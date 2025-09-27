Tο… Mπάκιγχαμ σπείρας Ρομά - «Χρυσές» απάτες και κλοπές είχαν σπίτια-παλάτια

Μέχρι και χρυσά πόμολα είχαν στα πολυτελή σπίτια όπου έμεναν τα μέλη της σπείρας Ρομά που εμφανίζονταν ως τεχνικοί ηλεκτρικής εταιρίας ή ανελκυστήρων σε δεκάδες ηλικιωμένους, από τους οποίους απέσπασαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η χρυσή κομπίνα, από την οποία αποκόμισαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, είχε στηθεί από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν άρχισαν τη δράση τους τέσσερα άτομα, ηλικίας 40, 35, 28 και 22 ετών, που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης του «ελληνικού FBI», ενώ αναζητούνται ακόμα δύο συνεργοί τους και ένα τρίτο είναι ήδη στη φυλακή για παρόμοια αδικήματα.

Η επιχείρηση των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στήθηκε προχθές στο Ζεφύρι και στα Ανω Λιόσια Αττικής, όπου οι αστυνομικοί είδαν έκπληκτοι ακόμα και χρυσά πόμολα στα υπερπολυτελή σπίτια όπου έμεναν.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαπράξει συνολικά 45 κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε Αθήνα, Καλλιθέα, Πειραιά, Παγκράτι, Ζωγράφου, Πεύκη, Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι, Βύρωνα, Εξάρχεια, Καισαριανή, Κορυδαλλό, Παλαιό Φάληρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Νέα Ιωνία, Κυψέλη, Αγιο Δημήτριο αλλά και στη Θεσσαλονίκη, αποκομίζοντας συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 538.430 ευρώ.

Ψευδή έγγραφα

Οι Ρομά πήγαιναν σε σπίτια ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως υπάλληλοι εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ανελκυστήρων για να τους ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού τους.

Μάλιστα, για να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, επιδείκνυαν διάφορα ψευδή έγγραφα των εταιριών στις οποίες υποτίθεται ότι εργάζονταν, για να κάνουν εργασίες μέσα στο σπίτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις προσέγγιζαν τα θύματα προσφέροντάς τους βοήθεια όταν επέστρεφαν στο σπίτι, κουβαλώντας τα ψώνια τους.

Όμως, όταν έμπαιναν μέσα στο σπίτι ενός ηλικιωμένου, οι δήθεν τεχνικοί έκαναν φύλλο και φτερό όλους τους χώρους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τιμαλφή αντικείμενα, κοσμήματα και χρυσαφικά.

Κατά τη διάρκεια των κλοπών χρησιμοποιούσαν γάντια μιας χρήσης ή χαρτοπετσέτα για να μην αφήνουν αποτυπώματα. Επίσης, είχαν αναπτύξει μεταξύ τους ειδικό κώδικα επικοινωνίας, ώστε να μη γίνονται αντιληπτοί από τους παθόντες.

Χρησιμοποιούσαν τη λέξη «καλώδιο» για να δηλώσουν τη δράση των συνεργών τους, σε φράσεις όπως «βγήκε το καλώδιο» ή «να πάρει το καλώδιο», εννοώντας τον χρόνο εισόδου, αποχώρησης ή εύρεσης κλοπιμαίων από συγκατηγορουμένους τους στο σπίτι-στόχο. Όταν έλεγαν «βρήκαμε κι άλλα καλώδια», «εκεί πέρα είναι τα καλώδια», «είναι πολλά τα καλώδια», εννοούσαν τα… κλοπιμαία που έβρισκαν.

Η διαφυγή

Για τη μετάβαση και τη διαφυγή τους από την περιοχή και τα σημεία των κλοπών, αλλά και τη διάπραξη προπαρασκευαστικών πράξεων, όπως κατόπτευση και χαρτογράφηση των κινήσεων των ηλικιωμένων, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα της ομάδας και ενοικιαζόμενα ταξί. Για τις καθημερινές τους μετακινήσεις χρησιμοποιούσαν οχήματα ιδιοκτησίας τους ή συγγενικών τους προσώπων, ή προέβαιναν στην ενοικίαση αυτοκινήτων για να χάνονται τα ίχνη τους. Καθοριστικό ρόλο στην απάτη σε βάρος δεκάδων ηλικιωμένων είχε ο 35χρονος από τους τέσσερις συλληφθέντες ο οποίος επικοινωνούσε με τον φυσικό αυτουργό της κλοπής ή εισερχόταν στις οικίες και αφαιρούσε τα κλοπιμαία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσε ως οδηγός των επιχειρησιακών οχημάτων ή επιτηρούσε εξωτερικά τον χώρο.

Οι υπόλοιποι προσέγγιζαν τους παθόντες για να τους πείσουν για την ιδιότητά τους ως τεχνικών και να εισέλθουν στα σπίτια, ενώ συνομιλούσαν τηλεφωνικά με τους συνεργούς «τσιλιαδόρους», δίνοντάς τους το πράσινο φως για να δράσουν όσο οι ίδιοι απασχολούσαν τους ηλικιωμένους. Εκτός από τη συμμετοχή του στις κλοπές, ο 22χρονος νοίκιαζε ταξί, τα οποία χρησιμοποιούσε η ομάδα για τη διαφυγή τους από τα σπίτια των θυμάτων.

Ξέπλεναν το μαύρο χρήμα σε μπίζνες με... franchise αλυσίδας καφέ

Σε τυχερά παιχνίδια και… επενδύσεις σε αλυσίδες καφετεριών «ξέπλεναν» τα κέρδη από τις κλοπές σε βάρος των ηλικιωμένων. Από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις φορολογικές τους δηλώσεις, στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στο Κτηματολόγιο, διαπιστώθηκε πως ενώ δήλωναν… άεργοι, είχαν μεγάλη περιουσία προφανώς από τα κλοπιμαία. Στην πλειονότητά τους δεν εργάστηκαν ποτέ, ενώ όσοι εργάστηκαν ήταν μόνο περιστασιακά και για μικρά χρονικά διαστήματα, και λάμβαναν επιδόματα από το κράτος.

Παράλληλα, δήλωναν ιδιοκτήτες κατοικιών μεγάλης αντικειμενικής αξίας και διατηρούσαν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα ο καθένας, αλλά και θυρίδες προφανώς για να κρύβουν μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει από σπίτια.

Συναλλάσσονταν κυρίως με μετρητά και φρόντιζαν ώστε το υπόλοιπο στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να είναι ελάχιστα ευρώ, για να συνεχίζουν να παίρνουν τα επιδόματα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους και σε συνεργείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος επώνυμων ρολογιών, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, πλήθος χρυσών κοσμημάτων, 7.080 ευρώ και 1.015 δολάρια ΗΠΑ, πλήθος τραπεζικών καρτών, έξι αυτοκίνητα, δύο ταξί, 20 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, έξι φυσίγγια καραμπίνας, πτυσσόμενο μαχαίρι και άλλα «εργαλεία».

Οι τέσσερις συλληφθέντες διώκονται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τετελεσμένες και απόπειρες αυτών, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, που το συνολικό τους όφελος ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.