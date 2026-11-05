«Άοπλη» η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπροστά στο Tριφύλλι!

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει αρχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ευρωπαϊκό όμιλο

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«Άοπλη» η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπροστά στο Tριφύλλι!
Intime - Sarelas Dimitris
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Συνέχεια στο απόλυτο στο Conference League και συνέχεια στο νικηφόρο σερί του θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ (22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει αρχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ευρωπαϊκό όμιλο, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μετά το 2-1 επί της Μπόρατς στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα ακολούθησε το ευρύ 1-5 στο Αλμάτι του Καζακστάν με την Καϊράτ, με το εύρος του σκορ να της δίνει τη δυνατότητα να φιγουράρει στην πρώτη θέση με την καλύτερη διαφορά τερμάτων.

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Ζητούμενο πλέον είναι το 3/3 κόντρα στην κυπελλούχο Βουλγαρίας ώστε να φτάσει στου δρόμου τα μισά με την απόλυτη συγκομιδή και ακέραιες πιθανότητες για την πρώτη οκτάδα και το απευθείας εισιτήριο για τους «16» του θεσμού.

Εξάλλου οι «πράσινοι» βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, έχοντας αφήσει στο παρελθόν την ήττα από τον Ολυμπιακό με έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και τελευταία την πιο μεγάλη εξ αυτών, το 2-0 με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με σπουδαία εμφάνιση και παραμονή στην κορυφή της Super League.

Αντίπαλος η ΤΣΣΚΑ, η οποία ταξίδεψε στην Αθήνα με απολογισμό ενός βαθμού σε δύο αγώνες, καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε από τη Μονακό (1-2) και απέσπασε στη συνέχεια 2-2 στη Δανία με τη Νόρντζελαντ.

Οι δύο ομάδες έχουν 4/4 ματς με G/G και το G/G και στο ΟΑΚΑ είναι στο 1.84 με το ακριβές σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1, 4-1 για το «τριφύλλι» να είναι ενισχυμένο στο 4.40.

Το 2/2 στα ματς της League Phase έχει και ο Ντέσερς με το γκολ του Νιγηριανού φορ να δίνει απόδοση 1.83.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

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