

Αντώνης Ρέμος: «Οι δημιουργοί είναι για εμάς τους τραγουδιστές το ΟΞΥΓΟΝΟ μας. Η συμμετοχή μου στην συναυλία αυτή, σημαίνει και εκφράζει την αμέριστη και παντοτινή στήριξη μου σε όλους τους δημιουργούς και την δέσμευση μου, ότι θα κάνω πάντα ό, τι μπορώ για να συνεχίσουν να μας εμπνέουν με το έργο τους.»

Αντώνης Ρέμος

Στέλιος Ρόκκος: «Για μένα η συμμετοχή αυτή είναι μια αυτονόητη πράξη συναδελφικότητας. Με τους ανθρώπους της μουσικής έχουμε μοιραστεί τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες σκηνές και τα ίδια καμαρίνια για δεκαετίες. Η μουσική έχει τη δύναμη να μας ενώνει, αλλά η πραγματική της αξία αποδεικνύεται όταν μετατρέπεται σε έμπρακτη στήριξη. Όταν ένας συνάδελφος περνάει δύσκολα, είναι χρέος μας να είμαστε εκεί και να βάζουμε πλάτη. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, αλλά για αλληλεγγύη ανάμεσα σε ανθρώπους που ανήκουν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.»

Στέλιος Ρόκκος

Ηρώ Σαΐα: «Για μένα η συμμετοχή στο «Τραγουδάμε Μαζί» είναι πράξη αλληλεγγύης. Θεωρώ υποχρέωσή μας να στηρίζουμε με κάθε τρόπο ανθρώπους που έχουν προσφέρει στη μουσική και που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ανάγκη.»

Ηρώ Σαΐα

Γιώργος Σαμπάνης: «Η μουσική μού έχει δώσει πάρα πολλά και νιώθω την ανάγκη να επιστρέψω λίγη από την αγάπη που έχω πάρει. Πίσω από τα τραγούδια που μας συντροφεύουν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί σήμερα να περνούν δύσκολα. Άνθρωποι που μας έδωσαν λόγια όταν δεν βρίσκαμε τα δικά μας. Για μένα, η συμμετοχή στο «Τραγουδάμε Μαζί» είναι ένας τρόπος να τους πούμε έμπρακτα «είμαστε εδώ, δίπλα σας». Αυτό θέλω να σημαίνει το «μαζί», και όταν κατεβαίνουμε από τη σκηνή.»

Γιώργος Σαμπάνης

Χρήστος Σαντικάι: «Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτή τη συναυλία. Έχω περάσει κι εγώ δύσκολες στιγμές και ξέρω πόσο σημαντικό είναι να έχεις ανθρώπους δίπλα σου. Η μουσική μας ενώνει και είναι όμορφο που μέσα από αυτή μπορούμε να βοηθήσουμε δημιουργούς της δικής μας μουσικής οικογένειας που το έχουν ανάγκη».

Χρήστος Σαντικάι

Δημήτρης Τσιακανίκας: «Η συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη συναυλία είναι για μένα κάτι περισσότερο από μια εμφάνιση. Είναι ένας τρόπος να τιμήσω και να στηρίξω έμπρακτα τους ανθρώπους που δημιουργούν, γράφουν και δίνουν ζωή στη μουσική.»

Δημήτρης Τσιακανίκας

Θοδωρής Φέρρης: «Η μουσική είναι όλη μου η ζωή. Από μικρός ακούγοντας τραγούδια, διάβαζα τα ονόματα των δημιουργών και ήταν για εμένα κάτι σαν ήρωες. Γνωρίζω καλά πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται πίσω από κάθε τραγούδι. Επίσης ξέρω πως δεν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη δουλειά. Χαίρομαι πραγματικά που συμμετέχω σε μια βραδιά όπου μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους της μουσικής που μας χρειάζονται. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.»

Θοδωρής Φέρρης

Μια σκηνή. Πολλές φωνές. Ένας κοινός σκοπός.

«Τραγουδάμε Μαζί» – Στηρίζουμε τους ανθρώπους που γράφουν τη μουσική της ζωής μας.»

Πληροφορίες Συναυλίας

Τίτλος: «Τραγουδάμε Μαζί» - Στηρίζουμε τους ανθρώπους που γράφουν τη μουσική της ζωής μας

Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Telekom Center Athens

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tragoudame-mazi-1/

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