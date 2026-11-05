Η νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε απόδοση* 50!

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει αποφασισμένος στη League Phase του Conference League και είναι έτοιμος να συνεχίσει το νικηφόρου σερί του, περιμένοντας αυτή τη φορά την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ!

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Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει ιδανικά την ευρωπαϊκή τους πορεία, παίρνοντας από νωρίς κεφάλι στην League Phase και δείχνοντας ότι φέτος έχουν υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση. Η εικόνα της ομάδας στο γήπεδο βελτιώνεται συνεχώς και με την καθοδήγηση του Γιάκομπ Νίστρουμπ δείχνει ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.

Με την ψυχολογία στα ύψη έπειτα από τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ στο Αθηναϊκό ντέρμπι, το «τριφύλλι» θέλει να αξιοποιήσει ξανά τη δύναμη της έδρας του. Απέναντι στους Βούλγαρους, μοναδικός στόχος είναι ένα καθαρό «τρίποντο» που θα τον εδραιώσει στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας και θα βάλει από νωρίς γερές βάσεις πρόκρισης!

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